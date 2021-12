Os gringos do 'assalto', moleques de 1º mundo

Norte-americanos e europeus, os habitantes do chamado 1º mundo, se colocam como pontas de lança da civilidade e em grande parte das vezes não conseguem disfarçar o ar de superioridade que pensam ter sobre nós.

Convém ressaltar que muito dos altos padrões que eles ostentam foi construído à custa da espoliação dos povos do hemisfério sul, no nosso caso particularmente, os sul-americanos e africanos, o que, de saída, não os põe acima de nós do ponto de vista moral em nadica de nada.

Bandidos, moleques e infelizes que primam pelo desapreço à vida há em qualquer lugar, lá e cá. E baderneiros travestidos de atletas também. A confusão que os atletas norte-americanos armaram, entre eles o medalhista Ryan Lochte, forjando um assalto para incubar uma molequeira patrocinada por eles, com direito a entrevistas nos EUA descrevendo o caso, por incrível que pareça nos prestou o serviço de ajudar a escancarar essa realidade.

Ryan Lochte, nadador do Estados Unidos (Foto: David Gray | Agência Reuters)

Eles esqueceram que aqui também existe polícia, que, quando quer ou pode, trabalha e o faz bem. Só não ganham a medalha de ouro em estupidez colonialista porque Donald Trump, um dos candidatos deles à presidência dos EUA, nesse mister é imbatível.

Agilidade utilitária

O vereador Edvaldo Brito (PSD) comemora mais um feito. A Câmara aprovou projeto dele que simplifica a concessão do título de utilidade pública para entidades filantrópicas. Antes, tramitava, o que demorava, como projeto.

Agora, a própria mesa diretora da Câmara é quem declara a utilidade.

Em tese, é bom. A atual mesa diretora, presidida por Paulo Câmara (PSDB), é digna de confiança. O xis da questão: no futuro será sempre assim? Oxalá que sim.

"Se existe o bolo, ele tem que ser dividido, contemplando a todos"

Rui Costa, dirigindo-se a Temer no encontro de governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

"Se ele tivesse medo de ser vaiado, não teria ido à abertura das Olimpíadas. Se ele não vai, é porque deve ter algo mais legal para fazer"

Geddel, explicando por que Temer não vai ao encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio.

O nó do vizinho

ACM Neto está tentando desatar um nó no vizinho município de Lauro de Freitas

Lá, o prefeito Márcio Paiva (PP), desgastado, jogou a toalha, desistiu. Na oposição ficaram três pretendentes: Mateus Reis (PSDB), Chico Franco (DEM) e Gustavo Ferraz (PMDB). A escolha foi por uma pesquisa.

Deu Mateus, que botou Gustavo como vice. O xis da questão: Chico, que é do DEM, não se conforma e se lançou.

Isso só ajuda Moema Gramacho (PT), que é tão favorita quanto Neto em Salvador.

No muro — Se diz em Lauro de Freitas que Neto quer mesmo é Mateus. A tarefa dele é fazer Chico Franco desistir.

Mas, indagado por Zé Eduardo Bocão sobre quem tinha a sua preferência em Lauro, Neto saiu pela tangente:

- Não tenho candidato. Quero a unidade.

Cuibinhas em guerra

No tempo em que andavam juntos enfrentando o ex-prefeito Maurílio Sobrinho, o Macarrão, na política de Iaçu, Adelson Oliveira (PSC) e Nixon Duarte (PMDB), o primeiro prefeito (em dois mandatos consecutivos) e o segundo vice, colocaram o nome de guerra no grupo deles de Cuibinhas.

Em 2012 os Cuibinhas elegeram Nixon prefeito e agora em 2016 Adelson voltou querendo se candidatar, Nixon não topou, foi caco de Cuibinhas para todo lado.

Aliás, os dois brigam pela 'marca'. Como a cor da dita-cuja é verde, Nixon a adotou. E Adelson se diz Cuiubinha, mas está vermelho.

POUCAS & BOAS

* Antes de desfilar em carro aberto até São Caetano, Robson Conceição, o boxeador de ouro, vai dar uma passadinha hoje (17h) na Governadoria. Receberá primeiro os cumprimentos de Rui Costa. Depois seguirá para o carnaval que o espera.

* Tal e qual o São Rafael, o Hospital Português também ganhou o 1º Prêmio Líderes da Saúde Norte e Nordeste, entregue ontem em Recife. Foi eleito pelo Grupo Mídia (agrega as revistas Healthcare Management, HealthARQ e Health-IT) na área de sustentabilidade.

* O povo de santo está em festa. A Casa de Oxumarê (Associação Cultural e Religiosa São Salvador), na Federação, inicia amanhã (20h) o ciclo festivo dos seus 180 anos de existência. A festa vai reunir todos aqueles que reconhecem o valor da cultura afro-brasileira em Salvador.

* Erramos ao dar como ontem o dia do lançamento do livro Dor de facão & brevidades, da jornalista e tradutora de inglês e alemão Rosana Milliman. O lançamento será amanhã (17h), no Icba - Goethe-Institut, na Vitória.

