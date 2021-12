Os erros que afligem a Ceasa do Rio Vermelho

Inaugurado há dois anos e meio para tornar-se o point popular da classe média de Salvador, o Mercado do Rio Vermelho, ou Ceasinha do Rio Vermelho, como chamam, cumpriu os seus objetivos em parte.

A afluência de público é boa, os visitantes adoram e voltam, mas os comerciantes apontam dois problemas bem visíveis ou perceptíveis, um do projeto e outro de construção.

O do projeto: as extremidades do telhado ficaram rentes com as aberturas para a entrada de ar que fariam a ventilação natural. Quando choveu, alagou tudo. A solução seria ampliar o telhado, mas ao invés disso colocaram blindex nas entradas de ar. Resultado: o calor interno é infernal, no verão, bem pior.

O da construção: rachaduras espoucam por todos os lados, no chão, nas paredes, no sanitário, nos boxes. A construtora, a Axxo Engenharia, diz que é problema de ‘acomodação’, o que não convence.

A Ebal, empresa em extinção, que foi responsável pelo projeto, empurra para a Conder, responsável pela execução. E fica nisso.

Edinho — Instado a fazer uma comparação entre a antiga Ceasinha e a atual, Edinho, o dono do Bar e Restaurante do Edinho, diz que não há como comparar:

— Antigamente, eu fazia um dia dobradinha, no outro feijoada, no outro sarapatel. Agora são todos os pratos todos os dias.

Mas muitos se queixam da crise.

Sem recíproca

Chateados com a possibilidade do governo tirar o Centro de Convenções da Boca do Rio, integrantes do trade turístico dizem que o fato do secretário José Alves (Turismo) ter recebido do Grupo Folha o certificado da pesquisa que coloca a Bahia como destino preferido dos paulistanos classes A e B, muito se deve a eles.

— Mas o governo precisa dar a recíproca.

Era muito fácil esconder dinheiro. A era do sigilo bancário acabou

Muito cuidado com o que vocês estão fazendo com o príncipe Aécio Neves, muito cuidado. (...) Cuidado que o príncipe vai pra gaiola

Lista para Geddel

A nova lista tríplice para a formação do conjunto de juízes do TRE baiano, que até a última vez foi definida por Dilma, agora está nas mãos de Michel Temer. Na lista estão os advogados Rui Barata Filho, José Batista Júnior e Marcelo Junqueira Ayres, que está lá e pretende ser reconduzido, com a desvantagem de ser genro do senador afastado Walter Pinheiro, que está na Secretaria de Educação do Estado.

Detalhe: Temer tem a caneta, mas quem vai dar as cartas é Geddel.

Rubro negro

Robinson Almeida, que nos oito anos dos governos de Jaques Wagner foi secretário de Comunicação, está acrescentando ao vermelho do PT o negro do Vitória. Integra a nova diretoria do clube que será eleita dia 10 tendo como presidente Ricardo Davi. Ele é candidato a vice do Conselho Deliberativo.

Seca e crise

Reeleito na eleição de domingo passado, o prefeito de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva (PSD), o Léo Gambá (que Jaques Wagner chamava de Gambá Cheiroso), diz que se soubesse que a vida pública tem tantos percalços burocráticos, jamais disputaria mandatos e jura que este é o último. Ele se queixa particularmente da queda de receita, que já chegou a 25%:

— Para quem arrecada em torno de R$ 1 milhão, perder R$ 250 mil é um baque. Como encarar uma situação dessas?

Seca e fuga — Para completar, Léo diz que o município enfrenta uma violenta seca. Em janeiro choveu 19 dias, de lá para cá nem uma gota. Grande parte da população se mandou para outros cantos:

— Na eleição deste ano votaram 1.500 a menos do que em 2012.

POUCAS & BOAS

* Pesquisa do Datafolha, feita a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que 57% dos brasileiros concordam com a frase “bandido bom é bandido morto”. O número sobe para 62% em municípios com menos de 50 mil habitantes.

* O assunto obviamente foi parar nas redes sociais, com outra vertente. Sugerem outra pesquisa para saber se o povo concorda: político bom é político preso?

* O deputado Alex Lima (PTN) está assinando um abaixo-assinado dos moradores de Esplanada contra a falta de segurança na cidade, antes pacata, agora um celeiro de episódios policiais. A agência dos Correios, por exemplo, não funcionou esta semana. Sofreu mais um arrombamento entre sábado e domingo.

Colaborou: Franco Adailton

