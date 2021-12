Os donos do PIB baiano querem infraestrutura

Indústria, comércio e agronegócio, que juntos somam 57,3% dos R$ 157,6 bilhões do PIB baiano (dados de 2010/SEI), reuniram-se ontem no Fiesta com os três candidatos ao governo que julgam mais competitivos, Paulo Souto, Rui Costa e Lídice da Mata, para ouvir e falar com eles sobre as aspirações do setor produtivo.



Os empresários são consensuais: os gargalos da infraestrutura (viária, portuária e ferroviária) são um entrave. E entregaram documentos mostrando os caminhos para ampliar a competitividade econômica da Bahia. Os candidatos prometeram ter muito boa vontade para abrir canais de diálogo.



Geraldo Machado, superintendente do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), resume a expectativa empresarial:



- Temos muitas interfaces em comum. E pela primeira vez unimos Fieb, Fecomércio e Faeb. Achamos que influenciaremos mais.

A estratégia é boa. Resta ver se vai colar.



Mais solto - Ao fim do debate, o presidente da Faeb, João Martins, destacava duas coisas: o fato de Rui Costa estar 'mais solto' e a 'recomposição' de Paulo Souto, ao propor uma aproximação maior do governo com os setores produtivos.



Filosofia budista - O empresário Zorba Motta aproximou-se de Paulo Souto depois do seu discurso e lhe entregou um papel.

- Aqui estão 20 princípios infalíveis para a vitória. São baseados na filosofia budista e podem ser aplicados no dia a dia.

Souto agradeceu, dobrou e guardou.

Pedindo voto - Rui Costa utilizou as suas considerações finais para pedir voto, para ele, Otto Alencar e Dilma. Disse que ela fez mais pela Bahia do que Lula.



- Em todo lugar que eu vou, peço voto.



Bye, bye JAC



É quase consensual no meio empresarial: a JAC Motors na Bahia já era. Avalia-se que os entendimentos de Sérgio Habib com os chineses minguaram. E, de quebra, o mercado de automóveis no Brasil esfriou.



Como Habib recebeu incentivos, com a liberação de impostos para importar, com o compromisso de implantar a montadora, vai ter de devolver alguns milhões.



Toque do hino



O juiz José Brandão Beto, que em 2009 ganhou notoriedade ao decretar o toque de recolher até as 22h30 para menores de 12 anos em Santo Estêvão, Ipecaetá e Antônio Cardoso, agora está em Conceição de Feira e voltou à cena: baixou portaria obrigando as escolas do ensino fundamental das redes pública e privada a cantar o hino nacional brasileiro pelo menos uma vez por semana.



O magistrado diz que se baseou na Lei dos Símbolos Nacionais, que impõe a obrigatoriedade. Quem não cumprir pode ser multado em quatro mínimos, ou R$ 2.896.



Antecedente - No ano passado, o próprio José Brandão baixou portaria similar em Cristópolis. Ninguém foi multado, mas oito professores foram intimados a dar explicações na delegacia por não cumprir a ordem.



Lei da PM



O deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, diz esperar votar ainda este mês a Lei de Organização Básica (PM e Corpo de Bombeiros). Segundo, ainda há dois pontos pendentes, a questão da Corregedoria da Secretaria da Segurança, que é civil, ganhar autoridade para punir militares e definir se os PMs que estão no Corpo de Bombeiros terão direito de escolher entre ficar e sair.



Falta também combinar com a oposição.



Jogo duplo



Após ter pedido o registro de candidatura a deputado estadual pelo PHS, mesmo com a esposa, Graça Pimenta (PMDB), já exercendo o mandato de deputada e disputando a reeleição, Tarcízio Pimenta, ex-prefeito de Feira, formalizou ao TRE o pedido de desistência.



Como o PHS oficialmente apoia Rui Costa, mas outra ala, liderada por Marcelo Guimarães Filho, ex-presidente do Bahia, está com Paulo Souto questionando o partido na Justiça, Tarcízio alegou 'insegurança'. Mas também se queixou de 'perseguições políticas'.



Duplo dilema



Coordenador da campanha de Dilma em São Paulo, Luiz Marinho (PT), prefeito de São Bernardo do Campo, queixa-se de que os seguranças estão dificultando o contato da presidente com o povo. Um deputado petista endossa:



- Dificulta e muito. Na Bahia, a segurança barra até deputado, imagine o povo.



Para a segurança, a questão é mais embaixo: como separar a presidente da candidata?



POUCAS & BOAS



Ex-deputado do PT e ex-conselheiro do TCM, Zilton Rocha não quer mais voltar à vida partidária, mas vai botar um dedinho nas eleições deste ano declarando apoio ao deputado Marcelino Galo (PT), que tenta a reeleição.



Além de muito endividado, o prefeito de Itagimirim, Rielson Lima (PMDB), assassinado terça, vivia às turras com o vice, o ex-vereador Rogério Oliveira (PP), agora prefeito e também figura top na mira da investigação.



Moradores da Rua Gilberto Freyre, em Stella Maris, estão apavorados. Bandidos invadiram anteontem um Village e de uma só penada atacaram em três casas. O clima na área é de pavor.



A Sucom e a Fundação Mário Leal Ferreira realizam hoje (9h) no Lounge Norte da Arena Fonte Nova a primeira audiência pública do Plano Salvador 500, que pretende traçar o planejamento da capital baiana até 2049, quando a cidade completará 500 anos.



Colaborou Luiz Tito, de Feira de Santana

adblock ativo