Os bancos de areia, o novo drama do Chicão

Se chove forte em Minas e no sudoeste baiano, por que a Barragem de Sobradinho ainda dá baixíssimos sinais de recuperação, ainda com 4% da sua capacidade de 34 bilhões de metros cúbicos de água?

Segundo o senador Otto Alencar (PSD), que acompanha de perto o drama do rio São Francisco, as sucessivas agressões ao rio formaram bancos de areia, os chamados deltas artificiais, que também formam lagoas enormes.

– De Carinhanha a Sobradinho tem mais de 30. A água se espalha, o que facilita a evaporação. É mais um complicador na vida do Velho Chico, que morre a olho nu.

Otto diz que os estados nordestinos estão se unindo para implantar o PAC da Bacia do São Francisco.

– Os únicos estados do Nordeste que não usufruem diretamente do São Francisco são Piauí e Maranhão. E os demais sabem que sem o rio não há progresso possível.

Vazão - Sobradinho está hoje com uma vazão de 550 metros cúbicos por segundo, menos da metade dos 1.300 normais, e a pior marca nos 37 anos de existência da barragem. Vai ficar nesse patamar até abril, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA).

Direito de defesa

E por falar em Otto, ele estava fora de combate após submeter-se a uma cirurgia na mão para sanar uma síndrome túnel do carpo.

Foi no meio desse turbilhão que estourou o afastamento dos prefeitos Robério Oliveira, de Eunápolis, Cláudia Oliveira, de Porto Seguro, e Agnelo Santos, do PSD, todos amigos do senador:

– São meus amigos e foi doloroso. Conversei com os três e todos me garantem que possuem elementos suficientes para provar que as acusações não são bem como estão dizendo. Deixa eles se defenderem.

Rui e o TJ

Embora se diga nos bastidores que a vitória do desembargador Gesivaldo Britto para a presidência do TJ teve as bênçãos do governo, Rui Costa nega veementemente. Ontem, em Teixeira de Freitas, onde foi inaugurar um frigorífico, ao ser abordado sobre o assunto, desejou boa sorte ao eleito, disse que não gosta desse tipo de ingerência e afirmou:

– Não me meto nisso. Não quero repetir o modelo do passado, onde o Executivo não se continha em seus limites.

O problema é que ninguém acredita.

Sem surpresa - Aliás, a vitória de Gesivaldo não causou nenhuma surpresa no TJ. E nem o crescimento da desembargadora Rosita Falcão, que teve 13 votos e foi eleita vice. O consenso é o de que na reta de chegada Gesivaldo se impôs como preferencial.

TCM na berlinda

Alguns deputados dizem que o reconhecimento pelo STF, por oito votos, da decisão da Assembleia do Ceará que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios de lá, de alguma forma complica a vida do daqui.

A questão: o da Bahia e o do município de São Paulo passaram a ser os únicos do Brasil.

O presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD), diz não ter, pessoalmente, posição fechada sobre o assunto, mas admite:

– Não tenha dúvida de que quanto mais isolado do ponto de vista nacional ficar, é pior para o TCM baiano.

POUCAS & BOAS

Fidel é Fidel, um conjunto de 17 fotos históricas do líder da revolução cubana Fidel Castro, é a exposição que a Assembleia vai exibir no saguão de entrada de segunda a sexta da próxima semana, quando haverá sessão especial em homenagem ao cubano. A proposta é do deputado Marcelino Gallo (PT).

A garota Flávia Kamila Malheiros Azevedo dos Santos, de 13 anos, aluna do Colégio Municipal Eliza Teixeira de Moura, em Palmas do Monte Alto, virou celebridade na cidade. Ela ganhou medalha de ouro na 12ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, concorrendo com 17 milhões de alunos.

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), a instituição do Anjo Bom, vão homenagear 20 organizações com a entrega do Selo Empresa Irmã. A cerimônia será terça (17h), no Teatro Salesiano (Nazaré).

A Faculdade de Arquitetura da Ufba realiza de quinta a sábado da próxima semana o seminário Salvador e Suas Cores 2017: Arquiteturas Afro-brasileiras – Um Campo em Construção. O evento integra o calendário do Novembro Negro.

