Os baianos vão bem, mas até certo ponto

Se se pergunta a Manoel Vitório, o secretário da Fazenda do estado, e a Paulo Souto, o da prefeitura de Salvador, a quantas andam as finanças que eles gerenciam diante da crise no país, as respostas são bastante semelhantes: o barco está navegando, mas requer todo o cuidado com o leme. Veja:

Fala Vitório:

- Está dando para manter o equilíbrio. Tivemos uma perda mais ou menos equivalente à inflação (8,47%), estamos levando, mas qualquer deslize é perigoso.

Fala Paulo Souto:

- Está dando para pagar as contas em dia. Nossa perda foi algo em torno de 3,5% de receitas tributárias. Mas não sabemos o que vai acontecer no segundo semestre.

Em miúdos: até agora tudo bem, nem por isso a situação deixa de ser preocupante.

Ópera-bufa

Causou furdunço (midiático) nas primeiras horas da manhã de ontem a publicação no Diário Oficial do Estado das demissões dos secretários Josias Gomes (Relações Institucionais) e Nelson Pelegrino (Turismo).

Apenas ruído de comunicação. Os dois são deputados federais e têm até esta semana para validar as emendas parlamentares deles.

Ou seja: eles assumem a Câmara amanhã e quarta voltam para o governo.

Ossos do ofício —O furdunço veio por conta do fato de Josias Gomes ser alvo de pancada por todos os lados e muitos gostariam de ver a cabeça dele rolar.

Se for por isso (a pancadaria), Josias vai dormir em paz. No primeiro governo Wagner, Rui Costa desempenhou a mesma função e também apanhou muito.

Sabe dos ossos e diz a Josias.

Bomba sisaleira

Se em Salvador a mídia não deu muita importância à citação do baiano Tiago Cedraz na deleção premiada de Ricardo Pessoa, da UTC, no interior, a exemplo da região sisaleira, a notícia caiu como uma bomba.

Tiago é filho de Aroldo Cedraz, natural de Valente, ex-deputado federal, hoje presidente do Tribunal de Contas da União.

Ele é acusado de vender informações privilegiadas do TCU para empreiteiras.

"Dei uma piorada da porra na última quinzena. Moribundeio de verdade. Ô vida maluca - e torta. Um buraco sem fundo mesmo, e doidinhopra puxar pelascanelas qualquerpé na cova como eu..."

Roberto Albergaria, antropólogo, no último e-mail enviado à amiga Cleidiana Ramos, dia 30, três dias antes de morrer, queixando-se da piora no estado de saúde

Dinheiro novo

O Banco Mundial (Bird) aprovou o pedido de empréstimo de US$ 200 milhões para a construção e recuperação de dois mil km de estradas na Bahia, com mais US$ 100 milhões de contrapartida do governo baiano.

O secretário Marcos Cavalcanti (Infraestrutura) diz que agora só falta o Ministério da Fazenda autorizar.

- A nossa expectativa é assinar o contrato até setembro.

No prelo, a via Javi-Jaborandi, no oeste.

O ar do metrô

O metrô já deu o ar da graça na Paralela. Os primeiros tapumes foram colocados nas cercanias do Imbuí. Para ambientalistas, uma boa notícia. A lagoa do canteiro central, em frente ao bairro, será preservada. Álvaro Britto, gestor de relações institucionais da CCR, diz que no local está projetada a construção de um elevado, com um mínimo de pilares, tudo aprovado pelo Ibama.

Ainda bem. As lagoas dos dois lados já foram engolidas. Inteira, resta essa.

Luís Eduardo —Ainda falta definir o destino da estátua de Luís Eduardo Magalhães. O governo negocia com Luís Eduardo Filho, o Duquinho, entre duas alternativas: na Assembleia Legislativa e na Avenida Luís Eduardo Magalhães.

O mais provável é a Assembleia.

Sem delongas

A juíza Indira Fábia dos Santos Meireles, da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Salvador, indeferiu o pedido de liminar e extinguiu, sem entrar no mérito, a ação, movida pela Assessoria de Defesa dos Direitos dos Consumidores da Bahia (Aceba) contra a Associação Brasileira dos Shopping Centers (Abrasce).

A ação pretendia impedir a cobrança de estacionamento nos shoppings de toda a Bahia.

O rififi em Feira entra no pacote.

Diamantes à vista

A Lipari Mineração espera iniciar em outubro a extração de diamantes no Projeto Braúna, em Nordestina, a primeira mina do gênero na América do Sul.

Está investindo R$ 150 milhões na montagem da estrutura, já em conclusão. Fala o prefeito Ito Mattos (PSD):

- Só de caminhões e carretas tem mais de 100 circulando lá, parte veio da África do Sul, outra de Sorocaba. É uma movimentação nunca vista. É a redenção nordestina.

Edil Pacheco lança terça (19h) na livraria Cultura do Salvador Shopping o seu sétimo CD, Mel da Bahia, no qual verseja sobre as coisas e personalidades da Bahia, como Jorge Amado, e até cria o verbo 'baianar' para festejar a terra.

O criminalista baiano Luiz Coutinho, doutor em direito, professor da Ucsal e diretor da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes (ESA-BA), será um dos representantes brasileiros no XI Encontro Internacional: Escola de Verão 2015, em Havana, Cuba, que começa amanhã.

Vil metal

Governador da Bahia de 1955 a 1959, advogado, milionário, dono de vastas extensões de terras no oeste (era filho de Barreiras) e muitas boiadas, Antônio Balbino tinha um inseparável amigo em Feira de Santana, o jovem Francisco José Pinto dos Santos, mais tarde o prefeito de Feira e deputado Chico Pinto.

Chico contava que na juventude era comum pegar o carro de Balbino e sair passeando pelas ruas de Salvador.

Anos 60, Balbino foi procurado por Josaphat Marinho, que queria o apoio dele para disputar o governo.

Balbino nada falava, nem que sim nem que não, até o dia em que Chico o instigou e ele disse 'não'.

- Mas por que, Dr. Balbino?

- Eu vou lá apoiar um homem que chama dinheiro de vil metal, Chico? Dinheiro é coisa tão boa, e ele diz que é vil!

No Aurélio, vil significa asqueroso, infame, desprezível e por aí.

