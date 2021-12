Os alvos do Ibope no interior da Bahia

Otto Alencar, o candidato ao Senado da chapa governista, lança suspeita sobre a pesquisa do Ibope divulgada semana passada (Paulo Souto 42%, Lídice da Mata 11 e Rui Costa 8):



- Temos pesquisas de município a município, sabemos onde estamos bem e onde não estamos. Sei o que estou dizendo. A maioria dos que listaram é boa para eles.



Cruzando os dados entre os municípios citados como pesquisados em maio e os da semana passada, constata-se que apenas 18 dos 59 foram repetidos. As duas pesquisas totalizam 100 municípios de todos os pontos do Estado. No conjunto, grande parte deles é administrada por aliados do governo. Salvador e Feira, que estão nas duas pesquisas, são oposição, mas Conquista, Lauro de Freitas, Candeias, Juazeiro, Alagoinhas, Valença e Simões Filho, em tese governistas, também estão nas duas aferições. Diz Otto que a chave está na escolha dos pequenos municípios.



- Já fui de lá. Eu sei como se faz isso.



Se é que o é, só fazendo a pesquisa/diagnóstico da pesquisa. Mas que dá para manipular, é certo como sem dúvida.



Sem comentários - O governador Jaques Wagner não quis comentar a pesquisa do Ibope. Ou melhor, numa frase, desqualificou:



- Não vou comentar pesquisa de um instituto que já errou em 2006 e 2010 comigo.



Contradição - Na última pesquisa do Ibope aparece um dado curioso: na espontânea, Lídice tem 4% e Rui 5. Na estimulada, Lídice 11 e Rui 8. Dizem os governistas que é a primeira vez que se vê alguém atrás na espontânea e na frente na estimulada.



Acima do mal



ACM Neto diz que não imagina possíveis retaliações políticas para o projeto do BRT de Salvador, que está em tramitação na Caixa.



Dos R$ 800 milhões que o BRT vai custar, a prefeitura vai entrar com R$ 200 milhões (dinheiro da licitação dos ônibus), o governo federal com R$ 300 milhões com recursos do PAC da Mobilidade e os R$ 300 milhões restantes serão financiados pela Caixa.



Neto diz que a Caixa deve se pronunciar nos próximos 60 dias. E se diz otimista:



- Quando acabar o prazo, saberemos se há problemas. Mas não vejo sinais disso.



Danos oficiais



Moema Gramacho (PT), ex-prefeita de Lauro de Freitas e candidata a deputada federal, está indignada com o Ministério Público Eleitoral, que divulgou o pedido de impugnação da candidatura dela sem base para fazê-lo.



- Fui prefeita oito anos, tive as oito contas aprovadas e agora me aparece essa. O Ministério Público se baseou num simples termo de ocorrência e a Lei da Ficha Limpa só prevê impugnação para contas rejeitadas.



Moema quer que o MPE se retrate. Ela diz que a repercussão negativa a prejudicou.



- O estrago é grande. Gasto muita saliva para explicar que sou ficha limpa.

Acusado de...



A assessoria da ex-ministra Eliana Calmon, candidata ao Senado na chapa de Lídice da Mata, soltou release sugerindo que as pessoas, antes de optar em quem votar, façam uma pesquisa no Google colocando lá a frase: Fulano de tal é acusado de...



Feita a experiência com Geddel, Otto Alencar e ela, os três principais concorrentes ao Senado na Bahia, apareceu o seguinte:



Geddel é acusado de: desvios de verbas.



Otto é acusado de: campanha antecipada.



Eliana Calmon é acusada de: ser falastrona.

Tiro no pé



Aécio Neves se articula, no plano nacional, com entidades médicas para atacar o programa Mais Médicos, mas pode estar dando um tiro no pé, segundo médicos baianos.



A questão: os médicos cubanos que atuam na Bahia adotam práticas inimagináveis para os médicos daqui. Tipo: ir às casas ver se os pacientes estão tomando os remédios, e até verificam onde a água está guardada.



E alguns ainda moram na zona rural.

Na ladeira



Heraldo Rocha, ex-deputado do DEM, passou na ladeira da Preguiça e viu tudo pichado de Rui Costa. Resmungou: 'Se fosse a ladeira do Trabalho ele não pichava...".

Postos nos postos



Passeando por Ouro Preto, Minas Gerais, Alexandre Brust presidente da EBDA, diz ter visto lá uma experiência em matéria de segurança que bem poderia ser adotada na Bahia: muitos postos de gasolina abrigam postos da PM.



Fica barato para o governo, o posto ganha segurança gratuita e a polícia ainda tem condições de monitorar suspeitos que abastecem seus carros. E por que não cá?

POUCAS & BOAS

A anemia falciforme, doença que matou a prefeita Rilza Valentim, de São Francisco do Conde, predomina entre negros, e Salvador registra em média 63 novos casos por ano. A Secretaria de Saúde da capital diz que tem 12 unidades só para atender a situação.

A Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB de Feira de Santana, com ONGs baianas e a Unimais (União de Entidades Protetoras de Animais da Bahia), realiza hoje o seminário sobre Os deveres do poder público e o papel das ONGs, no auditório da OAB feirense.

POLÍTICA COM VATAPÁ

No lucro



Foi com prazer que o senador Walter Pinheiro (PT) aceitou convite do empresário Norberto Odebrecht para visitar o trabalho da Fundação Odebrecht no Baixo Sul, especialmente a Serra da Papuã, em Ibirapitanga, o xodó da aposentadoria dele, já na casa dos 90 anos.



A viagem seguiu o roteiro de sempre: partida de Salvador, uma parada em Ituberá e de lá novo voo até Ibirapitanga.



Entre Ituberá e Ibirapitanga, um imprevisto: forte temporal desabou, o helicóptero começou a sacolejar, Pinheiro fechou a cara preocupado e Odebrecht conversando com toda naturalidade, como se nada estivesse acontecendo.



Alguém cochichou-lhe ao ouvido:



- Senador, descontraia. Mire-se no exemplo de Dr. Norberto, que está aí tranquilo, na dele.



Pinheiro olhou o cochichador, fez sinal para ele aproximar o ouvido, falou:



- Ele já está no lucro...

