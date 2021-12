Os 39 da bancada da Bahia estão divididos

Qual é a tendência dos 39 deputados federais da bancada baiana em Brasília ante o impeachment de Dilma? Numa rápida consulta nesta terça, 12, 15 se declararam favoráveis, 15 contra, oito indecisos e um, Mário Negromonte Jr. (PP), não quis dizer nada.

Entre os indecisos estão Cacá Leão (PP), filho do vice-governador João Leão, Ronaldo Carletto (PP), João Carlos Bacelar (PR), José Nunes (PSD), Sérgio Brito (PSD) e Bebeto (PSB). Aqui na Bahia, todos são governistas.

A questão é que alguns deles são ligadíssimos ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que mesmo todo melado na Lava Jato é um dos grandes artífices do processo de impeachment.

No fim do mês passado, Rui Costa reuniu-se em Brasília com exatos 15 integrantes da bancada baiana em Brasília justamente para pedir votos em favor de Dilma.

Os indecisos estão sob intensa pressão esta semana. O voto domingo é aberto.





Dilma numa reunião com educadores no Palácio do Planalto (Foto: Ueslei Marcelino | Agência Reuters)

Mais crise

Além da crise política que fulmina a economia nacional, a crise internacional também tem feito bom estrago.

A Largo Resources, que começou a operar a primeira mina de vanádio das Américas, em Maracás, em maio de 2014, quase tomba com a queda das commodities (matéria-prima) no mercado internacional.

O vanádio despencou de US$ 9 a tonelada para US$ 2,50. Agora está em R$ 3. No vaivém, os salários atrasaram quatro meses.

Renegociação - Diz o prefeito Paulo dos Anjos (PSL) que o pior já passou. A dívida da empresa, de R$ 555 milhões, foi renegociada. Mas só em fevereiro último os salários foram regularizados.

- O que garante a mina é o alto teor de vanádio. É dos melhores do mundo.

'Só falta o papa Francisco me canonizar'

Paulo Maluf, que até esta terça, junto com o filho Flávio, vivia foragido da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, comemorando a saída da lista.

'No dia em que esse impeachment for consumado, espero que não aconteça, quem assume é uma coalização de bandidos'

Ciro Gomes, em entrevista à BBC sobre o impeachment.

Cada macaco...

Sem alarde, na mais tranquila mansidão, a Assembleia aprovou o projeto que deixa os aposentados de cada poder (Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunais de Contas) com os seus respectivos orçamentos.

Hoje, todos ficam com governo, que se queixa da exorbitância de algumas aposentadorias.

Furdunço em SAJ

Recém-filiado ao PPS, aliado de ACM Neto, o deputado Soldado Prisco causou furdunço em Santo Antônio de Jesus, onde mora.

Declarou apoio à candidatura a prefeito do deputado Rogério Andrade (PSD), rifando o prefeito Humberto Leite (PDT), que também recentemente bandeou para o lado de Neto.

- Ele (Humberto) sequer fala comigo.

Culpa e risco

Sob o título Culpa e risco, o poeta Antonio Lins leu no Diário de São Paulo artigo do jurista Celso Bandeira, segundo ele, substancioso na doutrina, mas vulnerável na forma, exaltando a administração de Dilma e condenando 'o golpe'. Tascou o epigrama:

Culpa e Risco. Dá na vista

A concisão do escritor,

A culpa é do articulista

Sendo o risco do leitor.

POUCAS & BOAS

* O Teatro Experimental do Negro, criado na década de 40 pelo ativista Abdias Nascimento, será o foco do seminário O teatro na cena racial, nesta sexta (14h), no Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, em Salvador.

* Goroba, o livro do jornalista Carlos Navarro Filho, será lançado amanhã (18h) no Plaza Hotel, em Alagoinhas, terra do autor. Poetas e escritores locais prometem fazer uma grande festa.

* A Academia de Letras da Bahia (ALB) lança amanhã (18h) em sua sede, no Palacete Góes Calmon (Nazaré), a edição nº 54 da Revista da Academia, impressa e digital, com artigos, ensaios, poemas, contos, crônicas e discursos de acadêmicos e autores convidados.

* A revista da ALB, editada há mais de 50 anos, desta vez tem trabalhos, entre outros, de Edivaldo Boaventura, Florisvaldo Mattos, Gláucia Lemos, Roberto Santos, Waldir Freitas, Ordep Serra, Aramis Ribeiro, Samuel Celestino, Paulo Furtado e Myriam Fraga, que faleceu em fevereiro.

Colaborou: Ludmila Cunha

adblock ativo