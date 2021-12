Os 15 minutos de fama de Waldir Maranhão

Na semana passada o deputado Waldir Maranhão dizia, para rebater os que falavam ser ele desqualificado para ocupar a presidência da Câmara dos Deputados, que todos iriam se surpreender com ele.

Houve quem lembrasse o fato de ele já ter sido reitor da Universidade Federal do Maranhão para ressalvar que não se tratava de alguém do baixo clero que de repente, guinado ao topo, iria dar uma de Severino Cavalcanti (aquele que pegava propina de lanchonete).

Mérito da questão à parte, Waldir Maranhão estava certo. De fato, surpreendeu o Brasil. Simplesmente com uma canetada quis melar um processo de impeachment já em vias de ser finalizado. Ganhou os seus 15 minutos de fama no olho do furacão de uma guerra. Por aí, pessoalmente, se deu mal.

O partido dele, o PP, já fala em expulsá-lo. E, na Câmara, tudo farão para cassá-lo.

E nós, como entramos nessa história? Pagando a conta. O que se quer mesmo é a solução do problema político do país que nos tire desse sufoco. A atitude de Maranhão só fez jogar lenha na fogueira.

Mas, tudo indica, foi só uma ópera-bufa.

Golpe e tapetão- Veja como política é coisa para se ficar muito atento. O pessoal de Dilma sempre disse que os defensores do impeachment não tinham voto e estavam dando o golpe, ou ganhando no tapetão. Nesta segunda, com a decisão de Maranhão, os oposicionistas adotaram o mesmo discurso. 'É golpe. Não têm voto, querem ganhar no tapetão'.

A notícia e Rui - Rui Costa estava nesta segunda em Feira de Santana no meio de uma solenidade de entrega de viaturas da PM, ônibus escolares, tratores e motos quando soube da notícia da anulação da sessão do impeachment.

Perdeu o fio da meada do discurso e emendou com palavras de ordem 'contra o golpe, um golpe contra o povo'.

'Quem com Cunha fere com Maranhão será ferido'

Roberto Requião, senador do PMDB paranaense, aliado de Dilma, no Twitter, festejando a decisão de Maranhão.

'A decisão do presidente em exercício da Câmara dos Deputados é absurda, irresponsável, antirregimental e feita à revelia do corpo técnico da Casa'

Eduardo Cunha, presidente da Câmara afastado, em nota, atacando a decisão de Maranhão e negando que tenha tido qualquer influência no caso.

Voo panorâmico

João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, sobrevoou ontem de helicóptero a Baía de Todos-os-Santos, dando uma esticada até Santo Antônio de Jesus e Valença, em companhia de um grupo de empresários chineses.

Foi mostrar a área em que se pretende implantar o projeto da ponte Salvador-Itaparica, o que inclui a duplicação das rodovias até Santo Antônio e Valença.

Na Europa - Leão diz que está tudo engatilhado, mas vê um problema, a crise.

Semana passada ele fez um périplo pela Europa, passando por Portugal, Bélgica, Itália, França e Alemanha.

- Lá, ninguém está construindo nada. É obra nova zero. O que eles fazem é manter o que já está pronto e só.

Mesmo assim, ele vê luz no fim do túnel.

Empanada de sardinha

O cardápio no restaurante da Assembleia nesta segunda foi empanada de sardinha e filé.

Pronto, virou Ba-Vi. Injuriados, torcedores do Bahia diziam que foi armação do presidente da casa, Marcelo Nilo (PSC), torcedor do Vitória de quatro costados, para fazer gozação com a turma do Bahia.

Só faltaram pedir a cassação do mandato dele por falta de decoro.

POUCAS & BOAS

A OAB-BA realiza hoje pela manhã (a partir das 8h30) audiência pública para discutir o Uber. O vereador de São Paulo José Police Neto, autor do projeto que disciplina os aplicativos de transporte individual na capital paulista, estará presente.

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) vai celebrar quinta a passagem do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa realizando a 5ª edição do Sarau de Imprensa, com o tema Arquitetura, Urbanismo, Centro Histórico: o Real Des-visto.

Na mesa do Sarau estarão a arquiteta Iara Sydenstricker, a jornalista especializada em patrimônio material e imaterial Mary Weinstein e o superintendente regional do Iphan, Fernando Ornelas. O evento é na sede da ABI (19h).

O jornal Aurora da Rua, que tem como alvo moradores de rua, festeja os seus nove anos com uma mostra no foyer do Centro de Cultura da Câmara, na Praça Municipal. Foi aberta ontem e fica até o dia 20.

Todo mundo pensa que o padroeiro de Salvador é Senhor do Bonfim, não? Mas é São Francisco Xavier, cujo dia é hoje. A festa vai se limitar a uma procissão que sai da Câmara às 15h30. Às 16h dom Murilo Krieger celebrará missa.

colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

