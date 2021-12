Órgãos voltados ao NE podem ser alterados

Propostas de reordenamento de órgãos voltados para o desenvolvimento do Nordeste serão desenvolvidas pelos gestores para apreciação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Entre os órgãos em avaliação estão a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A necessidade de inovação na gestão destes órgãos foi o tom principal de videoconferência organizada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí (Faepi), deputado federal Júlio César Lima.

Embora alguns pontos discordantes, os participantes do encontro, entre parlamentares, empresários e representantes da sociedade civil foram unânimes na reivindicação de investir recursos no Nordeste, por exigir um tratamento diferenciado.

Exemplo positivo – O programa AgroNordeste foi citado como exemplo positivo para o apoio e crescimento da região por meio de iniciativa liderada pelo Ministério da Agricultura, com apoio das federações de agricultura e pecuária estaduais, como a da Bahia.

– Criamos e incentivamos esse programa para o surgimento de nova classe média rural. Sem isso, continuaremos com essa desigualdade – disse a ministra da Agricultura.

Tereza Cristina garantiu ações para o desenvolvimento do programa no segundo semestre. Para ela, é preciso incentivar o plano nacional de irrigação, ampliar a oferta de crédito e facilitar o acesso aos fundos de desenvolvimento.

Todas as circunstâncias da ida de Weintraub aos EUA mostram que se tratou de uma fuga à Justiça

Nunca telefonei para Queiroz (...) Também não sou o ‘Anjo

Doação de alimentos

Chegaram a Salvador mais de 40 toneladas em 1.700 cestas básicas de um carregamento doado pelo Instituto Goethe, com a participação da Rede de Mulheres, entre a América Latina, o Caribe e a Alemanha – criada para prestar socorro em situações de vulnerabilidade social. As cestas doadas serão distribuídas junto com itens de higiene pessoal e material de limpeza por meio da Rede Mulher Solidária, formada por uma frente ampla de órgãos públicos e de instituições da sociedade civil. Três postos foram montados para receber novas doações às mulheres baianas em dificuldades por conta da doença: Corpo de Bombeiros, na avenida ACM, Iguatemi, funcionamento 24h; Teatro Castro Alves, de segunda a sexta das 8 às 14h; e Shopping Barra (do meio-dia às 18h).

Colação de grau digital

Na última terça-feira, 29, formandos do curso de direito da Uneb de Valença assinaram sua colação de grau digitalmente, adaptando-se às necessárias medidas de isolamento no enfrentamento à Covid-19. Os formandos da Uneb estão usando o SEI Bahia – o sistema oficial de gestão de processos e documentos administrativos digitais do Poder Executivo Estadual. É só o começo: dos 1.500 alunos concluintes na Uneb este semestre, 500 já se cadastraram como usuários externos do SEI Bahia para ter acesso ao sistema durante a solenidade.

adblock ativo