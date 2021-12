Oposição vai aprovar a reforma, com ressalvas

Oposicionistas avaliaram a reforma proposta por Rui Costa como 'tímida' ou 'pífia'. Carlos Gaban (DEM) disse que vai aprová-la por achar que o governador tem o direito de dizer de que forma pretende governar, mas ponderou: as secretarias extintas eram burocráticas, nunca deveriam ter existido, como a dos Portos e a de Assuntos Estratégicos, ou com a validade vencida por si, como a Secopa.



Gaban diz que ainda está estudando mais o assunto, mas ponderou e criticou também a extinção da Bahiatursa, da EBDA e da Ebal.

- Mesmo assim, o novo governador diz que vai poupar R$ 200 milhões por ano. Isso quer dizer que ele admite que a máquina estava inchada. Nos oito anos do governo Jaques Wagner para cá, isso daria R$ 1,6 bilhão. Já pensou esse dinheiro na segurança?

Veja dos pontos de vista dele.

Bahiatursa - O turismo é o segmento que mais cresce e a Bahia ainda precisa avançar muito. A transformação em 'órgão em regime especial' baixou o status justamente num setor que precisa exibir mais vigor.

Cesta do Povo - Estava realmente desvirtuada. Ele diz que o balanço aponta que o item mais vendido era o de bebidas alcoólicas, mas acha que a rede poderia funcionar como desaguadouro das produções regionais.



Bomba secreta

ACM Neto convocou coletiva para hoje, às 15h, sem dizer o assunto. Só disse que vai fazer 'um anúncio'. Que se espera seja bombástico.

Inspetor na polêmica

A briga entre Marcelo Nilo (PDT) e Rosemberg Pinto (PT) na disputa pela presidência da Assembleia rendeu uma pérola em plenário.

Rosemberg disse que se sentiu muito ofendido quando Marcelo o chamou de 'inspetor de quarteirão'. E contou que na terra dele, Itororó, tinha um cidadão muito rico, que foi traído pela mulher, se mandou e, quando voltou, tempos depois, estava pobre.

Sem nada fazer, humilhado e sem dinheiro, perambulando pelas ruas, diziam dele que 'aquilo que era um inspetor de quarteirão'.

Em miúdos, em todo lugar inspetor de quarteirão é aquele que nada faz, mas em Itororó é coisa bem pior. Daí a ofensa.



'Não se iludam. Isso que acontece na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Em ferrovias, portos, aeroportos. Tudo. Acontece no Brasil inteiro'

Paulo Roberto Costa, em depoimento nesta terça, 2, na CPI da Petrobras, onde disse que optou pela deleção premiada na Operação Lava Jato para ficar com 'a alma mais pura'.

Dalva arquivada

Como anunciado pelos próprios envolvidos (Rui Costa, Pelegrino e Afonso Florence), os processos contra eles por conta das denúncias de Dalva Sele, do Instituto Brasil, atriz principal da última semana da campanha eleitoral na Bahia, foram rejeitados por unanimidade no Conselho de Ética da Câmara.

A razão é a mesma apresentada durante a campanha eleitoral pelos petistas: ausência de provas concretas que fundamentassem a abertura de processo disciplinar. PSDB e DEM não conseguiram emplacar nem aqui na Bahia nem lá em Brasília.



No show do Roberto

O empresário Domingos Antônio da Costa virou sensação na Câmara de Alagoinhas ontem por protagonizar um caso sui generis.

Ele é dono da Fácil Serviços, empresa que terceirizou mão de obra para a prefeitura de Alagoinhas e passou o calote nos servidores em tudo, de tíquete a salários.

Tentando remediar, a prefeitura liberou

R$ 350 mil. Domingos pegou o dinheiro e sumiu da cidade. Reapareceu no Face ao lado de uma linda mulher num camarote vip do show de Roberto Carlos sábado na Fonte Nova.

Curioso: o personagem que faz o pano de fundo da foto é Rui Costa.

Falso baiano - E por falar em Roberto Carlos, Eduardo Lages, o maestro dele, prometeu semana passada que 'o rei' faria uma surpresa: cantaria música de um baiano.

Na Fonte Nova, Roberto cantou Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que embora fosse apaixonado pela Bahia, era carioca.

Barrigada sulista

Fazendo exames de rotina em São Paulo, Jaques Wagner negou as notícias veiculadas em jornais do sul dizendo que ele estaria insatisfeito porque Dilma ainda não definiu o destino que ele terá no ministério.

Pelo WhatsApp disse estar tranquilo. E classificou as notícias de 'barrigada'.

Agenda da posse

Rui Costa vai tomar posse no governo às 8h da manhã do dia 1º de janeiro. Às 9h30, na Governadoria, Jaques Wagner faz a transmissão do cargo. Logo depois os dois embarcam para Brasília a fim de assistir à posse de Dilma.

Ontem, os cerimoniais do governo e da Assembleia acertaram os detalhes da solenidade na rampa da Assembleia.

Em termos de horário, Rui Costa repete o mesmo ritual adotado por Wagner em 2007 com Lula e em 2011 com Dilma.



POUCAS & BOAS



Os delegados da Bahia estão reunidos desde anteontem e vão ficar até hoje na sede da Associação dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (Apdeb), na Av. Orlando Gomes, para discutir sobre crime organizado e lavagem de dinheiro. A presidente do Sindicato dos Delegados, Soraia Gomes, diz que a intenção é qualificar a polícia. Nos dias de hoje, é mais que oportuno.



A Fundação Lar Harmonia realiza sábado, das 6h às 13h, o Mutirão do Glaucoma. Vai operar, gratuitamente, 300 pessoas a partir dos 40 anos. Segundo o oftalmologista Adilson Afonso, o coordenador, se o adulto jovem tiver antecedente na família, a faixa de idade cai para 20 anos. Quem se habilitar deve levar cópia do RG, cartão do SUS e comprovante de endereço.

Ao saudar o reconhecimento da capoeira como patrimônio da humanidade, o deputado Sargento Isidório disse que tem 'titetrositismo, mistura de artrose, artrite e reumatismo'. E a capoeira é o que lhe garante a terapia.

A Secretaria da Agricultura da Bahia assinou protocolo com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar) para transformar parte do Distrito Industrial do São Francisco, em Juazeiro, num centro de excelência de fruticultura. O Vale do São Francisco produz 98% das frutas que o Brasil exporta.



A EBDA está morrendo com a reforma de Rui Costa, mas não entrega os pontos. Assinou convênio com a Secretaria da Agricultura, a Fenagro, para produzir 50 mil mudas de coco, a fim de atender ao litoral norte baiano.

