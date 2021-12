Oposição vai à Justiça no caso dos royalties

A pretensão do governo de contratar uma operação de antecipação das receitas de royalties com uma instituição financeira vai parar na Justiça. Segundo o deputado Carlos Gaban (DEM), a decisão já está tomada.



Ele cita que bancos privados não se interessaram por tal tipo de operação, a Caixa acha que é de alto risco; e restou o Banco do Brasil, que fez uma oferta de R$ 769 milhões.

Segundo ele, como o governo quer empenhar até 75% da receita, a operação, pelo barato, implicaria um deságio da ordem de R$ 324 milhões, 'o que é altamente lesivo'.



- E além disso o governo não pode fazer tais operações no último ano de um governo.

Em suma, o caso será judicializado.



Mobilidade fora



Por favor, diga qual é a área em que, na sua opinião, a população da Bahia está enfrentando os maiores problemas.



E aí dá uma lista de 22 itens, que vão de abastecimento de água a seca. A questão está contida na última pesquisa Ibope. O resultado contém uma surpresa e uma omissão.



A surpresa: tradicionalmente saúde e educação lideram o ranking das insatisfações, mas desta vez está assim: saúde, 77%; segurança, 52%; e educação, 48%.



A omissão: a questão da mobilidade, que virou um flagelo nas grandes cidades e nas estradas (especialmente as BRs), ficou fora.



Carrões na cena



Habituados com os ferros-velhos que ponteiam o início da avenida Suburbana e com os carros populares de sempre, alguns moradores do subúrbio ferroviário dizem estar extasiados com o imenso desfilar de carrões nos últimos dias. Alguns até fazem bolsa de apostas para ver quem acerta a marca.



São os milagres da campanha eleitoral.



Contas empetecadas



Mais um partido está tendo problemas na Justiça com as contas de 2013. Por unanimidade, o TRE julgou como não apresentadas as contas do PMN baiano. O homem forte do partido é o deputado João Carlos Bacelar.



Ibope é o mote



O deputado João Leão (PP), o candidato a vice de Rui Costa, passou a usar o Ibope como mote em suas postagens no Face.



Estampa fotos de suas andanças pelo interior, sempre em animadas caravanas, e crava a frase: O Ibope não passou aqui.



Primeiro passo



ACM Neto mandou ontem para a Câmara com pedido de urgência urgentíssima o projeto que cria o programa Primeiro Passo, com o qual pretende beneficiar com R$ 50 por mês as 53 mil crianças de famílias cadastradas no programa Bolsa Família.



A pedida para este ano é R$ 20 milhões.



Parada em Dakar



Finalmente os dois ferries que o governo baiano comprou na Grécia entraram na reta de chegada. O Dorival Caymmi deve ancorar no porto de Dakar, no Senegal, amanhã, e o Zumbi dos Palmares, que ontem estava nas imediações do Cabo Bojardo, também na costa do Senegal, ainda esta semana.



De lá eles farão uma parada técnica para atravessar o Atlântico e chegar a Salvador.



Silêncio cautelar - De tanto bater cabeça com a questão da compra dos dois ferries na Grécia, o governo passou a adotar uma postura cautelosa em relação ao assunto.

Admite que as rampas de São Joaquim e Bom Despacho estão prontas para quando os dois navios chegarem. Mas não arrisca dizer quando vão começar a operar nem a pau.



Duas Fabíolas



A vereadora Fabíola Mansur (PSB), candidata a deputada estadual, cogitou responder a uma brincadeira que circula nas redes sociais com duas fotos suas, colocadas lado a lado: uma usada na campanha, com tratamento de imagem, e a outra 'real'.



A montagem é acompanhada pela legenda propaganda enganosa.



Acabou sendo convencida a deixar para lá. As piadas sobre a imagem da Fabíola mais jovem circulam desde a última eleição.



Embolada no oeste



Está tudo virado em São Desidério, o rico município do oeste baiano. Lá, o prefeito Ademir Barbosa, ou Demir, que é do PMDB, apoia Rui Costa e Saul Pedrosa, que é do PT e perdeu a eleição de 2012 (de 64,29% contra 35,71%), fechou com Paulo Souto.



Curioso é que o prefeito Demir é irmão do deputado Herbert Barbosa, que é do DEM e soutista de quatro costados.



E Saul diz que deixou o PT porque Jaques Wagner, em vez de lançar o senador Walter Pinheiro ao governo, 'impôs Rui Costa'.



Política à parte - Herbert, por seu turno, afirma que ele e Demir continuam irmãos e amigos, mas seguirão rumos opostos.

- Fizemos política durante 40 anos juntos. É a primeira vez que isso acontece. Não houve briga. Apenas ele acha que Rui vai ganhar e eu acho que é Paulo Souto.

Em miúdos, parentesco é parentesco, mas política à parte, cada um no seu lado.



POUCAS & BOAS



As federações da Indústria (Fieb), da Agricultura (Faeba) e do Comércio (Fecomércio) vão ouvir quinta (8h) no Fiesta quais são as propostas que os candidatos ao governo baiano têm respectivamente para indústria, agricultura e comércio. Os três segmentos vão entregar a eles um documento contendo as reivindicações do setor.



A Cabral Descobertas, brechó de antiguidades no Santo Antônio, ostenta uma foto de Domingos Leonelli abraçando Lídice da Mata, os dois ainda jovens, com a frase: 'O amor é lindo!'.



O jornalista Evilásio Júnior, que era editor do site Bahia Notícias e comentarista da Tudo FM, assume a partir de sexta-feira a direção de jornalismo da Band News. A jornalista Silvana Oliveira, que ocupava o posto, é de São Paulo, e estava com saudade de casa.



O Crea realiza amanhã (19h) workshop em sua sede para lembrar a passagem do Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Também lançará a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, que funcionará a partir de 2015.

