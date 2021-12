Oposição estadualizou o debate na pancada

Há controvérsias no marketing político sobre a conveniência de bater ou não nos adversários. Desde que se tornou o mago da vitória de Lula (que até então só batia), em 2002, com o Lulinha paz e amor, o baiano Duda Mendonça virou o ícone dos que são contra a pancadaria. Dele divergiu outro baiano, João Santana, o Patinhas, hoje marqueteiro de Dilma, para quem bater é preciso.



A literatura da ciência política é vasta em exemplos de candidatos que bateram e se estreparam, como Geraldo Alckmin, em 2006, quando atacou Lula por conta do mensalão e no segundo turno teve menos votos do que no primeiro. E também dos que bateram e se deram bem, para ficar num exemplo caseiro e recente, como ACM Neto em 2012.

Nesse jogo a disputa baiana de 2014 entra na reta de chegada com samba de uma nota só, a pancadaria. Os governistas atacam com A turma do atraso e a oposição, com O governo da propaganda.



No meio da peleja entrou o caso Dalva Sele, a do Instituto Brasil. E a oposição marcou um tento: botou os governistas para jogar o seu jogo, o de estadualizar o debate.

Entenda: Rui Costa se ancora em Dilma e Paulo Souto não tem referência presidencial competitiva. A federalização da peleja só interessa a Rui. Os oposicionistas jogaram para estadualizar batendo forte, e conseguiram.



Os governistas dizem que o caso Dalva foi uma estratégia da oposição para tentar barrar o crescimento de Rui. Tem tudo a ver.



Dalva e a justiça eleitoral - Paulo Souto, Geddel e ACM Neto vão dar coletiva amanhã (10h) no comitê central da chapa.

Pauta: Dalva Sele e a justiça eleitoral.



Nos últimos dias, a oposição vem se queixando que tem juiz empenando o jogo.

Enfim, o buxixo será publicizado.



Solla responde



Ao epigrama do conselheiro do TCE, Pedro Lino, sobre as discordâncias em torno das contas do ex-secretário da Saúde Jorge Solla, este respondeu com outro epigrama:

Um bom julgador



É patrimônio que não se compara



Sobre processo em andamento



Não deve, não pode e não fala



Frisson no TCE



Esposa do prefeito de Sento Sé, Ednaldo Barros (PSDB), que acaba de ser condenado a cinco anos de prisão por desvio de verbas, Valéria Edite Café está causando frisson nos corredores do Tribunal de Contas do Estado (TCE).



Ela ocupa um cargo comissionado lá. O salário é gordo. Ganha R$ 14,2 mil.



Guerra no oeste



A interminável novela do conflito de terras entre Bahia e Goiás vai ter novo capítulo, espera-se não seja sangrento.



O juiz da comarca de Posse, em Goiás, determinou a reintegração de posses a goianos em São Desidério, Correntina e Cocos das mesmas terras que têm proprietários baianos.



Resultado: os baianos prometem resistir a qualquer preço. Pode correr sangue.



O caso - No Oeste, como se sabe, numa faixa de 10 quilômetros ao longo das divisas da Bahia com Goiás e Tocantins, as fazendas têm duas titularidades, uma emitida pelos cartórios baianos e outra por goianos ou tocantinenses. O lado baiano ocupa as terras, mas a justiça goiana determina a 'reintegração'.



No STF - A briga estava adormecida, mas o ministro Luiz Fux revogou, dia 2 deste mês, uma decisão de 2005 do então ministro Eros Grau, à época relator da ação cívil originária 347 sobre o litígio entre os dois estados, que suspendia a sua tramitação.



Limites - Os baianos advogam que o limite das divisas é a escarpa da Serra Geral, como o IBGE determinou e sempre foi.



Mas um novo marco, feito pelo Exército brasileiro, redefiniu as divisas e, conforme a nova medição, o que historicamente era da Bahia, passou a ser de Goiás e Tocantins.



Os do lado baiano, que compraram as terras de boa fé, acham que estão sendo lesados.



Projeções federais



Um expert no assunto projeta que, dos 36 (de uma bancada de 39) deputados federais que disputam a reeleição, só 22 ou 23 vão se reeleger, o que equivale a dizer que 14 ou 13 vão sobrar. Ele estima que a banda governista tem 18 nomes certos, a de Paulo Souto 13 e a de Lídice um. As sete vagas restantes estão emboladas nos três grupos.

Conforme tais projeções, Lúcio Vieira Lima (PMDB), Ronaldo Carletto (PP), Jorge Solla (PT) e Antonio Brito (PTB) disputam a pole position. Ou seja, quem será o mais votado.



POUCAS & BOAS



O congresso "Transplante de Órgãos e Tecidos", da Associação Baiana de Medicina (ABM), encerrado ontem, faz hoje a última atividade, a Caminhada pela vida, das 8 às 12h, do Cristo ao Farol da Barra. Vai pedir em favor das doações.



E por falar em transplantes, a Bahia realiza hoje transplantes de osso, córnea, medula óssea, fígado e rim. Já fez do coração, no Hospital Santa Isabel. Parou, e agora o governo que retomar o procedimento. O Hospital Ana Nery já está credenciado. A intenção é fazer lá também o de pulmão.



Colaborou: Biaggio Talento



POLÍTICA COM VATAPÁ



Conversa com Deus



Contam que, no início do segundo mandato de Lula, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, foi a ele e comunicou:

— Lula, quero sair. Conversei com Deus e acho melhor eu sair.

— Fique, Marina, fique...

Dias depois, novo encontro, foi Lula quem puxou a conversa:

— Marina, eu sonhei com Deus, conversei e ele disse que você deve ficar.

Ficou mais um ano.

Semana passada, o repórter Márcio Falcão, da Folha de S. Paulo, abordou Marina sobre a questão:

— Não é verdade. Mas eu não quero falar sobre conversas reservadas.

Não satisfeito, ele foi a Lula e perguntou sobre o assunto. E Lula:

— Pergunte a Deus.

