Oposição demoniza o PT na visita de Aécio

'Independência', 'liberdade', 'respeito à honra' foram as palavras, ou expressões, que deram o tom na festa de Aécio Neves nesta sexta-feira, 17, em Salvador. Ou melhor, a palavra de ordem dos dois únicos oradores da festa, o próprio Aécio e ACM Neto, foi 'libertar o país do PT'.



Com a palavra ACM Neto:

- As pessoas são livres. O povo não perdeu a capacidade de se indignar com o que há de errado nos governos do PT. Chega de PT!

Com a palavra Aécio:

- Nossos adversários não jogam o jogo da boa política. E a cada mentira deles, eu falarei dez verdades! Chega de PT!

Ba-Vi na cena - Ao encerrar sua fala no Pelô ontem, de cima do trio, Aécio Neves conclamou a multidão:

- Vamos todos gritar: vitória! Vitória! Vitória! Vitória!

Na plateia, alguém reagiu num brado tão alto quanto retumbante:

- Vumbora Baêa minha p...!

Meta tucana -Tucano de quatro costados, o deputado federal Jutahy Júnior disse nesta sexta que a meta oposicionista na Bahia é igualar a votação de Aécio à de Paulo Souto.



Em miúdos, atingir 37% dos votos, o que equivale a mais que dobrar a votação dele.

Diferenças - No primeiro turno, Dilma teve 4.292.325 (61,44%) votos, contra 1.284.185 (18,38%) de Marina e 1.276.603 (18,27%) de Aécio. A soma dos dois dá 2.560.988, 120 mil a mais do que os 2.440.409 de Souto.



A meta de Jaques Wagner é ampliar a votação de Dilma, que teve 4.292.325.

Sem dispensa - No vale-tudo da disputa eleitoral nas redes sociais, circulou que ACM Neto concitou ocupantes de cargos comissionados a irem para o ato pró-Aécio:

O secretário Alexandre Paupério (Administração) negou categoricamente:



- Na administração de ACM Neto ninguém tem a obrigação de votar em ninguém. Quem quis ir para o ato, ou vai pagar o turno noutro dia ou descontar no banco de horas.

Eliana - A ex-ministra Eliana Calmon virou sensação no ato pró-Aécio. Foi citada por ACM Neto, pelo próprio Aécio e a multidão entrou em cena gritando:

- Eliana! Eliana! Eliana!

'Fiquei triste porque a concorrente insistiu em focar no passado e em ofensas pessoais, como já fez com Eduardo Campos e Marina Silva', disse Aécio, nesta sexta em Salvador, dizendo que não gostou do rumo que o debate assumiu.

'Se não sabem debater, melhor bloquear ou não falar de política', falou Marina Mantega, apresentadora da Band, no Face, criticando a agressividade de Dilma e Aécio no debate.



Quebra-quebra em Muquém



Muquém do São Francisco, no oeste baiano, virou um caso atípico no cenário político baiano. Lá, a eleição de prefeito realizada em outubro de 2012 foi anulada, outra foi realizada em março do ano passado, e Márcio Mariano (PP) ganhou as duas.



Agora Mariano vive uma exótica situação: tem dinheiro em caixa, mas não pode gastar, porque a maioria dos vereadores não aprova créditos suplementares. Nesta sexta, professores revoltados quebraram a Câmara toda.



Efeito Mais Médicos



Seis estudantes de medicina se postaram num carro em frente ao minitrio de Aécio ontem no Pelô com a faixa: Somos estudantes de medicina e queremos Aécio.

No ninho tucano, o fato foi notado. Ou melhor, foi interpretado como a reação dos médicos ao programa Mais Médicos, que contaminou a estudantada de medicina.

Quase lá



O deputado federal Márcio Marinho, presidente estadual do PRB, está fechado com Dilma, mas ainda não definiu o rumo do partido na esfera estadual. Garante uma coisa:

- Não faremos oposição truculenta a Rui Costa. Vamos caminhar para a neutralidade.



Se diz é que o PRB ficará com Rui.

POUCAS & BOAS

O livro A Economia da Salvação - Uma história da domesticação da morte em Salvador por mercadores de escravos e usurários - Séculos XVI/XIX, do jornalista Biaggio Talento (publicado pelo selo da Assembleia da Bahia), ganhou a medalha de prata no Concurso Internacional de Literatura 2014, categoria ensaio (Prêmio Vianna Moog), promovido pela União Brasileira dos Escritores, com sede no Rio. A obra foi lançada em Salvador no final de janeiro.

O prefeito de Itiruçu, Wagner Novaes (PSDB), demitiu todo o secretariado e promete doar o próprio salário à prefeitura. Ele diz que a receita do município não paga as contas.

Zé das Virgens (PT), ex-prefeito de Irecê e ex-deputado estadual, tentou voltar à Assembleia este ano, teve apenas 13.789 votos, mas nem por isso jogou a toalha: 'A colheita foi pequena, mas com certeza dá para guardar sementes para o próximo plantio'.

Moradores do subúrbio de Salvador dizem estar apavorados com a sucessão de assaltos que acontecem por lá, em plena luz do dia, na tampa da cara de todo mundo. Segurança é o grande desafio de Rui Costa, em Salvador de ponta a ponta, no interior de cabo a rabo.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Rui tava



Rui Costa, o governador eleito, reuniu terça última, no antigo Hotel Matis, agora São Salvador, deputados da base aliada eleitos, reeleitos e não reeleitos para pedir empenho pela campanha de Dilma no segundo turno.



Fala um, fala outro, o deputado Sargento Isidório (PSC) pediu a palavra:



- Olha, tem muita gente que no primeiro turno só pensou em si, viu?!... Fez campanha para si e deixou Rui de lado! Eu, não. Sou decidido. Onde eu ia, Rui tava. Rui tava na Fundação Dr. Jesus, Rui tava nas ruas, Rui tava nas igrejas, Rui tava na minha cueca, Rui tava nas calcinhas da minha mulher!



Gargalhadas gerais. Mas antes que ele citasse nomes, Otto Alencar, senador eleito, interveio:



- Isidório, leia o Salmo 23.



A guerra nem começou, acabou.

adblock ativo