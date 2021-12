Oposição declara apoio a Marcelo Nilo. É jogo

A bancada da oposição na Assembleia divulgou ontem documento com extenso arrazoado para dizer o que todo mundo já sabia: fica com Marcelo Nilo (PDT) na disputa da presidência da Assembleia.



Nada falou sobre barrar a reeleição.



É o jogo possível. O chapão no entorno de Paulo Souto elegeu 24, e a chapinha, quatro, mas os próprios oposicionistas admitem que, no frigir dos ovos, só vão ficar com eles 15.

Outros nove declaram-se 'independentes'. Mas, acredita-se, logo serão 'pendentes'.



Então, fizeram o jogo possível, considerando que com Nilo é menos mau.



Bruno Reis (DEM) dizia que eles teriam de decidir entre o 'menos pior', a reeleição de Nilo ou apoiar um candidato do PT.



Marcelo Nilo corre da ideia de acabar a reeleição como o diabo da cruz. Acha que, sem a presidência, ele ficaria politicamente reduzido a nada, ou quase isso.

Rosemberg Pinto, o adversário de Nilo, disse que as propostas dele atenderiam bem mais à oposição. Não cola. Os oposicionistas acham que ficar com o PT é atirar no pé.



Pontos distintos - Aliás, ontem, o governador Jaques Wagner disse que não vai se envolver na disputa da Assembleia, até porque isso é problema de Rui Costa. Mas acha positiva a aprovação de uma emenda que proíba a reeleição na mesma legislatura.

Sem chances de competitividade, a oposição foge exatamente disso.



Governistas empedernidos - Dois dos partidos organizados na Bahia são governistas empedernidos.

O PSD, que tem como figura maior Otto Alencar, senador eleito, é governo de quatro costados no plano estadual e no municipal também. Está com ACM Neto e não abre.

A mesma coisa é o PDT.



A Rede vem aí



Até março o Brasil terá mais um partido político (um total de 33), a Rede, de Marina Silva. Ela passou os últimos dois dias reunida em São Paulo com aliados de todo o Brasil. Júlio Rocha, o baiano que lá estava, disse que foram tomadas algumas deliberações:

1 - Aumentar o filtro das filiações.

2 - Fazer oposição a Dilma.

3 - Participar dos governos em alguns estados onde fez alianças na campanha.



O pulo da capoeira



Com o know-how de quem já levou a capoeira do Brasil para 37 países, mestre Boa Gente diz que o reconhecimento da arte como Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU é de um significado extraordinário:



- Quando eu comecei, mais de 50 anos atrás, a capoeira era associada a marginália, tratada na mídia como coisa de bandido. A ONU contribui para virar essa página triste.

"O fato de trazer uma pessoa como Kátia Abreu, que tem um vínculo claro com o agronegócio, não quer dizer que este será o tom do governo. Ela (Dilma) está abrindo uma porta para o diálogo com este setor. Nós queremos governar com todos"

Jaques Wagner, explicando a presença da senadora Kátia Abreu, alvo de alguns petistas, no governo.

Leão no jogo



Não será surpresa se a Bahia tiver dois ministros no novo governo de Dilma. Além de Jaques Wagner, já dado como favas contadas, outro que vem sendo citado é o deputado João Leão, vice-governador eleito.



A questão: o PP, partido dele, terá direito a um ministério. O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do partido e candidato natural, já disse que não quer. Entre os notáveis disponíveis do partido, só tem Leão.



Indefinido - Wagner reafirmou ontem que vai ser ministro, mas não sabe de que:

- Já fui convidado. Tenho o capital da Bahia e o meu. Estou à disposição.



Denúncia vazia



Sobre a nota Denúncia vazia, ontem publicada, na qual o deputado Carlos Gaban (DEM) diz estranhar a contratação do Grupo Crer Ltda. por R$ 3,134 milhões, a assessoria da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) diz o seguinte:



O Grupo Crer está habilitado e em situação regular e se credenciou para prestar serviços médicos especializados em áreas como anestesiologia, ortopedia, terapia intensiva e cirurgias. O contrato não representou nenhum aumento nos postos de trabalho, apenas o remanejamento de alguns deles. Também não houve impacto financeiro nas despesas da Sesab, e que, portanto, não está descumprindo o descontingenciamento.



Raridade judicial



As juízas Zandra Parada, Cristiane Fernandes e Jeine Guimarães, titulares das Varas de Fazenda Pública, Cível e Criminal de Lauro de Freitas, lograram um feito inédito no Judiciário baiano, um elogio do CNJ.



Este mês, a ministra Nancy Andrighi, corregedora do CNJ, visitou a comarca e elas contaram as dificuldades que enfrentam, a principal delas, a de que a cidade, com 200 mil habitantes, não tem uma Vara de Família.



A ministra entendeu. E elogiou o esforço das três para superar a carência no site do CNJ.



Ressalva: o elogio para o esforço das magistradas é pancada para o Judiciário.



POUCAS & BOAS



O Grupo Doispontozero Hotéis lançou ontem em Alagoinhas o seu mais novo empreendimento, um hotel com 108 apartamentos, investimento de R$ 12 milhões, para ser construído em 12 meses. O empresário Júlio Mendes Gazinho, diretor, disse que vai investir também em Vitória da Conquista.



Os vereadores de Catu vão julgar em sessão extraordinária quarta próxima se cassam ou não o mandato do vereador Alexandro da Silva (PDT), ex-presidente da casa. Ele foi alvo de uma CPI e é acusado de improbidade administrativa, apropriação de salários dos servidores, compra de móveis com contrato fantasma, superfaturamento na compra de aparelhos eletrônicos e combustível para a campanha dele.



Jabes Ribeiro (PP), prefeito de Ilhéus, está soltando foguetes. Depois de sete anos consecutivos com as contas da prefeitura sendo rejeitadas pelo TCM, finalmente as dele, de 2013, foram aprovadas. 'Ainda está longe do que almejamos, mas já avançamos muito'.



A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) inaugura hoje (15h) no Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela a primeira biblioteca da Bahia especializada em questões das relações raciais.



Wallace Mutti Perrucho, ex-prefeito de Canavieiras (também foi vereador e vice), aos 90 anos, nos deixou. Foi também dono de uma gráfica que por mais de 40 anos imprimiu o jornal Tabu.

adblock ativo