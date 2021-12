Operações contra corrupção no ritmo

Quebrou a cara quem apostou que a ascensão de Michel Temer à presidência da República iria refluir o combate à corrupção. Nos últimos dias foram quatro operações da Polícia Federal e Ministério Público. Tivemos a Custo Brasil (empréstimos consignados), a Saqueador (obras no Rio), a Tabela Periódica (Ferrovias) e a Sépsis (fraude FGTS). Todas envolvendo figurões.

Por outro lado, depois da demissão do ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, Temer conseguiu superar duas semanas sem novas baixas no seu ministério. Mas, com a Operação Lava Jato ativa e outros juízes federais que resolveram seguir a linha de Sérgio Moro e não temem mexer com gente graúda - ao contrário de outros que só demonstram coragem quando julgam casos envolvendo peixes miúdos -, tudo pode acontecer nos próximos dias.

Façam suas apostas

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), anunciou que colocará em votação esta semana o projeto de legalização dos jogos de azar no Brasil.

Parece que desta vez a coisa vai sair do papel. Na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil reúne-se amanhã para votar o parecer do relator, deputado Guilherme Mussi (PP-SP). Essa comissão analisa, há mais de oito meses, 14 projetos de lei sobre o assunto.

A comissão introduziu um mecanismo para tentar combater o vício.

Em primeiro lugar, as casas de jogo terão de informar às autoridades a identidade de todo jogador que ganhar mais de R$ 10 mil de uma vez só e não poderão emprestar dinheiro para os apostadores.

Ludopata - Mas a novidade é a criação do "cadastro nacional de viciados em jogos", chamados de ludopatas.

Esses jogadores inveterados ficarão proibidos de entrar nos estabelecimentos caso a lei seja aprovada.

Será?

"Tem o jogo legal e o jogo ilegal. Nós temos a competência, nós temos como controlar isso"

Guilherme Mussi, deputado pelo PP-SP, relator da Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil. Estima-se que a regularização dos jogos de azar pode proporcionar uma arrecadação extra de até R$ 25 bilhões por ano no Brasil.

Problemas aos montes

Caso pretenda ser candidata este ano, a ex-prefeita de Araci, Maria Edneide Silva Pinho, não deve nutrir muitas esperanças com relação à polêmica que gerou no TCE sobre a "rescisão de julgado com pedido de medida cautelar" que solicitou visando anular multas recebidas.

O caso está sub judice lá.

O problema é que ela está "bem colocada" na relação dos prováveis gestores municipais inelegíveis do Tribunal de Contas dos Municípios. Isto porque suas contas de 2011 e 2012 foram rejeitadas e o órgão enviou representação contra ela ao Ministério Público Estadual para que sejam apurados eventuais crimes de improbidade administrativa. Além disso, deve algo em torno de R$ 60 mil (valores históricos) em multas que foram aplicadas pelo TCM



Cenas possíveis

Duas visões kafkianas de uma eventual futura prisão do presidente afastado da Câmara dos Deputados.

1 - Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Eduardo Cunha deu por si na cama transformado num presidiário.

2 - Alguém devia ter caluniado Eduardo C., pois, sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã.

(Baseado em A Metamorfose e O processo, de Franz Kafka).

Propaganda interpartidária

No calendário eleitoral a partir de amanhã, "observado o prazo de quinze dias que antecede a data definida pelo partido para a escolha dos candidatos", é permitido ao postulante à candidatura a cargo eletivo realizar propaganda intrapartidária com vistas à indicação de seu nome. Mas não pode usar rádio, televisão e outdoor.

POUCAS & BOAS

* Dia 29 de junho, semana passada, completou quatro meses que o Ministério Público Federal e outras entidades fizeram a entrega simbólica de 2.028.263 assinaturas de cidadãos que apoiam um pacote de dez medidas de combate à corrupção à Câmara dos Deputados. Até o momento o pedido para transformar o pacote em lei está parado. A comissão especial que deveria ser formada para iniciar o processo legislativo não saiu do papel.

* O governador Rui Costa participa hoje, às 9h, da entrega da nova UTI com mais dez leitos do Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce. O estado investiu R$ 2,5 milhões.

