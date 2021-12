Oestinos apostam em recorde na Bahia Farm

Os agricultores do oeste baiano apostam em uma superação da marca histórica de R$ 1,8 bilhão em volume de negócios na próxima edição da Bahia Farm Show, programada para o município de Luís Eduardo Magalhães, entre os dias 28 de maio e 1º de junho.

A Associação de Máquinas e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba), apoiadora oficial da feira, relaciona a expectativa do crescimento ao sucesso de duas safras consecutivas.

Em 2018, ano do recorde de R$ 1,8 bilhão, as vendas de máquinas aumentaram 12% em relação ao anterior, coincidentemente quando registraram-se supersafras de soja e algodão, os principais produtos da região.

– Com a retomada da rentabilidade dos agricultores, muitos já vêm registrando o interesse de fechar negócio antecipadamente – diz o presidente da Assomiba, Rogério Rodrigues.

Entre os equipamentos com maior possibilidade de destaque no catálogo, pela utilização de modernas tecnologias de campo, estão os da chamada ‘agricultura de precisão’, além das novas linhas de pulverizadores, tratores e colheitadeiras.

Os agricultores poderão contar na Bahia Farm Show com agentes financeiros que confirmaram presença para oferecer crédito em condições de financiamento de acordo com o mercado.

Previsões – Juntando a área aberta, o número de empresas deverá ultrapassar as 210 que em 2018 representaram mais de 900 marcas e produtos.

A previsão dos organizadores é que o crescimento de novos expositores alcance 35%, contra os 20% do ano passado.

A vez do Orgulho Louco

O Coletivo Baiano da Luta Antimanicomial convoca todos os cidadãos que desconfiam do conceito de ‘normalidade’ como uma forma de impor padrões de poder a participar da XII Parada do Orgulho Louco, no dia 18 de maio, sábado. A concentração será no Cristo, e a caminhada seguirá até o Farol da Barra. Este ano, serão homenageados dois usuários do sistema de saúde mental: Vera Cocada e Eduardo Araújo.

O objetivo dos organizadores, entre profissionais da área de saúde mental e militantes da luta por terapêuticas com base em valores humanitários, é incentivar a discussão sobre o tema a fim de evitar retrocessos no setor. As pessoas portadoras de transtornos ou distúrbios geralmente são as mais sensíveis a traumas e sofrimentos intensos no cotidiano.

