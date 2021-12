Odebrecht corre atrás para recuperar imagem

A Odebrecht reuniu jornalistas pela manhã e funcionários à tarde ontem para dar um recado curto e objetivo: errou, achou que cumpriu o dever ao delatar, pediu desculpas e, agora, pretende resgatar a imagem seriamente arranhada com a Lava Jato.

Antes da crise, diz a empresa, o nível de credibilidade era de 65%. Com a Lava Jato, desabou para 16,9%. Busca resgatar os 65%, uma reconstrução de imagem prevista para ser alcançada nos próximos quatro anos.

É a briga pelo direito de existir, de conviver influenciando e sofrendo influência, como diz Olga Pontes, diretora de conformidade da Odebrecht, que realiza um périplo pelo país nas principais unidades de negócios do grupo (são dez ramos) apresentando o ambiente de compliance (diretrizes do ponto de vista ético), baseada nas melhores práticas mundiais.

Ela diz que o grupo considera a data do início da nova era 22 de março do ano passado. A palavra está dada:

– Recuperar a confiança. É o desafio.

A Odebrecht tinha, antes da crise, 180 mil funcionários. Hoje tem 80 mil. Perdeu. Mas na refrega da Lava jato é a primeira que fala em moralidade plena, custe o que custar.

O resto, de cabo a rabo, com os políticos à frente, vai levando a vidinha de sempre.

Fogueira acesa

ACM Neto (DEM), acompanhado de Zé Ronaldo (DEM), prefeito de Feira de Santana, foi sábado a Governador Mangabeira, onde o 2 de Julho dura três dias, a convite do prefeito Marcelo Mendonça, que é do PP.

Como Neto está ampliando suas incursões pelo interior, dizem que é a fogueira de 2018 soltando suas labaredas.

Aliás, ela solta faísca para todos os lados. Ontem, nas redes sociais, distribuíram a rodo fotos de Neto ao lado de Geddel e Aécio.

Cimatec avança

O ITS, Instituto de Tecnologia do Senai-Cimatec, que vai apoiar o complexo industrial da saúde na Bahia, começou a nascer. O Ministério da Saúde anunciou ontem a liberação de R$ 30 milhões (de R$ 180 milhões previstos), dos quais R$ 6 milhões ainda este ano.

O presidente da Fieb, Ricardo Alban, que comanda o sistema Senai-Cimatec, diz que a ideia é produzir medicamentos e equipamentos hoje importados também para o SUS.

– Estamos falando de tecnologia de ponta.

Badaró no comando — Quem vai comandar a implantação do ITS é o cientista Roberto Badaró. Ontem, na reunião com o ministro Ricardo Barros (Saúde) que definiu a agenda de liberação de recursos, ele estava lá, ao lado do vice-governador João Leão e do secretário de Educação, Walter Pinheiro.

Rodovia Mário Covas

João Santos Moreira, o Joãozinho, feirense radicado em São Paulo desde 1990, onde tornou-se comerciante bem-sucedido, resolveu matar a saudade da terra amada no São João fazendo uma longa viagem de carro, para ele uma diversão.

Diz ter estranhado uma mudança:

– Saí daqui, a BR-101 era BR-101, agora inventaram que é Rodovia Mário Covas.

Coisa velha — É isso mesmo, Joãozinho. Desde 2001 a BR-101, que começa em Touros, no Rio Grande do Norte, e termina em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, com 4.537 quilômetros de extensão e alguns trechos já duplicados, passou a chamar-se Governador Mário Covas.

Mas fique na sua. Ninguém por aqui sabe muito também não. De cabo a rabo por onde ela passa todo mundo chama 'a 101'.

POUCAS & BOAS

* Reconhecido como referência no tratamento da deficiência física na Bahia, o IBR, unidade da Fundação José Silveira, foi habilitado pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação (CER II) e passou a integrar a Rede Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência.

* A habilitação amplia a oferta de atendimentos do IBR para outras doenças que até então não eram contempladas, como Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e, principalmente, as deficiências intelectuais, que agora passam a contar com a estrutura física e técnica vista em raros centros no país.

* Primeira colocada da Bahia no ranking das melhores cidades do país para se morar e 61ª do país, Vitória da Conquista, a capital do sudeste baiano, vive dias de frio intenso. Ontem, a temperatura bateu nos 7 graus, com sensação térmica de 5. Pelo visto lá só falta nevar.

