Observatório amplia oportunidades

Um novo observatório do turismo será lançado nesta quarta-feira, 11, com uma série de dados, indicadores e resultados de pesquisas referentes à atividade na Bahia. Dedicado a investidores, empresários, pesquisadores e acadêmicos, o observatório foi planejado para atender aos interesses de todos quantos queiram avaliar o desempenho do segmento turístico na Bahia.

O novo observatório do turismo será lançado oficialmente às 10 horas, pela Secretaria do Turismo do Estado, dentro do planejamento de ampliar a visibilidade do setor. Também será assinado, na mesma solenidade, um termo de cooperação técnica entre a secretaria de turismo e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

A parceria vai viabilizar uma maior produção de conhecimento sobre a atividade do turismo na Bahia e, assim, possibilitar ações mais eficientes graças ao melhor planejamento do setor. A associação da Secretaria de Turismo com a SEI, órgão da Secretaria do Planejamento, vai permitir a edição do Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia, com periodicidade a ser definida.

Geddel volta a Salvador

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) vai ser transferido do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, para o Centro de Observação Penal (CO), em Salvador. A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, foi tomada na última sexta-feira e atendeu a um pedido da defesa do baiano. A transferência deve ser efetivada nos próximos dias.

Destaques do ano

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) entrega, nesta terça-feira, 10, às 15h, o prêmio Destaques do Ano para deputados e jornalistas que fazem a cobertura dos trabalhos na casa. Os deputados eleitos, votados pelos jornalistas ligados ao Comitê de Imprensa, foram Nelson Leal (PP), o presidente, com 16 votos, Fábiola Mansur (PSB) e Alan Sanches (PSDB) com 14 votos e Targino Machado (DEM) com 11 votos.

Já os jornalistas eleitos, votados pelos deputados, são os seguintes: na categoria mídia impressa, Levi Vasconcelos, do Grupo A TARDE, com 42 votos, na de rádio Itamar Ribeiro, da Rádio Sociedade de Feira de Santana, com 16 votos, e na de blogs e sites Lucas Arraz, do Bahia Notícias, com 11 votos.

Leo Prates e a pesquisa

A pesquisa do Instituto Real Time Big Data encomendada pela Record TV Bahia, divulgada ontem, teve um sabor especial para um político que corre por fora na disputa à Prefeitura Municipal do Salvador. O deputado estadual e atual secretário de Saúde do Município, Léo Prates (sem partido), afirmou que ser bem lembrado na pesquisa espontânea é fruto do trabalho que vem realizando.

– Olha, estou muito feliz com o resultado da pesquisa, até porque, dos nomes postos, eu sou o único que não declarou nenhuma pré-candidatura a prefeito. Eu continuo focado no meu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Eu agradeço todo esse carinho que a cidade do Salvador tem manifestado. Estamos avaliando essas pesquisas que vem sendo feitas, analisando e levando-as em consideração ao que eu sempre disse, que a pesquisa reflete uma vontade popular”, afirmou o secretário de saúde de Salvador.

Ex-secretária é inocentada

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) rejeitou, por unanimidade, a ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público estadual (MPBA) contra a ex-secretária de Desenvolvimento Urbano de Camaçari, Juliana Franca Paes. Os desembargadores decidiram que não existem indícios mínimos de autoria e materialidade na denúncia do MPBA, que acusava a ex-secretária de irregularidades à frente da pasta.

Além de Juliana Paes, também foram inocentados pela sentença da Terceira Câmara Aridã de Souza Carneiro, Heverton Andrade Ferreira e Ricardo Assis de Sá. Eles já haviam sido absolvidos neste mesmo caso na área criminal no ano passado, quando o juiz Ricardo Dias de Medeiros Netto não acatou a denúncia do MPBA.

