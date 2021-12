Obras para Maragojipe, Salinas e Cachoeira

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou o resultado da Licitação Pública Nacional (LPN) N° 005/2019 para contratação de obras do segundo lote do projeto de requalificação da infraestrutura náutica na Baía de Todos-os-Santos. As obras acontecem no âmbito do Prodetur Nacional Bahia, executado pela Secretaria do Turismo do Estado (Setur) e financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A empresa vencedora foi a PJ Construções e Terraplanagem Ltda. Os recursos a serem aplicados são da ordem de R$ 31 milhões, de acordo com a divulgação realizada ontem pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia.

O segundo lote de intervenções inclui a construção da base náutica do município de Salinas da Margarida, no Recôncavo, e a requalificação paisagística e urbanística do entorno. As obras do Prodetur incluem também a reforma do terminal turístico de Maragojipe, em uma das regiões mais belas e de reconhecida importância história e cultural de alcance nacional.

Cachoeira, a Cidade Heroica, será contemplada com e a construção de um terminal náutico como forma de favorecer a captação de novos visitantes, agora com o reforço de uma nova estrutura. O trabalho em busca de investimentos no turismo, por meio do Prodetur Nacional Bahia, é uma das reivindicações dos hoteleiros, nos encontros com o secretário Fausto Franco.

Direito Militar

O 1º Congresso do Instituto de Direito Militar na Bahia acontece hoje e amanhã no auditório do Mundo Plaza, anunciando as presenças do senador Major Olímpio e dos ministros do Superior Tribunal Militar, Brigadeiro Joseli e General Farias, entre outros.

“Não é só o combate à lavagem de capitais que está em causa nessa assentada de julgamento e a lei anticorrupção, é também a credibilidade do sistema financeiro brasileiro”

Natal forte

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), Alberto Nunes, mostra otimismo frente à proximidade da época de vendas natalinas no comércio, destacando que tradicionalmente é o período de maior força de vendas para o setor, em que o consumidor busca boas ofertas e também é envolvido no clima na data.

Nunes adianta que com o intuito de estimular o consumidor a entidade está preparando para dezembro mais uma edição da campanha ‘Salvador, Natal de Luz e Prêmios’, com presença forte especialmente no comércio de rua:

- Será mais uma grande ação com nossos parceiros. Um pouco mais pra frente vamos divulgar todos os detalhes – afirma o presidente da CDL Salvador.

POUCAS & BOAS

O último Encontro de Revendedores de Combustíveis da Bahia deste ano movimenta hoje o hotel Morubixaba, em Barreiras. A realização é do Sindicombustíveis Bahia, que já promoveu eventos similares este ano nas cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro e Vitória da Conquista, agregando a categoria para debater assuntos de interesse do grupo e enfrentar os desafios da atividade. Entre os assuntos a serem debatidos hoje estão a verticalização do segmento; planejamento sucessório e proteção patrimonial. Participam também distribuidoras de combustíveis e empresas fornecedoras de produtos e serviços para postos de combustíveis que irão expor as novidades do mercado.

O papel do Serviço Social no processo de Desospitalização será discutido no VI Simpósio do Serviço Social Hospitalar, programado para hoje no Hospital Aliança. A desospitalização é um caminho que vem ganhando força no Brasil, seguindo uma tendência mundial, bo caso de pacientes que realizam tratamentos de saúde específicos, mas que não estão na fase aguda da doença. A assistente social da S.O.S. Vida, Maria Auxiliadora Simões vai apresentar a experiência de desospitalização por meio do Home Care.

Em Juazeiro começa nesta quinta-feira, 21, a programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher. Com encerramento previsto para o dia 10 de dezembro, através de um trabalho de parceria entre diversos órgãos e instituições, serão desenvolvidas atividades de conscientização abordando a violência doméstica tendo como temática principal a ‘masculinidade tóxica’.

adblock ativo