Obras na Estação da Lapa começam dia 15

O consórcio Nova Lapa assume depois de amanhã (dia 13) a Estação da Lapa. Até o dia 15, as empresas Socicam, Participa e Axxo, vencedoras do edital, começam as obras de reestruturação do terminal.

Fábio Mota, secretário de Mobilidade, afirma que o consórcio tem até o dia 15 de janeiro de 2016 para concluir toda a reforma da estação sob pena de multas "pesadas".

Outra novidade é que inicialmente o terminal seria fechado durante as obras, no entanto o consórcio vai começar as intervenções com a estação funcionando normalmente.

- No decorrer da obra, por ser uma estrutura com mais de 40 anos, pode ser necessário fechar, mas a princípio não haverá necessidade de fechamento. Vai trocar o pneu com o carro em movimento.

O consórcio tem o direito de explorar o local por 35 anos.

Ônibus novos - Vai atrasar em pouco mais de 15 dias o prazo para que os consórcios vencedores dos editais para o transporte público de Salvador coloquem para circular os 700 novos ônibus, até o final deste mês. Esta quantidade só deve estar nas ruas de Salvador no dia 15 de fevereiro. As montadoras não conseguiram atender a demanda. Ou seja, não se programaram e resolveram investir somente quando já não dava mais tempo.

Missão do chefe

Em reunião recente com o ex-presidente Lula, o deputado federal Valmir Assunção (PT) recebeu a tarefa de organizar os movimentos sociais para defender o PT no embate com os setores crescentes dentro deste segmento.

- Se tivermos que fazer a disputa nas ruas, vamos fazer. Vamos mobilizar a população para defender as conquistas dos últimos doze anos.

Morder e assoprar - Crítico do último governo Dilma em relação ao número de desapropriações, Valmir disse que continuará defendendo a bandeira da reforma agrária, mas deixou claro que o momento político pede prudência.

- Lula pediu para a gente continuar defendendo as nossas convicções, mas ao mesmo tempo defender esse projeto Dilma.

"Não poderia aceitar as barganhas e trocas de cargos que me foram apresentadas pelo partido para continuar apoiando o meu governo"

ACM Neto, prefeito critica a forma de negociação do PTN para continuar na base aliada

Sem acesso ao Detran

Há mais de cinco dias, um jornalista tenta consultar os débitos do veículo no site do Detran e se depara com essa mensagem: caros usuários, informamos que devido a questões técnicas, as consultas veiculares do Portal Detran encontram-se temporariamente indisponíveis.



Detran responde - A diretoria do Detran informa aos usuários do órgão que devido a uma falha técnica nos links de dados e voz da operadora Oi, desde as 14h30 de ontem, não está sendo possível receber ou realizar chamadas. O problema também atingiu a realização de serviços relacionados à habilitação e veículos oferecidos em todo o Estado, que estão temporariamente suspensos.

Eleições na OAB-BA

As eleições da OAB-BA, que acontecem em novembro, estão movimentando os grupos políticos da entidade já agora. Luiz Viana, atual presidente, não iria tentar a reeleição, contudo, uma disputa interna dentro do grupo o empurrou para a cabeça da chapa novamente.

Os advogados Luiz Coutinho e Fabrício Oliveira entraram em rota de colisão para serem candidatos e Viana, para acalmar a base, vai para a reeleição.

Do outro lado, um "time" formado por Antônio Menezes, Saul Quadros, Carlos Rátis e Maurício Góes e Góes busca a unidade para representar a oposição.

O cenário atual é esse.

Comandante jovem

A nomeação do novo comandante-geral da PM-BA, o coronel Anselmo Brandão, alimentou a esperança de uma polícia mais cidadã no estado. O vereador Suica acredita que um coronel de 52 anos assumindo o posto maior da PM é um grande sinal de renovação.

- O papel da nova equipe é chamar a sociedade para um processo de combate ao crime, extermínio, racismo e contra a intolerância religiosa.

Outro desafio de Rui Costa é harmonizar a relação entre policiais e o governo do PT. As fissuras são muitas.

Fichas sujas

O governo federal expulsou 550 servidores públicos por práticas ilícitas em 2014. A CGU garante que o número é um recorde nos últimos doze anos. Foram 423 demissões de servidores efetivos, 58 destituições de ocupantes de cargos em comissão e 69 cassações de aposentadorias. Em 66% dos casos, a expulsão foi motiva por causa de corrupção.

POUCAS & BOAS

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome anunciou a construção de mais 25 mil cisternas em 49 municípios baianos e sete mineiros, com a assinatura de dois novos convênios e ampliação de metas com três consórcios, ao custo total de R$ 143 milhões.

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, aproveitou a menção do tucano Antônio Anastasia em um depoimento da operação Lava Jato para provocar um desafeto: o deputado federal Antonio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara Federal. Em seu Twitter, Nilo disse ontem que Imbassahy não se pronunciou sobre o assunto, mas o fato é que o tucano havia feito isso um dia antes, saindo em defesa de Anastasia, junto com o senador Aécio Neves.

O governo federal expulsou no ano passado 550 servidores públicos por práticas ilícitas. Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), o número é um recorde nos últimos doze anos. Foram 423 demissões de servidores efetivos, 58 destituições de ocupantes de cargos em comissão e 69 cassações de aposentadorias. Em 66% dos casos, a expulsão ocorreu por atos relacionados à corrupção.

Funcionários da prefeitura municipal de Itaetê, na Chapada Diamantina, estão reclamando de atraso de salários. Uma professora com 18 anos de serviço informa que os funcionários da área de educação da prefeitura estão com os salários do mês de dezembro de 2014 atrasados. Para piorar, os representantes dos professores não conseguem encontrar a prefeita Lenise Campos (PSB) no gabinete.

adblock ativo