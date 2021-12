OAB antecipa clima eleitoral acirrado

A disputa política na Ordem dos Advogados do Brasil-BA, cuja eleição para a nova gestão só acontece em novembro, começou cedo este ano, com episódio violento registrado durante a inauguração da sala da entidade no Fórum Criminal de Salvador, que terminou em tumulto, porta de vidro quebrada e agressão física.

A OAB-BA entende que o fato tem motivação política e já registrou ocorrência na Polícia Federal, assim como representou na OAB nacional contra atitude agressiva dos manifestantes, com registro em vídeo de todo o tumulto.

Conta o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, que ao chegar para a inauguração da nova sala da Ordem no local (já havia uma outra sala, menor), acompanhado de cerca de 40 advogados, deparou-se com cerca de 12 outros advogados ligados à Associação de Advogados Criminalistas da Bahia protestando contra a suposta transferência de um funcionário para outro posto da sede.

Precisamos de pressão da sociedade e vontade política. É inadmissível que percamos a batalha contra o crime sem ao menos tentar. Não existe derrota mais indigna: perder por haver se recusado a lutar Precisamos de pressão da sociedade e vontade política. É inadmissível que percamos a batalha contra o crime sem ao menos tentar. Não existe derrota mais indigna: perder por haver se recusado a lutar

Murro – O fato é negado por Viana, que explicou aos manifestantes, segundo conta, que o funcionário em questão estaria em treinamento, em outra unidade. Não havia implicação de transferência, muito menos hipótese de demissão.

Os ânimos se exaltaram e Viana foi impedido de entrar na sala. Policiais militares foram chamados pelo juiz do fórum e, na balbúrdia, um advogado teria se agarrado à porta de vidro, que quebrou. Até troca de murros entre advogados houve.

– É um ato lamentável, contra mim, sem precedentes na história da OAB, e de interesse político da oposição à minha gestão – interpreta Luiz Viana.

A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas divulgou nota de solidariedade em favor de Luiz Viana.

Precisamos de pressão da sociedade e vontade política. É inadmissível que percamos a batalha contra o crime sem ao menos tentar. Não existe derrota mais indigna: perder por haver se recusado a lutar”

Antônio Carlos Costa, presidente e fundador da ONG Rio de Paz, sobre as recentes mortes de crianças vítimas de violência no Rio.

No calendário

O Diário Oficial do Legislativo publicou esta semana a promulgação do projeto de lei de autoria da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) que inclui no calendário oficial do estado o Festival de Música e Artes do Olodum (Femadum) e a Festa da Beleza Negra do Ilê Aiyê.

Os dois tradicionais eventos fomentam manifestações culturais de matriz africana e revelam novos talentos musicais, promovendo inclusão social.

– Reconhecer a importância dessas instituições é um ato de justiça, pois ambos os projetos são símbolos da nossa história e responsáveis pela disseminação e valorização da cultura baiana – festeja a deputada.

Previdência a qualquer custo

No final de um programa ao vivo no YouTube, feito para lançar um pacote de editais da Secretaria do Audiovisual, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, achando que o áudio já havia sido cortado, perguntou se a apresentação, destinada a profissionais do setor, deu audiência. Diante da resposta positiva de alguém dos bastidores, e sem saber que ainda estava no ar, deixou escapar frase que denuncia o desespero do governo Temer para aprovar as reformas: “Se eu soubesse que estava tão bom, jogava logo o vídeo da previdência”, disse.

Carnaval em Barreiras

Com abertura oficial prevista para amanhã, o Carnaval de Barreiras terá hoje à noite a escolha da rainha, rei momo e princesas, em concurso que movimenta a praça Landulfo Alves, no Centro Histórico. No total são 12 mulheres e cinco homens inscritos. Os eleitos vão receber a chave simbólica da cidade das mãos do prefeito Zito Barbosa, no circuito Zé de Hermes, onde acontecerá o Carnaval cultural animado por marchinhas e frevos. A cidade terá mais dois circuitos: o Agnaldo Pereira e o circuito Rio de Ondas.

POUCAS & BOAS

* A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) abriu concurso para contratar 45 professores efetivos para os campi de Barra (1), Barreiras (39), Bom Jesus da Lapa (1), Luís Eduardo Magalhães (1) e Santa Maria da Vitória (3). Das vagas, 16 são para médicos com titulação de residência ou especialização. As demais vagas são para mestres e doutores, em regime de 40 horas com dedicação exclusiva.

Regina Bochicchio, Yuri Silva e Miriam Hermes

adblock ativo