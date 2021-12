O xis da questão entre Rui Costa e ACM Neto

Diz Alexandre Brust, presidente da CBPM, que, pelos movimentos, atos e fatos praticados e palavras externadas, já deu para ver que Rui Costa será um tecnolítico, um técnico com sensibilidade política. E, ressalta ele, 'Brizola dizia que nada melhor para um político do que uma boa administração'.



ACM Neto também encaixou-se no tecnolítico no primeiro ano de governo. No segundo, só ficou o lítico. Apostou na vitória de Paulo Souto, perdeu, e na de Aécio, idem.

Adversários no fervilhante embate de 2014, agora os dois precisam tocar a vida. A questão é: como deixar as querelas políticas à parte e produzir atos e fatos positivos?



ACM Neto quer fazer o BRT. Precisa da boa vontade do governo federal para liberar R$ 300 milhões do PAC da Mobilidade e R$ 500 milhões de empréstimo na Caixa.



Rui Costa, que venceu a eleição em Salvador, quer fazer o metrô andar. E Neto está segurando a integração das tarifas, algo fundamental para a coisa ficar nos trilhos.



A CCR, concessionária do metrô, só recebe dinheiro se o bonde andar. E está andando. Ocorre que no contrato com o governo há uma previsão de fluxo de passageiros, com margem de erro de 15%. Fora disso, se não der, o governo tem de pagar. Óbvio que o potencial usuário do metrô hoje está no buzu.



Sem integração, o metrô fica no vermelho. Em miúdos. Os dois têm que se entender para o bem deles. Ou um vai flagelar o outro.



Em Brasília - Rui Costa reuniu-se ontem em Brasília com a bancada federal aliada. Pediu que deputados e senadores priorizem as emendas em três áreas: saúde, infraestrutura e recursos hídricos.



Quer que a ação conjunta produza um maior aproveitamento das emendas, já que nem todas se viabilizam.



Boa coincidência - José Carlos Araújo (PSD), coordenador da bancada, disse que pela primeira vez na história governador e vice eleitos na Bahia são deputados federais:

- Isso ajuda muito.



Questão de tempo



Marcelo Nilo (PDT) chegou a marcar coletiva ontem para anunciar a chapa dele. Adiou e disse que hoje a oposição fará o anúncio do apoio. Sandro Régis (DEM) disse que não é bem assim. Hoje divulga nota oficial.

"O governo errou ao tratar os condenados no mensalão como heróis. A classe política caiu em descrédito. CPIs, como a do Cachoeira, só jogaram a sujeira para debaixo do tapete. O governo e os parlamentares ficaram muito desgastados"

Pedro Simon, senador do PMDB-RS, em entrevista ao site Congresso em Foco, criticando nosso modelo político.

Boa vizinhança



No encontro ontem entre o reitor da Uneb, José Bites, e representantes da Secretaria da Ciência e Tecnologia para decidir o destino do Museu de Ciência e Tecnologia, hoje ocupado pela Pró-Reitoria de Extensão da Uneb, o Ministério Público propôs um acordo: arranjar uma forma de não prejudicar a Uneb, mas recuperar e reabrir o museu para o público.



É o velho pacto da boa vizinhança.

O voo da discórdia



A velha disputa das divisas entre Salvador e Lauro de Freitas ganhou um novo gás depois que a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia resolveu encarar o assunto para buscar uma solução definitiva.



Márcio Paiva, prefeito de Lauro, surpreendeu os técnicos da SEI e deputados ao reivindicar a 'posse' do aeroporto de Salvador.

Ele recorreu a documentos históricos que, segundo ele, comprovam que a área foi 'surrupiada por Salvador.



Briga velha - A disputa de divisas entre Salvador e Lauro é velha, mas o aeroporto, uma mina em impostos, era caso superado. Dava-se como certo na Assembleia que a área é de Salvador. A discussão se centrava em torno de Ipitanga. Márcio Paiva reabre a briga.

Denúncia vazia



O deputado Carlos Gaban (DEM) foi ontem para a sessão da Assembleia e levou um susto. Só tinha ele. Abriu a sessão e encerrou.



Mas saiu resmungando. Queria denunciar que a Secretaria da Saúde do Estado contratou a empresa Grupo Crer Ltda. por R$ 3,134 milhões para prestação de serviços médicos no SUS ao tempo em que o governo decreta o contingenciamento e a Sesab corta repasses de verbas para hospitais.



- Pior é que pesquisei e vi que essa empresa foi criada em 16 de julho deste ano. Pode?



POUCAS & BOAS



Depois de muito barulho, a bancada do PTN na Câmara de Salvador votou com ACM Neto ontem. Os cinco vereadores do partido ajudaram a aprovar os cinco vetos de Neto que estavam sobrestando a pauta. Joceval Rodrigues (PPS), líder do governo, disse que 'o PTN é um velho aliado'. Mas o vereador Kiki Bispo ressalvou: 'Por enquanto...".



O deputado Sargento Isidório (PSC) fez uma moção de aplausos a Jaques Wagner, mas avisou: 'Eu sei que nem o vírus da dengue tira Marcelo Nilo daí e estão dizendo que fiz a moção buscando apoio para a eleição da presidência da Assembleia, mas não é nada disso. Eu quero ver é Wagner presidente'.



Historiadores dizem que está na hora de ACM Neto fazer alguns resgates de nomes de logradouros públicos, como Imbassahy fez, como o Beco das Gostosas, no início da Baixa dos Sapateiros, em frente ao Senac. Na gestão de João Henrique, sem explicações, tiraram o nome e botaram Beco do Triunfo.



O Dia do Hoteleiro foi 9 último, mas é amanhã (20h) que a Abih-BA fará o jantar comemorativo reunindo hoteleiros, empresários, imprensa especializada e o trade turístico no Sheraton para marcar a passagem da data.



Políticas culturais na Bahia contemporânea é o livro que Antônio Albino Rubim, secretário de Cultura do Estado, lança segunda (19h) na Reitoria da Ufba. Na sequência, o debate Desafios para as políticas culturais hoje.



Irmão Lázaro, Bruna Karla e Fernanda Brum, cantores gospel, vão estar sábado na Praça Castro Alves (17h) festejando o Dia da Cultura Evangélica. Estima-se que Salvador tenha 900 mil evangélicos, ou 30% da população.



Ironia: em outubro a população de Bom Jesus da Lapa deflagrou a campanha Salve o São Francisco, que consistia em jogar um copo de água potável no rio quase seco. Semana passada forte chuva alagou toda a cidade e o prefeito Eures Ribeiro (PV) agora pede socorro por motivo oposto, água demais.

Colaborou: David Lemos

