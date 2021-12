O vexame da seleção, o retrato da corrupção

Marco Polo Del Nero, o presidente da CBF, não foi aos EUA ver o vexame da seleção na Copa América. Sabe por quê? Todos sabem. Se fosse, não voltava. Ficava lá preso. Precisamente pelas falcatruas internacionais do futebol, com ele no meio.

Óbvio que tal situação em si já é um vexame moral que se traduz dentro de campo. Fora do Brasil, Del Nero é fugitivo. Aqui, é dirigente máximo do esporte mais popular dos brasileiros, ex-orgulho nacional.

O vexame diante do Peru é emblemático, pelas circunstâncias e pelos atores.

As circunstâncias: o Brasil vive um momento de faxina ética na política e a derrota calamitosa do escrete canarinho foi boa para lembrarmos do futebol, que anda esquecido.

Os atores: por acaso, o juiz uruguaio que deixou de marcar um pênalti e validou o gol de mão do Peru chama-se Andres Cunha. De resto, se Del Nero é representante do Brasil, Ruidiáz, o jogador peruano do tal gol, ganhou 100 anos de perdão.

Novos baianos

Embora tenha desmentido na semana passada, quando foi citada, a desembargadora aposentada Luislinda Valois vai mesmo para a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Justiça. A nomeação saiu no Diário Oficial de ontem.

Ela foi a primeira juíza negra do Brasil.

Também saiu no DO a nomeação do economista Erivaldo Oliveira da Silva, que é professor da Ufba, para a presidência da Fundação Palmares. São os novos baianos do movimento negro em Brasília.

Ação articulada —As duas nomeações foram ação articulada com o DNA de Geddel. A oposição baiana queixa-se de que a presença dela no movimento negro é pouca.

"Tenho provas consistentes para comprovar que minha campanha foi feita de forma transparente"

Jutahy Júnior, deputado federal do PSDB baiano sobre o fato de ter sido citado na delação de Leo Pinheiro, da OAS.

"A EBC é aparelhamento, é cabide de empregos, é dinheiro de outras áreas. Vou ao limite de minhas forças para acabar isso"

Geddel, no Twitter, defendendo o fim da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O golpista primeiro

Na festa dos 10 anos do Hospital da Bahia, ontem, na Associação Bahiana de Medicina, em Ondina, um grupo organizado se prostrou na porta para chamar o ministro Ricardo Barros (Saúde) de 'golpista'.

Ocorre que o primeiro a chegar foi o secretário da Saúde de Rui Costa, Fábio Vilas-Boas, no carro oficial. O grito do grupo ecoou:

- Golpista! Fora, golpista!

Frustração —Aliás, Ricardo Barros deve ter decepcionado as entidades médicas baianas. Ferrenhas adversárias do programa Mais Médicos e de novas faculdades de medicina, ouviram o que não queriam:

- Sabe quanto custa um médico do Mais Médicos? R$ 10 mil e pouco. Para os brasileiros, os prefeitos pagam R$ 30 mil e não tem quem queira ir. E sobre as faculdades, qual é a proposta de vocês?

Sem volta

Marido da prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira (PSD), que vai tentar a reeleição, o deputado Robério Oliveira (PSD) diz que a candidatura dele a prefeito de Eunápolis, município que ele já governou de 2005 a 2012, é quase irreversível.

- O caminho está sendo esse. Os eleitores querem e eu vou topar.

Ele diz que não vê maiores entraves fazer duas campanhas, a dele e a da esposa:

- Cláudia está bem em Porto. E em Eunápolis está tudo sob controle.

POUCAS & BOAS

* O procurador eleitoral da Bahia, Ruy Melo, tem recomendado aos promotores que redobrem os cuidados nas eleições deste ano. E, tudo indica, trabalho é que não vai faltar para o Ministério Público. Com a proibição do financiamento privado de campanhas, todos dizem que 2016 é o ano do 'caixa-dois'. É só ir atrás e conferir.

* A Deloitte Touche Tohmatsu Consultores iniciou a auditagem das folhas de pagamento dos 24,7 mil servidores estaduais da saúde. A ideia é auditar todos os 263,7 mil servidores, sendo 149,7 mil ativos e 114,1 inativos. Já foram auditadas as secretarias de Educação e Segurança.

* A auditoria será extensiva a outras instituições, como a Assembleia, Ministério Público e Tribunais de Contas. O secretário Edelvino Góes (Administração) diz que quer ver se os pagamentos estão de acordo com a legislação.

* A Câmara de Salvador comemorou ontem 467 anos com o II Encontro de Corais. O presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), diz que o evento 'veio para ficar'.

Colaboraram: Patrícia França e Marjorie Moura

