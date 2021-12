O turismo de março fechando o verão

As projeções dos dirigentes hoteleiros correm sério risco de terem sido conservadoras para a realidade da captação de visitantes de Salvador. O Fórum Social Mundial, que acontece esta semana, e os feriados de Páscoa, nos últimos dias do mês, permitem esperar ‘casa cheia’ nos hotéis da cidade.

O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, Silvio Pessoa, faz sinalização positiva:

– A maioria dos hotéis está lotada para o Fórum e para a Semana Santa, esperamos 60% de ocupação, a depender de como esteja o tempo, se chuvoso ou com sol, porque as reservas são feitas em cima da hora.

Divulgação – Pessoa tem saudade dos tempos em que a Bahiatursa promovia uma divulgação tão ostensiva que o baiano pegou fama de hospitaleiro e todo mundo ainda hoje acredita que na Bahia faz sol todo dia, o ano todo.

– Podemos vender mais e melhor a Bahia, principalmente porque hoje temos o poder das mídias digitais – acredita.

Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), seção Bahia, Glicério Lemos, prevê mais gente na Páscoa de Salvador.

– Dá tranquilamente para pensar em 75% de ocupação, porque na noite de segunda já estávamos com 18% acima, faltando o mesmo número de dias (17) para a Semana Santa – calcula.

Glicério Lemos lembra que, para uma capital sem centro de convenções, a realização do Fórum Social Mundial é a salvação pois a captação de eventos está prejudicada em Salvador. Agora, é esperar para ver se a realidade da ocupação da maioria dos 40 mil leitos da cidade vai encaixar na expectativa dos dirigentes, ou vai superá-la, neste final do bom verão baiano para o turismo.

Legislar é função do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Essa é a premissa fundamental. O decreto fala um quinto e a liminar decide por um terço, é legislação, não é interpretação Legislar é função do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Essa é a premissa fundamental. O decreto fala um quinto e a liminar decide por um terço, é legislação, não é interpretação

Autonomia ameaçada

A senadora Lídice da Mata (PSB) discursou em plenário sobre o que considera um ataque à autonomia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com a denúncia de um vereador contra uma disciplina da área de História que trataria sobre questões políticas vividas pelo País nos dias atuais, com foco no impeachment de Dilma Rousseff, e que seria uma iniciativa comum a diversas universidades.

– O professor e o reitor da universidade foram denunciados para responderem em juízo pelo fato de terem criado essa disciplina, o que é uma grave agressão à autonomia universitária e à realização de debates abertos, bem no momento em que a Bahia recebe visitantes de diversas partes do mundo para o Fórum Social Mundial – aponta.

Retrato da dívida no Brasil

A Federação Nacional do Fisco (Fenafisco) produziu levantamento que traz um retrato inédito da dívida ativa no Brasil. A entidade, que representa mais de 31 mil servidores das secretarias estaduais de Fazenda, analisou dados de todos os estados entre os anos de 2010 e 2016 e constatou que houve, no período, um crescimento médio de 87% nas dívidas já julgadas de contribuintes e empresas com os estados. Na Bahia, o montante saltou 91,6% no período de seis anos.

O estudo completo será apresentado hoje pelo movimento Caravana da Transparência durante o Fórum Social Mundial, no Campus da UFBA, em Ondina, na mesa temática “Dívida Ativa e o impacto nas políticas públicas dos estados, no Distrito Federal e nos direitos da cidadania”. A mesa, promovida pela Fenafisco e pelo Sindsefaz (Sindicato dos Fazendários da Bahia), ocorre às 14h30, na Tenda da Transparência.

A dívida ativa total de todos os estados soma R$ 770 bilhões, montante que acrescido à dívida ativa da União atinge R$ 1,8 trilhão, ou quase a metade do PIB do país. As entidades querem lançar luz sobre o problema e cobrar ações mais efetivas por parte dos governos para recuperar o dinheiro sonegado da sociedade.

– É necessário um esforço de cobrança por parte dos estados, além da iniciativa da administração tributária em construir uma legislação que impeça interpretações dúbias – afirma Cláudio Meirelles, diretor de Organização do Sindsefaz.

POUCAS & BOAS

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) reduziu em 24% o número de óbitos na urgência e emergência da unidade na comparação entre 2017 e 2016.

Paulo Leandro e Juliana Dias

adblock ativo