O 'toma lá da cá' e a turma do 'venha a nós'

A pergunta que a mídia começou a fazer: por que a oposição silencia (quando não é dócil) em relação a Eduardo Cunha? Simples. O discurso da moralidade é só falácia. A oposição usa os princípios da moral para atender às suas conveniências (prática corriqueira no jogo político), que é derrubar Dilma.



Na cultura política brasileira tornou-se comum, do Oiapoque ao Chuí, obviamente passando pelo Planalto, desfraldar o combate a indecências no trato da coisa pública para atingir o adversário e tomar-lhe o lugar. E uma vez no poder, decepção; às vezes, o arauto dos bons costumes de antes é tal e qual, ou pior. O exemplo mais cabal da atualidade é o próprio PT. Na oposição, parecia ser o dono da moral. No governo, lambuzou-se todo, numa escala do tamanho da eloquência com que apontava os outros.



Num país minimamente sério, também no mínimo Eduardo Cunha estaria afastado da presidência da Câmara.



E o que ocorre? De um lado, ele nomeia ministros e o governo assente porque prefere vê-lo fraco, mas do lado. De outro, acena para a oposição dizendo: 'Eu não caio antes dela'.



E nós ficamos no meio disso, a turma do toma-lá-dá-cá e a do venha a nós.



Triste Brasil. As referências de decência confiáveis resumem-se a uns gatos pingados.

PMs em pauta

O deputado Marco Prisco (PSDB), eleito vereador em Salvador e depois deputado estadual no rastro das greves na PM baiana, acha que a polêmica em torno da devolução dos 57 PMs hoje alocados na Assembleia é inócua.



Diz ele que a PM tem 30 mil homens, dos quais 3.522 já pediram aposentadoria.



Em tese, ele está certo. Mas está? Há controvérsias. Numa palestra para servidores da Assembleia, o major César, comandante do 5º BPM, que cuida do Centro Administrativo da Bahia, deu números fulminantes.



A Assembleia tem 57 PMs agregados; o CAB inteiro, com secretarias, Ministério Público e TJ, tem 500; e ele, para fazer o efetivo policiamento da área, na rua, tem 48.

Chame a polícia - Mais ainda. Esta semana roubaram um notebook pertencente à Assembleia. Ninguém sabe, ninguém viu.



Procurada, a segurança, ancorada nos 57 PMs, sugeriu a solução clássica: procurar uma delegacia para dar queixa.



Crescendo na crise

Em um cenário de retração econômica, Juazeiro fugiu à regra, para o bem. Segundo o Caged, o município baiano ficou na segunda posição do ranking nacional em geração de empregos, com o saldo positivo de 4.268.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de lá, Carlos Neiva, diz que os diversos setores da administração pública, além da indústria de transformação e o agronegócio são os responsáveis pelo crescimento.



A primeira em desempenho no Caged foi Franca, em São Paulo. Na Bahia, além de Juazeiro, apenas Casa Nova, na 15ª, ficou entre as 20. Lá também foi o agronegócio.

Foco energético



No seu giro pela Europa, a partir de hoje, Rui Costa vai tentar também atrair investimentos em energia eólica e solar.



- Ano que vem nós já seremos o primeiro lugar na geração de energia eólica. E na energia solar tivemos uma boa surpresa: recebi aqui há um mês a associação nacional de energia solar e eles me apresentaram um estudo de que a Bahia tem a maior taxa de conversão de energia solar em elétrica do país.

Bom momento - Rui quer parceiros não só para produzir energia, como também para fabricar os componentes na Bahia. Ele acha que a queda do real ajuda muito:



- A relação do euro e do dólar com o real é muito atrativa para o Brasil. Investir aqui ficou muito mais barato.

Anemia falciforme - Outra ideia ousada: trazer da Itália a tecnologia para produzir, na Bahiafarma, a hidroxiureia, o remédio básico contra a anemia falciforme:



- Queremos produzir não só para a Bahia e o Brasil, mas também para a África.



O certo e o duvidoso



Do deputado Luiz Augusto (PP), explicando o fato de o primo dele, o ex-governador Nilo Coelho, ter desistido de disputar a prefeitura de Vitória da Conquista para voltar a Guanambi, onde é franco favorito:



-Nilo pode ser tudo, menos bobo. Ele é besta de deixar o certo pelo duvidoso?

Fuga estratégica



Helder Almeida, ex-prefeito de Camaçari e presidente do DEM no município, diz que não há nada certo sobre quem será o candidato a prefeito da oposição no município. Lá, o vereador Antonio Elinaldo, do DEM, lidera as pesquisas, mas ACM Neto e Geddel fizeram um outdoor com o ex-prefeito José Tude dizendo que a oposição está unida.



Helder diz que há um acordo, quem estiver melhor, vai. Por enquanto, Elinaldo foge de Tude como o diabo da cruz.

POUCAS & BOAS

A vereadora Ana Rita Tavares, que saiu do PV, foi para o Pros, depois para o PEN e agora está no recém-criado Partido da Mulher Brasileira (PMB), diz que mudou por uma razão objetiva: 'O PEN está oferecendo legenda ao deputado Sargento Isidório para se candidatar a prefeito. E eu sou da base de ACM Neto'.

A Assembleia realiza quinta (9h30) sessão especial em homenagem aos 85 anos da Associação Bahiana de Imprensa (ABI). Foi pedida por Fabíola Mansur (PSB).



Colaborou: Biaggio Talento



POLÍTICA COM VATAPÁ

Três Marias



Conta Everildo Pedreira, jornalista, hoje radicado em Macajuba, que João Moreira Pires, prefeito de Catolândia no início dos anos 80, região de Barreiras, o menor colégio eleitoral, era analfabeto, mas achou uma fórmula eficaz para resolver o problema das assinaturas, seu problema: cravava um J e uma cruz do lado, daí ganhou o nome de João da Cruz.



Amigo de João Durval, governador, lá um dia chegou na Governadoria, D. Ieda Barradas, a primeira-dama, falou:



- Sêo João, da próxima vez que o senhor vier, traga a primeira dama para ela conhecer as Voluntárias Sociais...

- Ih... Vai me criar um problemão.

- Por que, o senhor por acaso não tem primeira-dama?

- Ter tem, D. Ieda, até demais e é aí que está o problema. São três. E três Marias. Maria de Catolândia, Maria das Barreiras e Maria da fazenda...

E D. Ieda, tentando disfarçar o riso:

- Ah, traga qualquer uma...

