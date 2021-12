O sertão pediu, São José atendeu. Mandou chuva

Dia 19 último, festa de São José, nos quatro cantos do sertão baiano o santo porteiro do céu ouviu preces rogando que ele abrisse as torneiras. A seca de seis anos está desgraçando tudo. São José atendeu. Pode ser que não tenha calculado bem a dose a ser despejada na imensidão do semiárido do estado, onde há muita água estilo pancadão.

Isso tem vantagens e desvantagens.

A vantagem: dá um bom alento em açudes e barragens secos ou quase.

A desvantagem: destroça cidades e mata gente ou inferniza vidas.

Mas, no frigir dos ovos, agradecimentos sinceros. Só a imagem de crianças de 5 anos festejando o fato de ver a chuva pela primeira vez já pagou as penitências.

Carne fraca

Rodrigo Hage (PMDB), prefeito de Itapetinga, o município baiano que tem os dois únicos frigoríficos instalados na Bahia que exportam carne, o JBS e o Frigosal, diz que o efeito da Operação Carne Fraca já bateu lá (onde a seca tirou o sono dos pecuaristas, embora esteja chovendo):

– O JBS já parou de comprar boi. Ainda não deixou de funcionar porque eles encomendam com 30 dias de antecedência. Agora, é rezar para a chuva ser regular.

Queda do boi

Na outra banda, os criadores de boi também perdem. Já são forçados a vender o boi mais magro e mais barato porque não têm como manter a boiada com a seca. Com o JBS fechando, a tendência é cair mais.

O secretário Vítor Bonfim (Agricultura) diz que só no fim de maio, após o fim do prazo para a vacinação da febre aftosa, se terá uma ideia do estrago, mas lembra:

– Estima-se uma perda 20% no nosso rebanho, que é de 11 milhões de cabeças.

Uber do campo

Depois do Uber tanto fustigar a vida dos taxistas, a palavra virou sinônimo de similares que usam redes sociais para tirar clientes do sistema convencional, como o Airbnb, que aluga apartamentos por curtas temporadas, para a angústia dos hotéis.

Agora surge a Agrishare, cujo negócio é alugar máquinas agrícolas.

A também chamada de Uber das máquinas está em São Paulo, mas tem tudo para se alastrar. Como os demais.

Opção preferencial - Os fundadores da empresa em São Paulo, César Corigliano, que foi vice-presidente da Nextel, e Antônio Melillo, ex-diretor da Nextel, Vivo e Accenture, todas empresas de tecnologia, largaram tudo para apostar no novo negócio.

Questão de visão

Aline Hack, presidente da Associação Brasileira de Optometria, está agindo junto a deputados baianos para tentar barrar o projeto da deputada Fabíola Mansur (PSB) que proíbe o funcionamento de estabelecimentos que comercializem lentes de grau ou de contato sem prescrição médica.

Os optometristas entendem que tal iniciativa faz parte da velha rixa segundo a qual os oftalmologistas pretendem acabar com a profissão deles. O projeto em apreço está em tramitação.

O nó do caso - Oftalmologista é um médico especializado em olho, o optometrista é aquele que cuida das questões de ótica na área externa do globo ocular.

Diz Fabíola que, por conta disso, não raro optometristas determinam o grau dos óculos, uma atribuição médica.

Os optometristas acham que tudo não passa de tentativa dos oftalmologistas de imperar sozinhos no mercado.

POUCAS & BOAS

ACM Neto disse ontem em conversa com jornalistas que Tia Eron (PRB) está mesmo deixando a Câmara dos Deputados para assumir a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Isso quer dizer que Marcos Medrado vai deixar a direção do Procon para assumir o mandato de deputado federal.

O Instituto de Saúde Coletiva da Ufba vai realizar na sexta da próxima semana o seminário Febre Amarela: Situação Atual e Dificuldades de Controle. O evento acontece no embalo do surto da doença que sacode o Brasil, com 492 casos confirmados e outras 1.101 notificações (aguardando o resultado dos exames).

Colaborou: Aina Soledá

