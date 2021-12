O PMDB baiano em apuros, mais uma vez

O PMDB baiano passou a fazer reuniões quinzenais depois do baque (político) dos R$ 51 milhões, e ontem era dia. Não aconteceu. A PF na cola de Lúcio Vieira Lima, o presidente licenciado, abortou a agenda.

Alguns integrantes até foram. Tudo vazio. Apenas uma equipe de tevê, no chão, e outra no ar, num helicóptero rondando a sede do partido no Costa Azul, certamente imaginando que a PF também iria lá.

O consenso entre os peemedebistas: não há nada ruim que não possa piorar.

No caso em apreço, já se sabia que Lúcio estava em má situação. Agora, carimbou o seu flagelo: não tem mais chance de recuperação política, o que vira a página de vez da história dos Lima no comando do partido na Bahia.

O partido vislumbra o futuro imediato torcendo o nariz para uma eventual entrada de Antônio Imbassahy, que vai deixar o PSDB e definiu um rumo, pelo menos, até 2018: ficar sob a batuta de ACM Neto.

Até porque ninguém duvida de novas pioras, tanto cá na Bahia como lá em Brasília.

Job, de gaiato — Job Ribeiro Brandão, o assessor parlamentar de Lúcio Vieira Lima envolvido no caso dos R$ 51 milhões, entrou no navio por confiança nos chefes.

Ele é um 'faz-tudo' da família, pessoa humilde que os Lima adotaram.

Os que o conhecem de perto dizem que ele é mais vítima. Como as digitais estavam no dinheiro, vai ter de explicar.

Torres na Chapada

O Ministério da Integração Nacional autorizou licitação para a aquisição de dez torres para transmissão de sinais de rádio na Chapada Diamantina para o combate aos incêndios florestais, comuns nesta época na região.

Vão custar R$ 500 mil, fruto de emenda da senadora Lídice da Mata (PSB).

Água pouca

Outubro de 2017 já entrou na reta final e até agora nada das esperadas chuvas para minorar o sertão de todo o território baiano.

A Barragem do Zabumbão, em Paramirim, que abastece Paramirim, Caturama, Botuporã e Tanque Novo, tem capacidade para 60 milhões de metros cúbicos e está com apenas 17 milhões, e é uma das com maior volume de água proporcional do estado.

O prefeito Gilberto Brito diz que nunca viu a barragem tão baixa. E adverte:

– Está na hora de diminuir a vazão.

Na caatinga — Um grande incêndio castiga a caatinga na zona rural de Pilão Arcado. O deputado Zó (PCdoB) diz que uma equipe do Corpo de Bombeiros chega à área hoje.

– O prejuízo é enorme. Muitos animais silvestres já morreram.

Sujeira no parque

Nota dez para a iniciativa da prefeitura de Salvador, com o show de Jauperi em homenagem às crianças domingo no Parque da Cidade, mas com ressalvas.

Além de 'guardas' estarem impondo a cobrança antecipada de estacionamento, furando pneus ou riscando carros de quem não pagava, assaltantes chegavam em motos e tomavam celulares dos visitantes.

Está faltando policiamento. Ou melhor, a integração dos eventos com a PM.

POUCAS & BOAS

* Mônica Almeida Neri, superintendente da Maternidade Climério de Oliveira, vai receber hoje (11h) no Palácio do Planalto, em Brasília, medalha na Classe Grande Oficial da Ordem do Mérito Médico, pelos serviços prestados à medicina.

* Nas redes sociais, Dra. Mônica dedicou o prêmio a todos da Climério, dizendo que a homenagem é o reconhecimento ao trabalho na saúde da mulher e da criança, por meio de ações na gestão, ensino e pesquisa.

* Eugênia Maria Galeffi lança hoje (18h) na Associação Cultural Ítalo-Brasileira Dante Alighieri o livro Aragón de la Silla e o Caminho do Centauro. É o primeiro romance de Eugênia, que já ensinou literatura na Faculdade de Letras da Ufba.

* Amigo e aliado de ACM Neto, o deputado Paulo Azi (DEM) diz que as obras em Salvador repercutem em todo o interior. 'Neto fez da rua o seu melhor gabinete. As notícias da boa gestão dele para o interior são sinais de esperança'.

* Paulo Azevedo (PMDB), ex-prefeito de Livramento, está soltando foguetes. Foi condenado pelo TCM a devolver R$ 900 mil, a dívida caiu para R$ 22 mil e a multa, de R$ 20 mil, para R$ 15 mil. Não é lá muito a comemorar, mas...

