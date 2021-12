O perde e ganha com as delações da Odebrecht

Se pudéssemos resumir numa frase o tsunami das delações da Odebrecht, diríamos que entre mortos e feridos ninguém se salvou.

O PT, que já estava melado até o pescoço, viu o seu principal líder, o ex-presidente Lula, se melar mais ainda.

A oposição, que foi às ruas gritar contra a corrupção nos dias que antecederam o impeachment de Dilma, também está toda lambuzada. No fim, morre o povo, já sofrido, com uma crise que tende a se alongar.

Antes, os petistas festejavam como vantagens as revelações dos envolvimentos de Aécio Neves, Michel Temer e seus ministros, um caminho que iria dar no descrédito total do governo, levando de roldão, no caso baiano, a aura de pureza da oposição.

Não é lá grandes coisas num cenário de terra arrasada, mas ACM Neto é um dos grandes perdedores. Disse, por meio de nota, estar tranquilo, aguardando tomar conhecimento do teor da acusação.

Não é bem assim. Independentemente do mérito da questão, no mar da Lava Jato, ele, que estava virgem, já não está.

Marcelo Nilo - Marcelo Nilo (PSC), ex-presidente da Assembleia, não esconde que ficou surpreso ao ser citado:

– Me citaram por 2014. Foi tudo oficial, às claras. Recebi R$ 294 mil e tenho as provas.

2º turno petista

Abertas as três urnas que estavam impugnadas, confirmado: Gilmar Santiago, o mais votado, e Danielle Ferreira vão mesmo disputar o segundo turno no diretório do PT em Salvador.

Mas dois fatos chamaram a atenção no processo. Primeiro, muitos parentes do ex-deputado J. Carlos, que nem mais petista é, foram votar. E, segundo, de 15 mil filiados compareceram apenas 1.700, o que quer dizer que o partido está inchado com alienígenas.

Com todo esse poder e influência a Odebrecht nunca teve 'parceiros' no MP e no Judiciário? E a mídia nunca recebeu dinheiro sujo? Com todo esse poder e influência a Odebrecht nunca teve 'parceiros' no MP e no Judiciário? E a mídia nunca recebeu dinheiro sujo?

Bolsonaro fora

Está tudo indicando que se o deputado Jair Bolsonaro (RJ) quiser mesmo disputar a presidência vai ter que procurar outro partido. As posições dele, como na Hebraica, no Rio, quando expôs conceitos racistas ao dirigir-se aos quilombolas, está causando visível desconforto entre os integrantes do Partido Social Cristão.

Depois da vereadora Lorena Brandão, o deputado Heber Santana também admite que não está dando para conciliar.

Fala Heber - Heber diz que o próprio Bolsonaro, quando largou o PP para entrar no PSC com o projeto presidencial, admitiu que teria que 'equilibrar mais'.

– Mas a prática tem sido diferente. De qualquer forma, isso não muda o projeto do PSC de ter candidato próprio.

Invasão em Irecê

Os Voluntários do Sertão, uma ONG criada em Ribeirão Preto que sai pelo Brasil afora semeando benesses, vão invadir Irecê de segunda a sexta da próxima semana com 300 profissionais da área de saúde.

Vão fazer 1.500 cirurgias de catarata, extração e recuperação de dentes, médias e pequenas cirurgias em geral, além de exames de ginecologia, pediatria e cardiologia, e ainda dar orientações para encaminhamentos previdenciários.

Ana Cássia Dourado, secretária de Saúde lá, diz que eles vão ocupar pelo menos três grandes prédios públicos, mas tudo bem.

– Irecê só tem a agradecer.

A prefeitura entra no apoio logístico.

POUCAS & BOAS

O deputado Eduardo Salles (PP) foi nesta quarta ao secretário Maurício Barbosa (Segurança) pedir reforço policial para o oeste baiano. O xis da questão é a pendenga das terras no Matopiba.

A morte de um macaco em Amado Bahia, povoado de Mata de São João, acendeu o sinal de alerta no município, que tem em seu território Praia do Forte, o Complexo de Sauipe e Imbassaí, núcleos turísticos de grande peso na Bahia. Aliás, a febre amarela parece ter virado uma ameaça em todo o litoral norte.

Com urnas espalhadas pela cidade, Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, perguntou ao povo se era contra ou a favor da realização da festa de São Pedro com grandes atrações musicais. Dos 1.462 votantes, 609 votaram sim e 419 não. Para um município de 70 mil habitantes, é pouco.

A Fundação Pedro Calmon abriu inscrições para a 4ª edição do Concurso Escritores Escolares. Alunos dos ensinos fundamental e médio podem inscrever textos e poesias até 14 de junho.

