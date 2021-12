O melhor de todos carnavais, para Neto

No balanço da folia 2015, ACM Neto disse que este foi o melhor Carnaval de todos os tempos. Se assim o é do ponto de vista histórico, sabe Deus. Mas, para ele, com certeza foi.



Neto caiu no Furdunço, rebolou no trio com Alinne Rosa, foi festado pelos artistas e aplaudido pelo povo, só faltou ir ontem ao arrastão de Carlinhos Brown. Em suma, foi o Momo de fato.



Diz ter sido, da parte dele, tudo muito espontâneo. Não é bem assim. Convocava coletivas de imprensa a toda hora e atendia jornalistas no particular também. Reunia regularmente a parte do secretariado que tinha a ver com a folia em pleno camarote oficial, no Campo Grande.



Alguns se arvoravam a comparar o desempenho midiático dele com o de Rui Costa, a famosa disputa pelo protagonismo. Não dá, a começar pelos perfis pessoais de ambos. Neto, até pelo jeito mauricinho, mais afeito à gandaia, Rui mais burocrático.



Politicamente, Neto (que já tem a grife do avô) querendo reeleger-se em 2016, esbanjando sorrisos e beijinhos; Rui se esforçando para construir empatia popular, já que se elegeu pela força dos apoios.



Disputa por protagonismo, se houver, só mais adiante. Este ano, Neto reinou.



Até breve - ACM Neto foi pessoalmente nesta quarta, 18, pela manhã ao aeroporto despedir-se de turistas. Chegou a carregar malas, a ponto de alguns jornalistas pensarem que era ele quem ia viajar.



Pelo governo, quem marcou presença foi Diogo Medrado, presidente da Bahiatursa, que aproveitou o ensejo para lançar a Operação Volte Logo, substituindo a tradicional Operação Bota-Fora.



- Nós achamos o nome Bota-Fora fora de tom, se queremos que eles voltem.



Momo esperto - Bem fez Alan Nery, o rei Momo 2015. No circuito do Campo Grande, onde imperou, colou em Rui Costa.

A concorrência era menor.

Produção ostensiva - Durante o Carnaval, a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Salvador produziu em torno de 400 matérias e distribuiu mais de mil fotos. Imperou absoluta, principalmente nos blogs do interior baiano.

A do governo foi bem mais discreta.

Meia gratidão

Embora gratos pelo fato de a Sucom ter dado marcação nos trios elétricos que se instalam nas cercanias da Ladeira da Barra, proibindo-os de tocar na área e determinando a área em frente ao McDonald's para estacionamento, moradores do pedaço dizem que o infortúnio durante a folia ainda está muito longe de terminar.

Eles dizem que ainda há o barulho dos motores e a fumaça deles. E não sabem o que é pior, se o barulho ou a fumaceira.

Ranking midiático

Pesquisa realizada pela empresa de monitoramento de comunicação MidiaClip, de Salvador, entre os dias 12 e 17 nos noticiários nacionais da Globo, SBT, Record, Band, TV Brasil, Band News, Globo News, Record News, Rede TV, Multishow, CNT e GNT, sobre o tempo dedicado à cobertura nos principais carnavais do Brasil, revela dados bastante interessantes.



A festa carioca tomou 21 horas e 37 minutos de espaço, e São Paulo ocupou 13 horas e dois minutos. A Bahia ficou em terceiro lugar, com sete horas e 30 minutos; enquanto Recife aparece com cinco horas e 53 minutos.



Folia também tem hierarquia midiática.

Hotelaria em alta



Salvador tem 404 hotéis com 40 mil leitos. A ocupação média durante o Carnaval foi de 92%, ou 4% maior que em 2014.

Sílvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, diz que alguns fatores contribuíram para o sucesso: os preços dos hotéis estão estabilizados há mais de quatro anos, os blocos reduziram os preços dos abadás e as companhias aéreas baixaram as passagens.

13º da economia - Diz Sílvio que o Carnaval é o 13º da economia baiana.



Estima-se que Salvador recebeu 520 mil turistas. Já pensou cada um deles gastando R$ 2 mil? Isso é mais de R$ 1 bilhão.



POUCAS & BOAS

O Carnaval acabou, mas, para o cantor Robyssão, a festa continua. Terça ele disse a Daniela Prata e Alex Lopes, da TV Aratu, que Neto LX, autor de Gordinho gostoso, 'gosta de crianças'. E acrescentou: 'Eu não dormi quando ouvi essa conversa'. A turma de Neto LX está reunindo material para levá-lo à Justiça.

Caetano Veloso recorreu ao Face para protestar contra a TV Bahia. No Bahia Folia - Esperando o Carnaval, ele deu uma entrevista sobre os 30 anos da axé music. Queixou-se de que falou de Paulinho Camafeu, um ícone da folia, e Igor Kannário, para ele, 'autêntica força do pagodão', e nada disso foi ao ar.

Desde que em 2008 elegeu prefeito Wagner Freitas, um bandido que cumpriu pena de oito anos no Carandiru, em São Paulo, por formação de quadrilha e tráfico de drogas, Jussiape, na região de Guanambi, tenta se livrar das más notícias sem sucesso. A última foi domingo. Forte ventania destelhou casas, incluindo o hospital e a prefeitura. Felizmente desta vez ninguém se feriu.

Aliás, só para lembrar, a experiência de Jussiape acabou em tragédia. Wagner foi cassado por falta de decoro, o vice, que assumiu, Procópio Alencar, foi assassinado junto com a primeira-dama um ano depois (mais um funcionário da Embasa, Ordelange), e Wagner foi preso na fronteira Brasil-Bolívia com um avião cheio de cocaína. História triste.

Durante o Carnaval, a prefeitura de Salvador apreendeu mais de um milhão de latinhas de cerveja, cujos proprietários têm 60 dias, a contar de desta quarta, para ir buscar de volta. O crime em apreço, só para lembrar, é não serem das marcas Schin e Itaipava, que pagaram pelo direito à exclusividade na folia.

Alunos do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), em Amargosa, estão sendo vítimas de sucessivos assaltos. O ponto mais visado é o trecho da BA-026. Eles dizem que, diante da situação, só há dois caminhos: ou o governo toma uma providência ou vão parar de estudar.



Colaboraram: Biaggio Talento e Lúcio Távora

