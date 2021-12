O Fundo Partidário e o fogo amigo no governo

Com O senador Walter Pinheiro (PT) voltou a trombar com o governo por conta da sanção presidencial do projeto do senador Romero Jucá (PMDB-RR), que triplicou o valor do Fundo Partidário, de R$ 289,5 milhões para R$ 867,5 milhões. Diz que Dilma deveria mandar uma MP refazendo tudo. Faz coro desta forma com os colegas Ana Amélia (PP-RS) e Blairo Maggi (PR-MT), além do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Estão certos. Por uma razão elementar: se o governo impõe um ajuste fiscal que implica sacrifícios para o povo, com aumentos de combustíveis, energia e, por tabela, alimentos, por que para os partidos políticos e os políticos só há benesses?

É como se a população fosse uma coisa e o mundo da política outro, o que, aliás, o senso comum popular já aponta.

Dizem que o aumento é um ensaio para o financiamento público da política, já que o PT, depois de todo melado em mensalões e petrolões, abdicou de pegar dinheiro privado.

Justifica? Não. Muito pelo contrário, robustece a tese de que os detentores de mandatos eletivos, ao invés de representarem o povo, como dita a essência democrática, só pensam em si, e o resto que se dane.

O fogo amigo dos senadores é pertinente.

Kassab apoia — Favorável ao financiamento público de campanha, o ministro Gilberto Kassab, ontem em Salvador, disse que vê o reajuste do Fundo Partidário como algo normal. Segundo ele, a democracia tem um custo, a união bancar isso faz parte:

- O financiamento privado é que é o mal maior. Se você pegar o universo de doadores, vai ver que poucas empresas doam muito. Dizem que o financiamento público vai chocar. O quadro atual choca mais.

Ajuda amiga — Mudando de um polo a outro, Kassab jura que nada tem a ver com a refundação do Partido Liberal. Diz que o partido dele é o PSD, mas admite que está 'ajudando' aqueles que, por não acreditarem no êxito do PSD, perderam a janela de migração e agora querem um novo abrigo partidário. O ministro diz mais:

- Se a proibição da fusão de partidos com menos de cinco anos prevalecer, nós faremos o bloco partidário com o PL e seguiremos próximos. Dá no mesmo.

Dá para acreditar que ele não tem a ver?

SOS Barreiras

Vereadores de Barreiras buscam uma solução para reduzir os homicídios na cidade. De janeiro até abril foram 26 assassinatos, um a cada quatro dias. E as fugas da delegacia também são comuns.

Eles cobram do secretário de Administração Penitenciária, Nestor Duarte, a inauguração do presídio que deveria ser entregue em outubro e até hoje está lá.

Placar baiano

Dos 39 deputados federais baianos, 29 estavam na votação do projeto que regulamenta a terceirização no Brasil - 16 disseram não e 13 sim. O PT, por unanimidade, votou não, mas nos demais partidos a questão foi dividida. No DEM, por exemplo, José Carlos Aleluia, Cláudio Cajado e Paulo Azi votaram sim, mas Elmar Nascimento, não.

O PSC também foi dividido, mas os dois baianos, Irmão Lázaro e Erivelton Santana, votaram não. O placar geral foi 230 sim, 203 não e quatro abstenções.

Em miúdos, a Câmara está dividida.

Questão de fidelidade —O deputado Paulo Magalhães votou contra o projeto da terceirização, embora o partido dele, o PSD, tenha deixado a questão em aberto.

- Estou alinhado ao governo e me senti compelido. É uma questão de consciência.

Fieb aplaude —Ricardo Alban, presidente da Fieb, comemorou a aprovação do projeto. Os empresários fizeram pressão no Congresso desde o início das discussões. Eles acreditam que a nova lei é fundamental para a competitividade da economia e para proteção ao trabalhador terceirizado:

- Mais de metade da indústria seria prejudicada caso o Senado não venha a manter os avanços presentes no projeto.

O projeto irá ao Senado e, se for alterado, volta para a Câmara. Depois, é com Dilma.

POUCAS & BOAS

Desde sábado a Infraero deixou de operar o aeroporto de Vitória da Conquista, após 30 anos. A missão agora é da Reyco Sistemas e Serviços de Sinalização. Segundo o Blog do Anderson, a Infraero cobrava do governo R$ 102 mil e a Reyco topou o serviço por R$ 62 mil.

Ex-trabalhadores do Hospital Espanhol, sem receber seus direitos, farão hoje (9h) um protesto em frente à sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em Nazaré. O Espanhol tem uma dívida de R$ 290 milhões, e o governo busca uma solução de mercado. Ou seja, quem compre a instituição. E há interessados.

A prefeita de Una, Diane Rusciolelli (PSD), homologou uma licitação para comprar da Continental Serviços e Peças Pirelli peças, pneus e câmara de ar para a frota do município. Detalhe: a empresa fica em Monlevade, Minas Gerais, a 916 km de distância. Diane já enfrenta uma CPI na Câmara que pretende cassá-la, mas parece que ela não toma jeito.

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) realiza hoje (18h) o seu II Sarau, com artistas médicos, para marcar o lançamento do livro de poesias O poeta e o lógico, do médico Ronaldo Jacobina.

O sociólogo mato-grossense Fábio Nogueira lança hoje (20h) no Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao - Largo Dois de Julho) o livro de poesias Porto. Ele faz questão de dizer que é a estreia.

Energia no mundo e no Brasil é o novo livro do engenheiro Fernando Alcoforado, a ser lançado dia 8 (19h) na Livraria Saraiva do Salvador Shopping. A obra é o 11º trabalho do autor.

Após Itabuna, valença é a bola da vez no ciclo de encontros regionais que Geddel, comandando o PMDB, está fazendo pelo interior baiano. O encontro lá será domingo na Câmara de Vereadores.

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em parceria com a Varjão Comunicação, realiza de hoje a domingo no Tivoli EcoResort, em Praia do Forte, o 5º Meeting de Saúde do Hospital Santa Izabel. Vai ter transporte para jornalistas saindo amanhã, às 7h, do Shopping Barra.

adblock ativo