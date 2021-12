O estrago de Geddel no PMDB é tamanho G

Os R$ 51 milhões no apartamento e a subsequente prisão de Geddel deram um baque violento, não só no PMDB, como na política em geral. E deixaram o mundo político meio que anestesiado pela perplexidade.

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) já alastrava pelos corredores do Senado as suas preocupações. O medo dele: que a coisa acabe atingindo Temer.

É possível? Sim, tanto porque Geddel foi ministro poderoso no início da era Temer como porque agora, em pleno inferno vivencial, se se sentir acuado, pode delatar. Aliás, alguns dão isso como certo, o que quer dizer que a novela ainda vai se estender por muitos capítulos, como sempre, com lances de altos índices de audiência.

Cá na Bahia, com todos ainda atarantados, não se sabe como o partido vai ficar.

Os cinco deputados do partido na Assembleia se dividem entre os que querem esperar, os que defendem uma ação para tomar o partido e os que vão debandar, por achar que, tanto lá como cá, está tudo melado, cá com Geddel, lá com Jucá e cia.

Em Belo Campo — Ontem em Belo Campo, onde reuniu 29 prefeitos para articular o consórcio de saúde, Rui Costa foi abordado pelo jornalista Anderson Oliveira, do Blog do Anderson, de Vitória da Conquista:

– Governador, como é que o senhor viu aquela montanha de dinheiro?

– (Risos) Eu prefiro me concentrar no trabalho e deixar que o Ministério Público e a polícia falem sobre isso.

Bico calado — O último arauto em defesa pública de Geddel era Herzem Gusmão (PMDB), prefeito de Vitória da Conquista.

Mesmo com Geddel em prisão domiciliar, estrilava as benfeitorias do líder.

Depois dos R$ 51 milhões, calou.

O prédio balançando, parecia um navio

Bem ou mal, eu tenho uma admiração pela história dele

Naufrágios do bem

A Secretaria de Turismo do Estado deve lançar em uma semana, o mais tardar 15 dias, o edital para a contratação da empresa que vai naufragar dois navios, um deles o ferry Gal Costa, no fundo da Baía de Todos-os-Santos.

A ideia é atrair os aficionados do mergulho, o chamado turismo de mergulho, sucesso noutros pontos do planeta, segundo o secretário José Alves:

– É algo superpositivo para a Bahia.

Agito em Pedrão

Sempre pacata, Pedrão, na região de Alagoinhas, vive dias de intensa agitação.

O prefeito Shóstenes da Saúde (PSD), acusado de crime eleitoral, como uso ostensivo da máquina na eleição, simplesmente está sendo acusado de ter empregado pessoas arroladas como testemunhas contra ele.

Assalto e sobressalto

Pontualmente por volta das 11h30 de ontem uma turista foi atacada e assaltada em frente à entrada do Elevador Lacerda, na Praça Thomé de Souza, na cara da prefeitura de Salvador. Foi derrubada, sofreu um pontapé nas costelas e perdeu o celular.

Dois detalhes: as pessoas em volta nada fizeram e também não havia um único policial ou guarda municipal.

Um cidadão indignado abordou seis guardas que estavam na parte de baixo do Lacerda papeando e queixou-se:

– Ligue para o 190.

Se ligaram, não se sabe. O certo é que às 14h na área havia oito guardas. Como sempre, fecharam a porta depois do roubo.

POUCAS & BOAS

A Fundação Lar Harmonia vai inaugurar o Lar Harmonia Fabiano de Cristo, um prédio de três andares que abriga o Centro de Convivência Ildefonso do Espírito Santo e o Centro de Reabilitação Maria Dolores Segura, e que irá funcionar de segunda a sábado, em Piatã. Adenáuer Novaes, fundador da instituição, diz que isso possibilita o atendimento de forma integral aos idosos.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O anal

Essa quem conta é Sebastião Nery.

Ano 1956, José Francisco de Melo Cavalcanti, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, chamou o diretor da casa e pediu que mandasse publicar os anais.

– Senhor presidente, lamento informá-lo que a verba consignada no orçamento não dá para publicar os anais.

E Melo Cavalcanti:

– Oh, meu filho!... Bote a cabeça para funcionar. Publique um anal, depois a gente vê o que faz do resto.

