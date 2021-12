O efeito da Lava Jato também pega bancos

Otto Alencar (PSD), com o apoio dos colegas baianos Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Matta (PSB), deu murro na mesa: ou o Joaquim Levy (Fazenda) liberava os R$ 562,7 milhões da segunda parcela de um empréstimo feito pelo governo da Bahia em 2013 no Banco do Brasil, até a última semana travada, ou ele, na condição de presidente da Comissão da Agenda Brasil, também travaria o andamento do projeto que dá o direito a brasileiros de repatriar dinheiro de má procedência depositado no exterior.



Aliás, Otto nem chamou Joaquim de ministro. Mandou o recado ao tesoureirão. Levy finalmente cedeu.



Aí vem a pergunta: por que tanta dificuldade para se liberar uma segunda parcela de um empréstimo já em andamento de um cliente tecnicamente apto?



Otto diz que é o efeito Lava Jato em cascata: o governo não paga as empreiteiras envolvidas no esquema, que, por sua vez, não quitam suas dívidas com os bancos.

Resultado: a conta gira em torno de R$ 30 bilhões. E os bancos também estão sentindo dificuldades de caixa. Fala Otto:



- Ou o Brasil faz o dinheiro circular ou vai ter trombose econômica.

E o BRT? - A situação acima suscita outra: se é assim com o governo baiano que é do PT e deu a maior vitória a Dilma, o que dizer do BRT de ACM Neto? Simplesmente não vai. Neto não tem Otto para dar murro na mesa.

Na escada



Deputados baianos em Brasília, das duas bandas, são quase unânimes num ponto: Eduardo Cunha subiu a escada. Só tinha o impeachment para barganhar, agora está nu. A cassação (e por tabela a cadeia) é mera questão de tempo.



A 'quase' unanimidade é porque na bancada baiana também tem a bancada do Cunha.



'Vi Procópio Ferreira, Dulcina de Moraes e Henriette Morineau, atores extraordinários que, entre outros, com raríssimas exceções, ninguém sabe mais quem são. O esquecimento é inevitável'

Marília Pera, atriz que ontem, aos 72 anos, faleceu.

Sem eco



Torpedos atribuídos a aliados do deputado Jorge Solla (PT), contendo moções de repúdio contra o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde), bateram no Palácio de Ondina.

Rui Costa nem tchum.

Upgrade no ferry



Luiz Carlos Fernandes, presidente da Internacional Marítima, a empresa que opera o ferryboat, está articulando parcerias para dar um upgrade nas estações de passageiros de São Joaquim e Bom Despacho.



É coisa grande. Só em São Joaquim serão investidos R$ 40 milhões. Vai ter lojas, farmácias e afins, mas ele diz que o foco é dar 'mais conforto' aos passageiros.

Réveillon - Luiz Carlos também diz que o esquema para o Réveillon já está traçado. O sistema, que de Natal a Ano Novo transporta 200 mil passageiros e 150 mil carros, vai operar com capacidade total: oito navios.



Novo navio - E, por falar em ferry, o governo está ultimando os detalhes para a compra de um novo navio. É certo que será em 2016. E também que será preciso construir novas gavetas, já que, hoje, um dos entraves do sistema é a falta delas.



Ou seja, há engarrafamento de ferries.

POUCAS & BOAS

O Comitê da Bacia do São Francisco vai reunir os seus 62 membros quarta e quinta no Hotel Catussaba, em Salvador, para fazer a XXVIII Plenária Ordinária e a XVI Plenária Extraordinária.

O encontro cai em boa hora. Sobradinho está com 1% de sua capacidade em vias de parar de gerar energia. Se não chover em 2016, o caos será total.

Otto Alencar Filho, presidente da Desenbahia, corrige: a instituição tem orçado R$ 2,8 bilhões para o período de 2016 a 2019, incluindo a carteira do Fundese, e não apenas para 2015-2016, como dissemos em nota ontem publicada.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Vestido apertado



No sábado da semana antepassada, a cantora Ivete Sangalo causou furdunço em Valença. No meio de um show, no estádio Antônio Sereia, com um público recorde, falou:



- Aí entrou uma moça no meu camarim, eu perguntei: quem é você, minha filha? E ela respondeu: 'Eu sou a prefeita de Valença'. Menino, ela estava com um vestido tão apertado que se desse um pum rasgava todo.



Cena gravada, prontamente distribuída nas redes sociais, o assunto foi a sensação da semana na cidade, com a prefeita Jucélia Nascimento (PMN) no foco.



Domingo passado, na casa de praia, no Guaibim, do empresário Hilton Couceiros de Matos, um festão, aniversário do anfitrião, Jucélia chegou sorridente, alguém se adiantou:



- Jucélia, eu estive analisando o cenário político de Valença e concluí que você pode mandar fazer o vestido da posse. Mas faça mais folgadinho, viu?



E Jucélia:



- Ela (Ivete) me ligou pedindo desculpa.

