O ebola em debate.Já era tempo, não?

O Ministério Público baiano realiza hoje (14h) em sua sede, em Nazaré, um debate sobre o ebola, o vírus da epidemia em alguns países da África que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já matou mais de 1.350 pessoas.

O debate é mais que oportuno. Primeiro, o mundo dito civilizado parece dar pouca ou nenhuma importância à tragédia que se abate sobre a pobre e espoliada África. Segundo, o risco de o vírus chegar aqui é real.

O médico Juarez Dias, coordenador estadual de Emergências em Saúde Pública da Sesab, revela um dado assustador: o ebola foi identificado em 1976, há 38 anos, e até hoje não há vacina ou sequer medicamentos para o tratamento terapêutico. Traduzindo: pobre financeiramente como é, mercadologicamente a África não tem atrativos para a indústria farmacêutica, sempre movida a dinheiro.

E segundo, fala Juarez, o risco de o ebola chegar aqui é real. Após o contágio, a doença, letal de 60% a 90% dos casos, leva de dois a 20 dias para se manifestar, e uma viagem de navio da África para cá dura 14 dias.

Juarez coordena a fiscalização de portos e aeroportos, mas, para além disso, Mama África ficaria grata se a humanidade entendesse que preservar a vida lá é garantir a nossa cá.



Pontos na mira- A estratégia da Sesab para barrar a entrada do ebola na Bahia tem dois focos definidos, os portos de Salvador e Ilhéus e os aeroportos de Salvador e Porto Seguro. Mas o perigo maior é nos portos.

Clandestinos-Os países mais afetados pelo ebola são Serra Leoa, Guiné e Libéria. Juarez Dias diz que o perigo está nos passageiros clandestinos. E cita que já houve um caso (ebola à parte) em que 12 deles foram encontrados mortos num navio em Ilhéus.

Nova fila

A direção do Teatro Castro Alves atendeu a velha reivindicação: passou a vender ingressos pela internet de espetáculos a partir de setembro, para evitar as monumentais filas.

De nada adiantou. São 12 espetáculos com ingressos à venda para o período de setembro a novembro. Apenas um deles tem ingressos para fila Y em diante; e outro da Osba, prata da casa, tem para filas próximas ao palco. Os 10 restantes só oferecem fila Z1 em diante.

Três destinos

Guilherme Bellintani, o secretário de Turismo de Salvador, desponta como a nova estrela no cenário oposicionista, brilhando à sombra de ACM Neto, em menos de dois anos.

Emergiu para a ponta por ter idealizado e executado o projeto de captação de dinheiro das cervejarias no Carnaval, após a experiência com a Fifa, na Copa das Confederações. Agora, foi escalado por Neto para coordenar o projeto Nordeste Forte, que Aécio Neves vai lançar em Salvador amanhã.

Se diz que ele tem três destinos possíveis. Se Aécio ganhar, será ministro ou, se Paulo Souto ganhar, será secretário, e se tudo der errado, será 'o prefeito da Barra'.

No encalço de Hortênsia

A prefeitura de Salvador (leia-se ACM Neto) está se municiando para fazer uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra a promotora Hortênsia Pinho.

Há a convicção de que ela está decidida a agir deliberadamente contra os grandes projetos da capital baiana. Ou seja, apesar das conversas, é sempre do contra.

Motivos -Os motivos elencados pelos auxiliares de Neto são dois:

1 - Ela entrou com uma ação contra a licitação do sistema de transportes de Salvador antes mesmo de o Ministério Público definir de quem é a competência para cuidar do caso. Tentou uma liminar, sem sucesso.

2- Agora, entrou com nova ação contra a pretensão da prefeitura de desafetar 62 terrenos, um projeto que ainda está em tramitação na Câmara.

Mais votado, não

Na guerra da disputa eleitoral não passa nada entre os envolvidos na contenda. O jingle tocado em voz e violão no primeiro programa de tevê de Rui Costa, por exemplo, diz: O deputado mais votado, um cara vencedor.

O deputado Lúcio Vieira lima (PMDB) reagiu no ato, dizendo que é mentira:

- Mais votado, não! Em 2010, ACM Neto teve 328.450, eu tive 221.616 e ele, 212.157.

Eserval reage

Bombardeado de críticas pela Associação dos Magistrados da Bahia e pelo Sinpojud, por conta da supressão de pessoal que esta inviabilizando o andamento do Judiciário, o presidente do TJ, Eserval Rocha, deu sinais de reação, administrativo e político.

No administrativo, nomeou uma comissão para estudar a realização de concurso.

No político, ganhou o apoio da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages), que entrou como Amicus Curiae na ação direta de inconstitucionalidade que tramita no STF sobre a lei que cria a Câmara Especial do Extremo Oeste, motivo de críticas.

Olho em Marina

Marina Silva estreou ontem no horário eleitoral como candidata a presidente, mas foi light. Petistas e tucanos estão de olho.

Se ela bater, apanha. E se não bater, mas incomodar nas pesquisas, apanha também.

No atacado, nos primeiros momentos da campanha presidencial, só Aécio atacou Dilma. Por enquanto, pelo menos.

POUCAS & BOAS

A Babesp, o instituto de pesquisa do deputado Marcelo Nilo (PDT), também chamado DataNilo, botou uma equipe em campo ontem para fazer nova pesquisa. Vai ouvir duas mil pessoas em 84 municípios e promete divulgar o resultado para o Senado também.

Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) firmaram convênio para ampliar a tecnologia da informação e, por tabela, aprimorar a cobrança de tributo. Os credores do fisco que se cuidem. Até IPVA de dez anos atrás está sendo cobrado. E a situação vai piorar.

As jornalistas Suzana Barbosa, diretora da Faculdade de Comunicação da Ufba, e Marjorie Moura, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, serão figuras centrais do Papo do Mercado, organizado pela Cibermídia Comunicação Marketing, quarta (19h) na Saraiva do Salvador Shopping.

Colaborou: Regina Bochicchio

