O Dia D de Temer e a situação de Rui e Neto

Já dizia Magalhães Pinto, velho político mineiro, que política é como a nuvem, você olha está de um jeito, olha um pouquinho depois já mudou tudo. Cai bem para ilustrar como as nuvens saltitaram de 2014 para cá. Vamos tentar mostrar como tais mudanças bateram no céu baiano e, tentando fazer a previsão do tempo, que às vezes falha, ressalte-se.

Rui Costa elegeu-se governador em 2014 no embalo da vitória de Dilma. Festas. Vieram as turbulências, o impeachment e o choro. ACM Neto sorriu, óbvio.

Mas as nuvens mudaram de posição, e rápido. Na real, Rui e o PT se livraram de um fardo pesado e ACM Neto ganhou outro, Temer, tão pesado que virou pesadelo.

O dia D de Temer será terça no TSE. O time dele tem a esperança de ganhar e aí, avaliam, a fatura estaria liquidada, ele ficaria até o fim, as ruas não teriam força para derrubá-lo.

E se cair, cria-se o impasse; a banda esquerda, a de Rui, quer eleições diretas, a direita, a de Neto, quer indiretas.

Pela direta, tem Lula na ponta. Pela indireta, já está decidido que o candidato será Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara e amigo de Neto. Olho na terça, pode ser que existam novas nuvens no ar.

Vacina

Está no gatilho a reforma política para valer em 2018. Nela, é quase consenso a implantação do Distritão, já que o voto em lista, a tese do PT, sucumbiu por ser inconstitucional (a Constituição prevê voto direto).

Mas ela traz embutida uma mudança sutil. Policiais, promotores e juízes, que hoje querem se candidatar, filiam-se a um partido no dia da convenção, vão obedecer outra regra: terá que desincompatibilizar seis meses antes, como nos demais cargos.

É vacina. Um deputado lembra que os promotores estão pontuando bem nas pesquisas.

Pendenga resolvida

Deputados baianos e sergipanos vão selar na Assembleia, dia 14, o primeiro acordo interestadual para resolver problemas de divisas, único até agora no país.

Também não tem briga, é apenas um ajuste. Em 1938, Landulpho Alves, interventor da Bahia, traçou o mapa a seu modo e o mesmo fez o de Sergipe, Eronildes de Carvalho, em 1949. Disso resulta que naquela área de Paripiranga pela Bahia e Simão Dias, por Sergipe, tem muito baiano que é sergipano e vice-versa, sem saberem. O acordo resolve isso.

Acordo social — Manoel Lamartine, técnico do IBGE que ajudou a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia a produzir o acordo, diz que a estratégia adotada é simples:

— Estamos apenas regularizando um acordo social já existente.

Epigrama do Conselho

Após três meses de atraso, a composição do Conselho de Ética do Senado foi aprovada.

É o tal Conselho que aprecia denúncias por quebra de decoro, mas nele está o líder do governo, Romero Jucá, enroscado na Lava Jato, com oito inquéritos no STF, e também Eduardo Braga (AM), Flexa Ribeiro ( PA), Eduardo Amorim (SE) e Jader Barbalho (PA), todos investigados no STF.

E Antonio Lins mandou o epigrama:

Neste Conselho funesto

Feito por gente caquética,

Só pode ser indigesto

Sinceramente sem ética.

POUCAS & BOAS

* Rui Costa faz amanhã em Lauro de Freitas, na Casa de Eventos Cosme e Damião, a 6ª edição da Caravana Pacto Pela Vida. Na próxima semana será em Barreiras.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Os autorizos

Essa quem Conta é Paulo Bina, jornalista, assessor de comunicação da Assembleia.

1983, João Durval, governador, tornou-se famoso pelos ‘autorizos’. Era um papel assinado autorizando o pleito nele contido. Não funcionava.

Os donos dos ‘autorizo’ batiam pé pelas secretarias sem ver o pleito acontecer. Lá um dia Roberto Cunha, deputado aliado, que tentava sem sucesso nomear o delegado de Itanagra, abordou João Durval, de papel em punho. O governador pediu, ele retrucou:

— Governador, eu não quero lhe aborrecer, mas para o senhor botar assinatura aí só virando as costas, porque na frente não cabe mais. Se não for lhe incomodar, ligue para o secretário que será bem melhor.

João Durval ligou, a nomeação saiu e Roberto Cunha guardou o papel com seis ‘autorizos’ como relíquia.

