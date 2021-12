O caso da índia pobre e o condomínio de luxo

A desembargadora Gardênia Duarte, do TJ baiano, concedeu liminar embargando as obras do Reserva Fasano Trancoso, tido como um dos empreendimentos imobiliários mais luxuosos do Brasil, com o primeiro Hotel Fasano pé na areia do país, num projeto que inclui lotes cujo preço mais barato, um de três mil metros, é R$ 2,9 milhões.

O reclamante em apreço é a índia Joaquina Martins, dona de 28 hectares dos mais de 300 onde o empreendimento está sendo implantado, em Trancoso, Porto Seguro.

E é aí que entra o lado mais instigante do caso. Joaquina era uma índia pobre e humilde com menos de 14 anos lá pelo início dos anos 70 quando foi estuprada pelo filho do dono das terras, que fez dois filhos nela.

Como forma de compensá-la e abafar o caso, ele doou os 28 hectares com documento e tudo registrado. O grupo Fasano não tomou conhecimento.

Agora, após a liminar que embargou as obras, os advogados do Fasano entraram com uma petição dizendo que, se é verdadeira a documentação de Joaquina, que se pare as obras só na parte em lítígio.

Henrique Tanajura, advogado da índia, adorou o posicionamento: ‘Confessou’.

Descuido — E o juiz Fernando Machado Paropat, de Porto Seguro, tem tido um comportamento estranho no caso. Chegou a marcar uma audiência de justificação (apresentação de documentos) e depois confessou nos autos que marcou ‘por engano’.

Culpa da Marisa

No embalo do envolvimento de D. Marisa Letícia, recém-falecida, por Lula, o marido, no depoimento a Sérgio Moro, a rede de lojas Marisa cravou a publicidade: Se sua mãe ficar sem presente não é culpa da Marisa.

Bombou nas redes sociais. Como gol contra.

Vaqueiros em festa

Diz o deputado Eduardo Salles (PP) que a aprovação pela Câmara (em primeira votação) da PEC que considera a vaquejada patrimônio imaterial do Brasil, praticamente sepulta a polêmica em torno do assunto, iniciada ano passado, quando o STF derrubou uma lei do Ceará que regulamentava a prática.

— Criou-se um absurdo, o do sujeito de uma hora para outra virar criminoso por uma prática que fez a vida toda

A cereja do bolo

Indicado por ACM Neto para comandar o FNDE, Sílvio Pinheiro caiu nas graças do chefe.

Na inauguração da praça Myriam Fraga, Neto o elogiou tanto que suscitou buchichos entre amigos. Diziam que Sílvio só não fica em Brasília se não quiser. Como deputado.

Epigrama do Lula

Ao depor diante do juiz Sérgio Moro quarta passada, Lula colocou a culpa pela insistência na visita ao triplex do Guarujá em dona Marisa, que gostaria de comprar o imóvel para fazer patrimônio. Ele não sabia de nada, nunca viu nada, nunca escutou nada. E o poeta Antonio Lins tascou o epigrama:

O Lula não sabia de nada

Dizia seu defensor,

A culpa foi da finada

Ou do Cristo Redentor.

POUCAS & BOAS

Angelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, foi quarta-feira, de surpresa, ao lado da mulher, almoçar no Bandejão, a banda do restaurante da casa que atende aos funcionários. Mas os servidores acham que a surpresa vazou. A comida estava beleza, em variedade e quantidade. E disseram a Coronel, que foi de mesa em mesa: ‘Volte sempre’.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Cultura de latrina

Conta Otto Alencar, o senador, que certa vez numa roda de amigos ACM conversava sobre a II Guerra Mundial, apontava o que julgava ser erros, acertos, deu uma recuada na história para escarafunchar as raízes das causas, chegou na Revolução Russa, com Lênin, Stálin e Cia, quando um interlocutor (ainda vivo, por isso nome omitido) interveio:

— Lênin? Quem foi esse Lênin?

ACM surpreso:

— Você não sabe quem foi Lênin?...

— Não.

ACM voltou ao normal:

— Então amigo, desculpe, mas você tem uma cultura de latrina. É daquelas que só se adquire quando se vai ao sanitário.

