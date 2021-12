O bom legado de Cunha, mesmo pela contramão

No tiroteio político da Lava Jato, Eduardo Cunha prestou relevantes serviços ao Brasil. Ajudou a compreender o jogo político nos limites entre a seriedade e a desfaçatez.

De saída, a CPI da Petrobras, já com a moral cambaleante por ter excluído os políticos do seu elenco de depoentes e ser seletiva nas convocações, se enterrou de vez, ao descartar a necessidade de convocar o próprio Cunha, como fez ontem o presidente da CPI, Hugo Motta (PMDB-PB), dizendo que tiraria o foco da investigação.

E qual é o foco, é identificar, apontar e incriminar ladrões do dinheiro público ou só pegar os que estão no governo?

Na sequência, vem a oposição. Também ontem, soltou uma nota subscrita pelos líderes do PSDB, DEM, PPS, PR e PSC.

Falou da crise econômica, política e ética em que o governo do PT mergulhou o Brasil. Sobre Eduardo Cunha, nem um pio.

E aí a oposição se trai.

A pretensão não é faxinar o jogo da política. É apenas apear o PT do poder. Mesmo pela contramão, Cunha ajuda o entendimento da falácia em voga.

Legado do bem — Eduardo Cunha tudo fez para Dilma não reconduzir Rodrigo Janot à Procuradoria da República. Se topasse, ela, que já vai mal, se arrebentaria de vez.

Simplesmente ele pretendeu esbofetear a coisa politicamente boa disso tudo, a prevalência do aparato institucional, o Ministério Público, o Judiciário e a polícia, sobre os interesses políticos. Justo aí está a esperança de acabarmos a era da corrupção impune.

Lé com cré — Se Eduardo Cunha cair, quem assume a presidência da Câmara é o 1º-vice, Waldir Maranhão (PP-MA), que é processado (corre no STF), acusado de lavagem de dinheiro oriundo de propinas. Pode?

No colo

Presidente do Conselho de Ética da Câmara, o deputado José Carlos Araújo (PSD) diz que, se o STF aceitar a denúncia contra Eduardo Cunha, caíra no colo dele a decisão de dar seguimento ao pedido de cassação do deputado.

- Darei a ele o tratamento dado a qualquer um. Vou sortear o relator e ele terá 90 dias para apresentar o relatório. Só não vou antecipar o meu voto.

"Por mais que proclame sua inocência e que finja tranquilidade, durante algum tempo ele se debaterá como um náufrago que tenta não morrer afogado. Até a ocasião em que assistiremos ao início do seu longo e excitante velório político"

Ricardo Noblat, jornalista, colunista do jornal O Globo, prevendo o fim da carreira de Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Quórum qualificado

O CAB ficou quase vazio ontem a partir do final da manhã. Motivo: ocupantes de cargos de confiança no governo foram liberados para ir à manifestação pró-governo.

Na gozação, diziam lá que, se Dilma não tem povão, tem quórum qualificado.

Aliás, manifestações de rua em dia útil sempre provocam um efeito cascata nefasto. Ontem, o centro de Salvador virou um inferno. Na área do Iguatemi, também.

Se a ideia era agradar, saiu pela culatra.

Planserv na berlinda

Rui Costa está indignado com a decisão da Justiça do Trabalho que ampliou o acesso ao Planserv a irmãos e pais de funcionários da CAR. Disse que a ampliação simplesmente pode quebrar o plano de saúde.

- Nós temos uma assistência médica para os servidores públicos e seus dependentes. Irmãos de 30 ou 40 anos e pais não são dependentes. Imagina se estende isso para todos os servidores.

Máquina de dinheiro — Rui diz que o plano custa R$ 1,2 bilhão por ano, dos quais R$ 400 milhões são do governo.

- As pessoas pensam que temos uma máquina de imprimir dinheiro, que é só apertar um botão. Ou então um cofre cheio de dinheiro que é só abrir e pegar. E a cada decisão extemporânea eu vou lá, pego o dinheiro e pago. Claro que não é assim.

Santa ingratidão

Carlos Ayres Britto, ex-presidente do STF, causou sensação no seminário dos 100 anos do TCE ontem. Ao falar, defendeu a independência dos tribunais de contas no cumprimento do dever, fazendo a ressalva:

- Claro, eu bem sei disso, que as nomeações são políticas. Mas quem for nomeado tem a obrigação de ser ingrato.

A plateia adorou. Os conselheiros do TCE, a julgar pelos semblantes, nem tanto.

Faixa sumida

Parabéns para todos os guerreiros que lutam pela paz e pela ordem pública.

25 de agosto - Dia do Soldado.

Soldado Prisco

Coragem e compromisso.

Aí estão os dizeres da faixa que desde julho estava na entrada da Assembleia (onde todos colocam) convocando os interessados para a sessão especial em homenagem ao Dia do Soldado, na próxima terça.

Há quatro dias, a faixa sumiu. A assessoria de Prisco buscou satisfações na segurança da casa. Resposta: a câmera não alcança o local.

Prisco está injuriado.

POUCAS & BOAS

No compasso de espera da Ambev, o deputado Joseildo Ramos (PT) divulgou mais uma boa notícia para Alagoinhas. Uma grande empresa vai montar um call center no município, com perspectiva de gerar 1.500 empregos diretos.

Joseildo até inovou. Botou a disputa política de lado e vai convidar o prefeito Paulo César (PDT), seu adversário local, para reunião, na próxima semana, que deve bater o martelo. O encontro será na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). A prefeitura terá que assumir algumas contrapartidas.

Jorge Portugal, poeta de ofício e secretário da Cultura do estado de ocasião, vai receber da Université Libre des Sciences de L'Homme, de Paris, o título de Doutor Honoris Causa pelos serviços prestados à cultura e à arte. Ele festejou em missão oficial ontem em Valença.

Joseph Bandeira, ex-prefeito de Juazeiro que em 2012 teve a candidatura rifada pelo PT para ajudar o hoje prefeito Isaac Carvalho (PCdoB), vai se filiar festivamente hoje ao PDT. O deputado Roberto Carlos garante que em 2016 ele estará no páreo. Larga como favorito.

O desembargador Balthazar Miranda Saraiva vai receber terça (17h), em solenidade comandada pelo presidente do TJ, Eserval Rocha, a Medalha do Mérito Judiciário. Antes de tornar-se desembargador, Balthazar muito brigou com colegas em discussões sobre os critérios do direito de ascensão ao posto.

Colaborou: Biaggio Talento

