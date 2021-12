O bom exemplo baiano da Consciência Negra

Em Salvador, tida como a capital mais negra do Brasil, não é feriado no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra.



Aqui, os movimentos negros entendem que o feriado mais serviria para dispersar do que aglutinar, por isso deletaram a ideia.



No Rio de Janeiro, é feriado em todos os 92 municípios. Em São Paulo, em 19 dos 645 municípios, a capital inclusa. No Mato Grosso, em 103 dos 141 municípios. E no resto do país, em sete outros municípios.



Curioso é que justamente em Salvador a data tem celebrações mais pujantes. No Rio, é bem verdade, o movimento negro leva flores e oferendas para a estátua de Zumbi dos Palmares, na Praça 11, centro da cidade. Mas na capital baiana os movimentos sociais engrossam a Marcha de Zumbi, do Campo Grande ao Pelô, os blocos afros fazem o Fórum de Culturas Negras, na Liberdade, e a Unegro promove a Lavagem de Zumbi, na Praça da Sé, para onde os demais convergem, finalizando o dia com uma grande festa no Pelô.



Os líderes dizem que, se fosse feriado, talvez não fosse assim. Especialmente quando a data caísse numa segunda, por exemplo, o que equivaleria a um feriadão.



É o que dá no Rio, onde só tem bem-bom.



O feriado de Lula - Foi sem saber disso que em 2009 Lula, presidente da república, chegou a Salvador para a festa do Dia da Consciência Negra e entrou na contramão. A Praça Castro Alves lotada, ele soltou:



- Vocês estão aqui hoje, mas no próximo ano todo mundo vai para a praia, porque eu vou decretar feriado nacional!



Depois, com calma, explicaram a ele a situação. O decreto nunca saiu



Desastre eleitoral - Mas, do ponto de vista político, em 2014 os movimentos negros baianos não têm lá muito o que festejar.

Ou pior, acham que o resultado eleitoral, para eles, foi desastroso.



O desempenho foi dos piores. Após cinco mandatos de deputado federal consecutivos, Luiz Alberto (PT) perdeu; o deputado estadual Bira Coroa (PT) também; Olívia Santana (PCdoB) e Elias Sampaio (PT) não se elegeram. Só restou o federal Walmir Assunção (PT).



A situação só não é totalmente desastrada porque na Câmara de Salvador os vereadores Sílvio Humberto (PSB) e Gilmar Santiago (PT) salvam a lavoura. Não fosse isso...



Fieb se recompõe



O novo presidente da Fieb, Ricardo Alban, recompôs ontem, em reunião extraordinária, a diretoria da Fieb, após a morte de Carlos Gilberto Farias. Foram eleitos Carlos Gantois, para a 1ª vice-presidência; Alexi Portela, para a vice-presidência; e João Schnitman, como diretor titular. As substituições estão previstas no estatuto da entidade, em caso de impedimentos temporários ou permanentes.



O Centro das Indústrias da Bahia (Cieb) também tem novo presidente: Reginaldo Rossi, que era 1º-vice-presidente. Com isso, as vice-presidências ficam com Jorge Cajazeira, Carlos Cohim e Roberto Fiamenghi.



A folia da folia



Na audiência pública realizada ontem no Centro Cultural da Câmara de Salvador para discutir o Carnaval 2015, pequenos e grandes agentes da folia se queixaram da alta carga tributária cobrada pela prefeitura tanto para os blocos quanto para os camarotes.



Até gente do Camarote Salvador reclamou e disse que o negócio está ficando inviável.



Regalias - O assunto promete esquentar. O vereador Arnando Lessa diz que somente os blocos afros e independentes devem ser beneficiados, pois os outros já ganham muito bem e podem manter a estrutura.



Ele promete fazer tudo para evitar que o relatório da Comissão do Carnaval a ser apresentado na Câmara segunda próxima dê isenção fiscal para camarotes e blocos ricos.

Também é contra deixar artistas como Bell Marques furar a fila para colocar seu bloco, o Vumbora, no dia e horário que lhe convenha, uma regalia que os demais não têm.



É com Neto - Presidente da comissão, Henrique Carballal (PT) diz que nada foi decidido e que vereadores não podem propor isenção. Portanto, no relatório que será entregue a ACM Neto e ao governador eleito Rui Costa constarão as queixas, mas a iniciativa de isenção, se for o caso, cabe ao prefeito. Mas deixa entrever que apoia a ideia:



- Se eles (os donos de camarotes) estão dizendo que passam por dificuldades, não serei eu que vou negar.



POUCAS & BOAS



Walter Pinheiro (não o senador, mas o xará), presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e diretor da Tribuna da Bahia, vai receber depois de amanhã (10h) a Comenda 2 de Julho em sessão especial da Assembleia Legislativa. O autor da proposta foi o deputado Euclides Fernandes (PDT).



Genebaldo Correia, ex-deputado federal, seguiu ontem para Brasília, a convite da Fundação Ulysses Guimarães, para integrar o grupo de trabalho que vai elaborar a proposta do PMDB para a reforma política. A primeira reunião vai acontecer hoje (14h30).



A indústria baiana Indeba apresentará nova fórmula de desinfetante hospitalar, o Letah Max 5ª Geração, durante o XIV Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, que acontece de amanhã, 19, até sábado em Curitiba. O produto, a joia da Indeba, tem dupla ação, limpa e desinfeta.



O estilista e artista plástico Júlio Cesar Habib apresenta de hoje (a partir das 15) até 4 de dezembro na loja Xarmonix, no 2º piso do Salvador Shopping, as 20 réplicas da imagem do Deus Menino do Monte criadas por ele em estuque e em barro. A mostra vai mostrar os santos do barroco brasileiro ricamente vestidos e colocados em lapinhas adornadas com conchas, pedras e espelhos.



Jorginho, técnico de futebol, virou sensação nas redes sociais. Ele era o técnico do Bahia que levou 5 a 1 na inauguração da Fonte Nova, caiu. No primeiro turno deste ano, no Vitória, também caiu. E domingo, na Chapecoense, idem. Foi demitido pelo Vitória três vezes. Só este ano, duas, cá e lá.



Começou ontem e vai até sexta, em Cachoeira, o VIII Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo. O fórum integra as celebrações do Dia Nacional da Consciência Negra e é promovido pela Universidade Federal do Recôncavo.



O TRE baiano entrou na era das comissões da verdade. Realiza está semana ampla programação sobre a ditadura militar de 1964, com exposição de fotografias. Quinta, o presidente, Lourival Trindade, realiza o debate (13h) A Ditadura Militar: seus feitos e efeitos.

adblock ativo