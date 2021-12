O apelo de Paulo Souto contra o alinhamento

No conjunto da obra, um fato ficou evidente no debate da TV Bahia com os governadoráveis baianos: a quase solidão federal de Paulo Souto. Todos os candidatos falaram dos seus presidentes: Rui Costa de Dilma, Lídice da Mata de Marina, Marcos Mendes de Luciana Genro e Da Luz de Levy Fidélix.

Souto foi o inverso. Nada falou de Aécio e, nas considerações finais, atacou Rui Costa, dizendo que ele impõe um alinhamento político 'inadmissível, que foi repelido veementemente pela população de Salvador quando elegeu ACM Neto prefeito'.

Com o apelo, tocou no xis da questão sobre as eleições deste ano na Bahia.

Vitória para o governo estadual em tais circunstâncias, sem um forte alinhamento federal, só há um precedente na história recente da Bahia, o próprio Souto em 2002, quando ele (leia-se ACM) apoiou Ciro Gomes, que, como Aécio, naufragou logo no início da campanha. Quatro anos depois, perderia por não ter alinhamento com o governo.

Rui Costa tem o seu ponto forte justamente no alinhamento com Dilma, Lula e cia. Já que Aécio deu chabu, Souto conta apenas com uma referência municipal, ACM Neto.

Ele, que liderou as pesquisas desde o início e vê Rui crescer, se vencer, fará história.

Cachaça e voto

Proibir o uso de bebida alcoólica no dia da eleição é opcional para cada estado, embora os juízes tenham autoridade para proibir.

No Paraná e no Pará, o governo proibiu; em Alagoas e Pernambuco, foram os TREs.

Na Bahia, pelo governo, está liberado, mas nem tanto. A juíza de Santa Luz, Marcela Barbalho Nogueira, e a promotora Nataly Santos de Araújo assinaram portaria determinando que das 22h de sábado até as 18h de domingo, nada de bebida alcoólica.

Nada-consta

O deputado Afonso Florence (PT) pediu ontem ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam), do Ministério Público, que investiga o caso Dalva Sele, uma certidão negativa sobre o envolvimento dele.

Quer o nada-consta para deixar claro que "nada tem a ver com casos de improbidade, nem com Dalva Sele nem com ninguém".

Seca da pesada

Semana passada a população de Ibotirama presenciou uma cena que jamais imaginou ver acontecer: uma caçamba atravessou o rio São Francisco andando pelas areias do leito.

Há locais em que a profundidade é de apenas 60 centímetros.

Gilberto Brito, ex-deputado e vigilante atento à alma sertaneja, cita que, com a seca, o sertão está cheio de raridades ruins.

- A Barragem de Três Marias, a primeira do Velho Chico, no norte de Minas, ano passado estava com 30,4% de volume d'água, no início de setembro com 6,3% e agora com 5,2%.

Fogo amigo

Após ter ido à Polícia Federal pedir investigação para saber quem 'armou' a gravação no comitê eleitoral dele encaminhando eleitores para médicos (que foi parar no programa eleitoral da oposição), o deputado Marcelino Galo (PT) voltou a sofrer novo revés.

Arrombaram o comitê dele anteontem e levaram computadores contendo a listagem das lideranças e agenda de compromissos.

Carimbo na suspeita - O conteúdo do roubo só fez robustecer a suspeita de Marcelino. Ele está convencido de que a gravação foi armada por concorrentes a deputado estadual dentro do próprio PT.

Tem a suspeita, mas não tem provas.

Epigramistas e epigramados

A troca de epigramas entre o conselheiro do TCE Pedro Lino e o ex-secretário da Saúde Jorge Solla não bateu bem entre nossos leitores, não pelo conteúdo, mas pela forma.

Um deles, Roberto Duarte, fez seu veemente protesto dizendo que epigrama, além do humor, tem métrica. E pede a publicação de um bom, a título de redenção. Pois aí vai um de Antonio Lins, nosso epigramista-mor (aprendeu com o pai, Wilson Lins), justamente a propósito dos epigramas de Lino e Solla:

Na Bahia, dá na vista

Este fato comprovado:

Quem não for epigramista

Tem que ser epigramado

POUCAS & BOAS

Para não dizerem que jornalista só vê coisa ruim, a Praça José de Anchieta ganhou rampas para cadeirantes com piso de granito e direito a antiderrapantes. A iniciativa foi do Colégio Anchieta. Um bom exemplo.

Já a Avenida Paralela ganhou nova iluminação feita por ACM Neto com direito a placas monumentais. Só há um probleminha: está faltando luz. Ou melhor, a luminosidade é baixa.

A vereadora e ativista dos direitos dos animais Ana Rita Tavares (Pros) faz palestra hoje (19h), na Faculdade da Cidade do Salvador, sobre Deveres da Administração Pública e Direitos dos Animais. Vai falar sobre as políticas de saúde pública, vacinação e os cuidados com os animais em Salvador.

A Rede Alpha Fitness firmou parceria com o Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB) e o Núcleo da Mama para entrar firme no Outubro Rosa, o mês do combate ao câncer de mama. Terá todas as suas fachadas na cor rosa e fará palestras, jogos e eventos temáticos em toda a sua rede de academias.

A estrada que liga Canavieiras a Ilhéus está bichando. Melhor explicando, já tem alguns buracos. Políticos da área dizem que só estão esperando a eleição passar para falar com o eleito.

Colaborou: Jeane Borges

