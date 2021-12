O abre e fecha do comércio em feriados

A tentativa de pacto quanto à abertura de estabelecimentos comerciais aos domingos e feriados em Salvador teve finalmente um desfecho, ontem, com homologação de um acordo entre lojistas e trabalhadores perante a Justiça. Apesar disso, a situação deverá seguir ainda bastante confusa para comerciários e consumidores, pois, das duas entidades representativas dos lojistas – a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio) e o Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas) –, apenas a primeira compareceu à audiência de ontem na 18ª Vara do Trabalho, para negociar com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio da Cidade de Salvador.

Com isso a autorização para a abertura de lojas nos próximos domingos e feriados, até 28 de fevereiro de 2019, com exceção dos dias 25 de dezembro de 2018 e 1º de janeiro de 2019, será dada apenas aos estabelecimentos representados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), ficando aqueles associados ao Sindilojas impedidos de funcionar. Os consumidores devem se deparar com situação inédita nos shopping centers e ruas da cidade, encontrando parte das lojas aberta e outra fechada. As empresas que abrirem sem autorização correm risco de receber multa de até R$ 1 mil por funcionário que esteja trabalhando.

Debate prolongado

O imbróglio entre patrões e empregados do comércio se arrasta desde o início deste ano – o acordo de convenção coletiva para os trabalhadores da área venceu no dia 28 de fevereiro e não foi renovado, impedindo que os estabelecimentos abrissem as portas nos feriados e aos domingos. Desde então várias tentativas de acordo em audiências já haviam sido feitas.

"O que o mercado espera é a aprovação da reforma da Previdência no próximo ano. É necessária uma reforma da Previdência no País e o governo novo tem tempo de aprovar"

Mapa geral

Diante dos boatos de que a coligação “Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos” havia solicitado verificação das urnas na Bahia no primeiro turno das eleições gerais de 2018, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o desembargador Edivaldo Rotondano, negou a situação e esclareceu que a sigla do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pediu apenas um mapa geral para verificar a quantidade de votos recebidos em cada município baiano. Já a presidente estadual do partido e deputada federal mais votada da Bahia, Dayane Pimentel, que está cumprindo agenda em Brasília, afirmou ontem que desconhece a autoria do pedido. Aproveitou, também, para ressaltar que está satisfeita com a vitória de Jair Bolsonaro.

Cacau e chocolate

A ampliação da produção de cacau e do chocolate na Bahia está definitivamente na pauta do governo, que lançou ontem, em Ilhéus, o Plano Operacional para o Cacau e Chocolate da Bahia 2018-2022. A expectativa é atender 20 mil agricultores de 114 municípios do estado.

adblock ativo