Números indicam disputa acirrada entre Rui Costa e ACM Neto nas eleições 2018

O resultado das eleições municipais de 2016 na Bahia estará se refletindo diretamente nas eleições deste ano, mostrando um cenário de disputa animada. Entre os 20 maiores colégios eleitorais da Bahia, os partidos da base de Rui (PT) venceram na maioria, 13, e as siglas de oposição ao governo, do lado de Neto, foram vitoriosos em sete.

Contudo, os partidos do lado de Neto venceram nos principais colégios eleitorais e administram maior número de eleitores. Se não houver debandada, há chances de a eleição ser disputada de forma acirrada.

Isso, claro, em um cenário no qual o ex-presidente Lula não dispute. O efeito Lula na campanha dá vantagem a Rui, na avaliação de políticos ouvidos pela TP. Sem ele, contudo, o panorama é diferente.

Números – Do lado de Rui: o PT venceu em Lauro de Freitas, que tinha até 2017 118.561 eleitores, 8º maior colégio. O PSD, partido que tem mais de 80 prefeituras, conseguiu vencer em seis entre os 20: Ilhéus (7º) 135.424 eleitores; Teixeira de Freitas (9º) 103.123; Porto Seguro (13º), 87.438; Paulo Afonso (14º), 79.759; Eunápolis (15º), 76.567; e Santo Antônio de Jesus (19º), 61.187.

O PCdoB venceu em Juazeiro (6º), com 146.385; o PP elegeu prefeito em Simões Filho (16º colégio eleitoral), 79.514 eleitores, e Candeias (18º), 61.488; o PDT em Itabuna (5º), 150.221; o PSB em Jequié (10º), 109.526, e Guanambi (20º), 60.408.

Já do lado de Neto, o DEM tem Salvador, maior colégio eleitoral, com 1.948.154 eleitores (dados antes da biometria), Feira de Santana, segundo maior, com 397.590, Camaçari (4º), com 158.125, Barreiras (11º), com 94.612, e Alagoinhas (12º), com 94.177. O MDB tem Vitória da Conquista, terceiro maior colégio, com 230.598 eleitores, e Valença (17º), que conta com 62.262 eleitores.

Outorga onerosa

Na ação que intentaram esta semana contra a prefeitura de Salvador, as concessionárias de transporte urbano afirmam que a outorga onerosa cobrada tem uma base de cálculo irregular porque considera uma quantidade de passageiros pagantes superior à real.

Além disso, afirmam que a outorga onera o usuário porque o seu valor é incorporado à tarifa, e que por tal motivo fere disposições legais.

Será que é justo tomar recursos do usuário por meio dessa maneira de captação? Ou terá sido uma das formas imaginosas de tomar dinheiro do contribuinte, introduzidas pelo ex-secretário da Fazenda municipal Mauro Ricardo, o homem que elevou o IPTU às alturas?

Polo de referência

O Cimatec Industrial, projeto em construção no Polo de Camaçari, caminha para despontar como megapolo de referência na América Latina com aquisição de supercomputadores. Conta Ricardo Alban, presidente da Fieb, que hoje, com apenas dois supercomputadores (um do Cimatec e um da Fiocruz), o Cimatec Industrial já é o maior centro de computação da América Latina.

Há uma licitação em andamento para aquisição de um terceiro supercomputador, que deve ser instalado até o final do ano. E o quarto está nos planos:

– Nós já estamos também com 95% de probabilidade de fechar negócio para termos um quarto supercomputador, que será três vezes maior que o nosso atual, a partir de convênio com grandes empresas da área de P&D.

POUCAS & BOAS

* Salvador vai sediar, dia 7 de fevereiro, a Oficina do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco (PRF-SF). Com participação de representantes do governo da Bahia e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), o evento tem por meta discutir o desenvolvimento de projetos e atividades previstas no PRH-SF e as propostas de ações conjuntas com o Plano Novo Chico (PNC-BA). O encontro será a partir das 10h, no auditório do hotel Golden Tulip, no Rio Vermelho.

* O ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai se reunir com prefeitos baianos na terça-feira (6), em evento na União dos Municípios da Bahia (UPB), às 10h. Na pauta, ações e financiamento da saúde para 2018, além de prestação de contas.

Regina Bochicchio, Alezinha Roldan, Joyce de Sousa e Miriam Hermes

