Novo PDDU sairá apenas em junho

O novo PDDU de Salvador chegará à Câmara de Vereadores apenas em junho. O projeto deveria ficar pronto um mês antes, mas três audiências públicas realizadas pela prefeitura não contaram com a participação popular e foram canceladas.

Sílvio Pinheiro, agora secretário de Urbanismo, diz que o escopo já está pronto, e que dificilmente enfrentará resistência dentro do Legislativo, tampouco acredita em uma judicialização como a enfrentada nos tempos de João Henrique.

- Não estamos atropelando nenhum prazo. Não quero pular etapas somente para entregar um resultado satisfatório.

Difícil acreditar que um projeto que mexe com tantos interesses econômicos passará sem desgaste político, mas Pinheiro quer que seja assim.

- Uma coisa é o vereador votar contra um PDDU mau feito. Outra é ele ter a possibilidade de participar do processo e depois querer votar contra, apenas para votar contra.

Câmara - Na Câmara, o assunto é tratado por comissão presidida pelo vereador Geraldo Júnior (SD). Até agora, foi feito um documento pelos edis. Ainda não se sabe quais serão as diretrizes do PDDU nem da Louos. As construtoras estão de olho. Muitas obras estão paradas à espera da nova lei.

Pai da criança

O ex-secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli, diz que o projeto da Baía de Todos-os-Santos não estava engavetado "coisa nenhuma!". A missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está na Bahia para avaliar a mudança no projeto, que teve a inclusão de Itacaré e Ilhéus à estrutura inicial. Algo considerado "contraproducente" pelo ex-secretário.

Equipe - Leonelli conta que a equipe dele na secretaria trabalhou "exaustivamente" no projeto durante três anos, e que o BID já havia aprovado o investimento. Além de obras de infraestrutura estão previstos a requalificação do patrimônio histórico da região e o treinamento de mão de obra. "É excelente que Pelegrino tenha tomado para si a execução deste projeto", diz Leonelli.

E a vida continua...

Uma das servidoras alvo, em 2012, de ação civil pública do MP-BA no caso Instituto Brasil, Lêda Oliveira de Souza continua trabalhando para o governo. Exonerada da diretoria geral da Secretaria de Comunicação no último dia do governo Wagner, Lêda foi nomeada, agora, para a coordenação da Superintendência de Orçamento Público, da Secretaria do Planejamento.

Filho de peixe - Outro que não perdeu o emprego com a mudança de governo foi Jabes Ribeiro Júnior, filho do prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, do PP. Ele continua lotado na Secretaria da Agricultura. Mesmo após o PP perder o comando da pasta.

Controle absoluto

O governador Rui Costa determinou a formação de uma comissão para levantar um inventário das autarquias extintas na reforma administrativa: Sucab, Instituto Mauá, Derba, Bahiatursa e EBDA.

O relatório deve ser entregue ao governador no dia 17 de fevereiro. Terá que conter informações sobre a situação patrimonial das autarquias, situação contábil, contratos e convênios vigentes e em execução, licitações em curso, processos administrativos e judiciais ativos, além da situação funcional de servidores.]

Gabrielli refaz lista de bens

O ex-secretário de Planejamento José Sergio Gabrielli corrigiu a declaração de bens, após a repercussão negativa da lista apresentada por ele recentemente, idêntica à de três anos atrás.

Na nova declaração - em grande parte igual à anterior - foram incluídas, por exemplo, uma casa de veraneio, no valor de R$ 650 mil, e uma sala de escritório, de R$ 135 mil.

Gabrielli adicionou, ainda, quase R$ 500 mil em ações da Petrobras, todas adquiridas, segundo ele, a partir de março de 2012, depois de deixar a presidência da empresa. Na primeira declaração, constavam apenas R$ 120 em ações da companhia.

Condenado pela Justiça

A Justiça Federal condenou a Associação de Desenvolvimento Solidário da Região Sisaleira e o então presidente da entidade, Misael Lopes da Cunha, a devolver aos cofres públicos R$ 2.176.467,84. As irregularidades apontadas pela Justiça se referem a um contrato firmado pela associação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

POUCAS & BOAS

A nova reforma do Mercado do Peixe, no Rio Vermelho, é ilustrativa do modo de gasto do dinheiro público. A obra anterior, entregue à época pelo então secretário Fábio Mota, não teve quatro anos de validade, e agora a prefeitura vai investir R$ 3 milhões para requalificar a "qualificação". Ninguém fala mal do antigo projeto, até porque Mota está na atual gestão, mas nem precisa: outra obra será feita.

No dia 31 de janeiro, às 14h, acontecerá o lançamento da biografia Damário Dacruz: um homem, uma surpresa. O livro, de Mariana Paiva, conta a trajetória do poeta: os primeiros versos, o amor pelos carnavais, a persistência na construção do poema maior: o Pouso da Palavra, em Cachoeira. O lançamento será, justamente, no Pouso da Palavra, na praça da Aclamação, em Cachoeira.

Alvo de críticas de professores da rede municipal de ensino e sindicatos, o programa Alfa e Beto será adaptado à realidade local, conforme o secretário Guilherme Bellintani. Ele considera o programa "bom", mas diz que precisa ser um reflexo da própria rede. O secretário afirma que todos os processos pedagógicos serão substituídos por um desenvolvido ao longo deste ano para ser aplicado em 2016.

Lídice da Mata, ACM Neto e Nelson Pelegrino estão juntos na campanha pela ampliação do aeroporto de Salvador. Essa união pontual pode favorecer à capital baiana, que depende dessa necessária intervenção para ter um terminal aéreo digno. Interessante vai ser acompanhar a briga pela paternidade (ou maternidade) do projeto.

*Com Rodrigo Aguiar

*Colaborou Luiz Tito

