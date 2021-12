Novo orçamento ainda não tem a cara de Rui

Rui Costa, o governador eleito, tem dito que a marca do seu governo será saúde, educação e, em conexão (operacional e financeira) com o governo federal, também segurança.

A julgar pela proposta do Orçamento do Estado enviada para a Assembleia pelo governo, de 2014 para 2015, muito pouco vai mudar, ao menos em termos financeiros.

Em 2014 foram R$ 36,9 bilhões, a previsão para 2015 é de R$ 40 bilhões, 8,3% a mais. Todavia, a Saúde, que teve este ano R$ 5,4 bilhões, vai para R$ 5,8 bilhões; a Educação, de R$ 4,804 bilhões para R$ 4,847 bilhões; e a Segurança de R$ 3,5 bilhões para R$ 4,16 bilhões.

Rui tem dito a aliados que a vitória de Dilma é fundamental para a consumação dos seus projetos, o que equivale a dizer, se Aécio ganhar, o cenário para ele não será bom.

É justamente por isso que ele só vai cuidar de montar a equipe após o segundo turno presidencial. Com Dilma, o projeto de governo será um. Sem ela, será outro.

Em 2012, ACM Neto disse que Salvador pode caminhar com as próprias pernas. Rui, ao contrário, acha a muleta federal fundamental.

Reforço esperado - O novo governo conta com investimentos privados, como o Polo Acrílico (Basf) em Camaçari e o Estaleiro Paraguaçu, para apostar num crescimento de 3% do PIB baiano. Este ano, foram 2,2%.

Primeiro escalão - Rui Costa (PT) só quer falar sobre o novo governo após voltar das férias de duas semanas que vai tirar tão logo termine o segundo turno. Até lá, se restringe a dizer que já combinou o jogo com Wagner e mandará para Assembleia o projeto de reestruturação do Executivo. O indicativo é de que o número de secretarias vai diminuir.

A oposição diz ser 'uma vitória'.

Ilustração: Cau Gomez | Editoria de Arte | A TARDE

Isidório e Aécio

Sobre a nota Isidório em cena, ontem publicada, dizendo que o deputado Sargento Isidório iria trazer Aécio para se tratar na Fundação Dr. Jesus, onde ele cuida de drogados, o parlamentar diz ter sido mal interpretado:

-Eu falei que iria trazer Fernando Henrique, pai da candidatura de Aécio, que é um defensor da liberação da maconha, não para se tratar, mas para escrever repetidamente sob a mira da missionária Tereza: 'Droga mata, Jesus cura! Droga mata, Jesus cura!'.

Quase parando

Otto Alencar, o senador eleito da Bahia, diz que não consegue entender o porquê de a ViaBahia levar quase um ano para construir dois pontilhões na BR-324, o que tanto problema causa. A viagem Salvador-Feira, que antes durava uma hora, agora leva três.

- Se me dessem os pontilhões para eu fazer com o Derba, em 20 dias estariam prontos.

Ele diz que a ANTT deveria fiscalizar, mas não fiscaliza, e aí está o problema.

Ônus sem bônus - Aliás, a BR-324 é um caso sui generis. É o único caso do Brasil em que o pedágio só piorou: acrescentou para o usuário o dever de pagar e mais problemas.

Fugindo da briga

Paulo Azi (DEM) pagou os R$ 50 mil da aposta que fez com Marcelo Nilo (PDT) ontem.

Acreditou na vitória de Paulo Souto e perdeu. Em 2012, ele apostou com o próprio Marcelo Nilo que ACM Neto venceria em Salvador e ganhou. Agora está desafiando o adversário para uma nova aposta: Aécio contra Dilma. Nilo fugiu da briga dizendo que conhece o cenário da Bahia.

- O Babesp (DataNilo) ainda não faz pesquisa nacional. Ainda.

Queda na escada

E por falar em Paulo Azi, ao descer na escadaria que liga o andar do plenário ao do jardim da Assembleia ontem, ele escorregou e caiu sentado. Segurou no corrimão e aliviou a queda. As escadas não têm antiderrapante, o que é um risco. Um servidor da casa deixou escapar:

- Já imaginou se fosse Reinaldo Braga ou Jurandy Oliveira?

Os dois são os decanos da Assembleia.

Segredo do sucesso

Aliás, ontem pela manhã só estavam na Assembleia Reinaldo e Jurandy, ambos com nove mandatos consecutivos. São tão antigos que parece que moram lá. Reinaldo se explicou:

- Vim atender alguns amigos. Esse é o segredo... Marcar e cumprir.

Portas abertas

Vane do Renascer, ou Claudevane Leite, era vereador do PT em Itabuna e saiu do partido porque queria ser candidato a prefeito e o então Geraldo Simões não deixou, já que a vaga era da mulher dele, Jussara.

Vane saiu do PT, se candidatou pelo PRB, derrotou o prefeito Capitão Azevedo (DEM) e a própria Jussara, que ficou em terceiro.

Na lona - Agora Geraldo disputou a reeleição e candidatou o filho, Thiago, a deputado estadual pelo PSL, tirando-o do PT.

Geraldo foi à lona. Perderam ele e o filho.

E assiste ao presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, adversário dele lá em Itabuna, escancarar as portas do partido para Vane, que só não volta se não quiser.

POUCAS & BOAS

O Estaleiro Enseada do Paraguaçu, em Maragojipe, recebeu o OK (licença) do Ibama para iniciar a construção de navios-sonda para a Petrobras atuar no pré-sal, sua primeira atividade. A empresa, consórcio das baianas Odebrecht e OAS, a UTC e a japonesa Kawasaki, também trabalhará na construção, manutenção e reparo de plataformas.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai ser bem lembrada em Vitória da Conquista. O professor Nelson Pretto, secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), vai fazer hoje (19h) a palestra Ciência aberta para o desenvolvimento social. A promoção é do Ifba de lá.

Abraçando o Outubro Rosa, o Hospital Português realiza sábado, a partir das 8h, palestras abertas ao público, conduzidas por especialistas e focadas na prevenção do câncer de mama. As primeiras 140 mulheres que postularem terão direito a mamografia.

Policial Federal: retratos de vidas e carreira é o livro que as psicólogas Marilaine Bittencourt de Freitas Lima e Dulce Helena Soares vão lançar sábado (10h30) no Mercure Salvador (Rio Vermelho). A obra reúne textos mostrando a trajetória dos policiais do ingresso na corporação até a aposentadoria.

COLABOROU: Jeane Borges

adblock ativo