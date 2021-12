Novo Código de Obras de Salvador deve chegar hoje à CMS

Deve chegar hoje à Câmara Municipal de Salvador o projeto de lei que institui o Novo Código de Obras da capital, que deve alterar consideravelmente o atual, de 1988, e mexer com tudo na área.

A ideia, diz o secretário Guilherme Bellintani, gestor-mor do Salvador 360, é agilizar as autorizações e desburocratizar. Tudo será feito em plataforma digital.

Níveis – Uma das alterações importantes no Código é a que norteia os quatro níveis de obras e serviços. No nível 1 estarão inseridas obras cujo licenciamento será dispensado: não se precisará avisar a prefeitura sobre a intervenção e nem pagar taxa.

Já no nível 2, é preciso apenas informar à prefeitura e pagar uma taxa – cujo custo atual será mantido. Se aplica a obras como reforma interna de um apartamento. Se promete que em até 48 horas o solicitante poderá iniciar a obra – o que, antes, demorava cerca de dois meses para autorização.

Empreendimentos de maior complexidade, que se encaixam no nível 3, como construção de prédios, por exemplo, terão de passar pela análise da prefeitura junto com pagamento de taxa, mas de forma bem mais ágil. E o nível 4, grandes empreendimentos, do mesmo modo que o 3.

On line – Qual a vantagem das alterações, na visão da prefeitura: hoje, 85% das solicitações que chegam se encaixam nos níveis 1 e 2 – que poderão ser dispensadas de autorização ou a terão em até 48 horas.

Pouco mais de 10% das solicitações precisam de análise da prefeitura.

– Vamos ter um portal e será tão fácil quanto comprar passagens aéreas online – diz Bellintani.

A oposição já planeja passar pente fino no projeto e encontrar alguma brecha.

Rui, Neto e o forró

Capaz de Rui Costa e ACM Neto se cruzarem por uma dessas festas de São João pelo interior. Diz que Neto decidiu passar as festas juninas mais na tranquilidade da fazenda da família, em região próxima a Santo Antônio de Jesus, Amargosa... ali onde o forró pega fogo. Festeiro que só, andará o prefeito mais light?

Rui Costa negocia com a esposa, dona Aline, o roteiro de São João, mas já disse que vai para o Recôncavo: Santo Antonio de Jesus, Amargosa e Senhor do Bonfim.

Figa – Tem prefeito do interior já rezando pra não coincidir de Rui e Neto se encontrarem na sua cidade no mesmo dia... Hoje, todos os caminhos levam ao forró. Mas ano que vem, pra onde o vento soprar...

Vão-se as botas, ficam os pés

O presidente da Associação dos Funcionários da Cesta do Povo, Francis Tavares, chama de “maldade” da direção da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) o que está acontecendo com o pessoal que trabalha nas 65 lojas ainda abertas pelo interior.

Conta ele que, semana passada, as lojas receberam lote novo de equipamentos de proteção individual, os EPIs, mas com prazo de validade vencido. Solados de botas esfarelam só de pegar. Tem vídeo circulando no Youtube.

Satisfação – Agora, querem que os gestores da Ebal digam qual a empresa fornecedora e o valor do contrato. Brinque.

