Novo Centro de Convenções vai estrear

Encerrado o chamado ‘Carnaval dos Carnavais’, o desafio agora é preencher o vácuo de uma festa tão gigantesca que se chegou a divulgar a presença de um número superior a 16 milhões de pessoas circulando nas ruas de Salvador durante os dias de folia.

Os olhares voltam-se para o novo Centro de Convenções, local onde os efeitos da sazonalidade e da abstinência econômica podem ser atenuados com a agenda cheia de 50 encontros, entre seminários e congressos já confirmados.

Neste mês de março, mais de quatro mil visitantes de todo o País são esperados para um encontro corporativo da empresa Polishop, com a participação de representantes e dirigentes.

O Afropunk, a Bienal do Livro da Bahia, a SuperBahia Feira de Supermercados também estão confirmados, assim como a Yes Show Room, feira de móveis pela primeira vez sediada na capital baiana.

Congressos - Nos próximos anos, congressos da área médica de alcance mundial, além de outros latino-americanos, sul-americanos e nacionais também estão confirmados, movimentando, cada um deles, entre mil e dois mil empregos temporários.

“Passado o verão e a folia, que é o grande apogeu do turismo, a cidade vai continuar aquecida, fazendo com que na baixa e média estações mantenhamos esse fluxo tão importante para a economia de Salvador”, afirma o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco.

A expectativa é de uma movimentação econômica de até R$ 500 milhões por ano, nos 50 setores ligados ao turismo, desde a rede hoteleira, bares e restaurantes, até agências de viagem, serviços de transporte e comércio informal.

“É importante termos uma política de aumento real do salário mínimo, que é um jeito de distribuir renda no Brasil. Há mais de 40 milhões de pessoas que vivem disso”

Paulinho da Força, deputado federal, presidente do partido Solidariedade

Nova divulgação do turismo

A presença de influenciadores digitais na ação de convencimento de pessoas a escolherem os destinos turísticos marcou a estratégia da Bahia em redes sociais para a atração de visitantes no Carnaval. Foram 11 ‘digital influencers’, somando 16 milhões de seguidores no Instagram, Facebook e grupos de WhatsApp, entre outras possibilidades de trabalho em rede. O resultado foi satisfatório: segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Seção Bahia (ABIH-BA), a taxa média de ocupação em Salvador foi superior a 90%, o que representa 36 mil dos 40 mil leitos disponíveis. De acordo com o balanço divulgado pela direção da ABIH, entre os destaques estiveram localidades litorâneas, como Praia do Forte, Porto Seguro, Prado e Itacaré.

Mês de Saúde da Mulher

Ao longo do mês dedicado às mulheres, as Unidades Básicas de Saúde vão intensificar a realização de exames e vacinas; orientação e encaminhamento para laqueadura; emissão de segunda via do Cartão SUS com nome social para mulheres trans e travestis, além de atividades educativas envolvendo temas pertinentes ao público feminino. As ações foram apresentadas pelos secretários municipais Leo Prates (Saúde), Ana Paula Matos (Sempre), Rogéria Santos (SPMJ), além da vereadora Ireuda Silva (PRB).

POUCAS & BOAS

Termina amanhã o prazo para as inscrições do 1º Encontro Estadual de Controle Social, cujo acesso é pelo portal do Ministério Público da Bahia (MP-BA). O evento organizado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa (Caopam) do MPBA, em parceria com o Observatório Social do Brasil, é aberto ao público e será realizado nos dias 11 e 12 de março no Centro Cultural Antônio Carlos Magalhães, em Jequié. A meta é capacitar e fornecer ferramentas para que os cidadãos realizem o controle social da gestão pública.

Em Vitória da Conquista serão encerradas, amanhã, no Colegiado de Ciências Sociais (Módulo 5) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), as inscrições para a oficina “Olhar, Escutar, Ler: Etnografia nas Ciências Sociais”.

O evento será na terça-feira, fruto de um trabalho de parceria entre o Colegiado e o Centro Acadêmico de Ciências Sociais Núbia Regina Moreira da Uesb. A atividade terá início às 9h, no auditório da Biofábrica.

