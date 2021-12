Nova gestão assume aeroporto em Ilhéus

A Concessionária Socicam Administração Projetos e Representações assume hoje, em definitivo, a operação do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. Foi cerca de um mês de operação assistida (com treinamento e capacitação de funcionários e equipes que atuam no equipamento), e está tudo certo para a vencedora da licitação enfim ficar à frente da gestão de um dos mais importantes terminais da Bahia.

O investimento previsto para a execução de serviços no aeroporto de Ilhéus é alto, num contrato de 30 anos. De acordo com o governo da Bahia, aplica-se um montante de R$ 100 milhões, sendo R$ 30 milhões nos primeiros cinco anos. O Jorge Amado se destaca por atrair turistas e negócios para o sul do estado, com voos regulares, recebendo, em média, 700 mil passageiros por ano.

Serviços previstos – Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, os serviços previstos no primeiro ano de contrato com a Concessionária Socicam consistem em realizar a ampliação do terminal de passageiros e do estacionamento de veículos e a implantação da área de segurança na cabeceira da pista.

Enem

E as fakes news ameaçam até mesmo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 4 e 11 de novembro. Boatos circulam alegando que a prova seria adiada, e a resposta do Ministério da Educação foi rápida: pediu aos candidatos que alertem sobre notícias falsas tanto pela Página do Participante e pelo aplicativo do Enem, além de fornecer um telefone de contato para isso, 0800-616161. Fake news atrapalham em qualquer hipótese.

Impostômetro, nova marca

A arrecadação está subindo e, na próxima terça-feira, 6, o imponente Impostômetro da rua Boa Vista, no centro de São Paulo, vai chegar à marca de R$ 2 trilhões. É a estimativa da Associação Comercial de São Paulo, que prevê uma arrecadação total de R$ 2,388 trilhões em 2018, um leve acréscimo em relação aos R$ 2,172 tri em 2017. Os números, no entanto, não devem impressionar, afinal, sofrem reflexos diretos dos cerca de 13 milhões de desempregados e a economia nacional ainda em fase de reaquecimento após a brusca crise. Ontem, o presidente da associação, Alencar Burti, fez um importante alerta à equipe econômica do governo Bolsonaro: trabalhar no controle das contas públicas, manter o teto dos gastos e estimular a privatização de estatais.

Quem vai não volta

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro afirmou, semana passada, que 3.800 presos em regime semiaberto fugiram da prisão este ano. Este é o maior número de fugitivos dos últimos cinco anos. Em média, 10 detentos que saem pela manhã dos complexos penitenciários não retornam no final da tarde. Este é mais um reflexo do fracasso da administração das prisões fluminenses, que contam com 52 mil detentos. Deste total, cerca de 20% têm o benefício da saída da prisão durante o dia.

Redesenhar a oposição

O PSB reúne a comissão executiva nacional na próxima segunda-feira, 5, em Brasília, para avaliar o resultado das eleições e deliberar sobre o papel do partido no novo cenário político nacional. A força e a atuação do PSB e de outros partidos de esquerda como oposição ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) ainda são incertas e incalculáveis. Nesta semana, as lideranças do PSB, do PDT e do PCdoB na Câmara dos Deputados anunciaram que terão uma atuação conjunta nesta oposição. Os três partidos juntos somam 69 parlamentares. Nesse cenário, o PT, que já declarou oposição, teria uma atuação independente.

POUCAS & BOAS

Comemorado em 5 de novembro, o Dia Nacional da Cultura será festejado no município de Feira de Santana com programação organizada pela Fundação Egberto Costa ao longo dos dias 5, 6, 7 e 10 deste mês. Com teatro, música e poesia, os eventos ocorrem em diversos pontos da cidade.

