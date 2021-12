Nova feira cresce na Bahia e mais 5 estados

A adaptação das feiras livres para o sistema denominado Feira Segura é a opção incentivada pela Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA) a fim de reduzir o impacto do isolamento imposto para evitar contágio por coronavírus.

Reunião recente com 24 representantes de administrações regionais serviu para identificar as possibilidades de aprimoramento e mobilização de recursos visando à consolidação do sistema já implantado em municípios de seis estados.

Além da Bahia, o Feira Segura já ocorre nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal, mas ainda há muito trabalho a ser feito para a modalidade tornar-se mais constante.

Os administradores têm se reunido com produtores por meio de videoconferências a fim de ampliar a realização do Feira Segura, cujo mérito, na avaliação dos operadores do agro, é unir necessidades de economia à segurança.

– Nosso objetivo é realizar as articulações, tendo em vista os excelentes resultados alcançados onde o projeto já foi realizado – disse o coordenador de inovação, Matheus Ferreira.

DRIVE-THRU – O Feira Segura funciona tomando como base o modelo tradicional da freguesia em busca do produto, no entanto, a entrega é feita mediante acerto prévio, com higienização e uso preferencial de automóveis, o chamado drive-thru.

O sistema ganha força à medida que o portal mercadocna.com.br amplia o número de produtores cadastrados a fim de favorecer os negócios, conforme demanda, oferecendo como opção a entrega feita por empresas de logística.

Licitações suspensas

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) determinou a suspensão do pregão eletrônico para a aquisição de pneus, câmaras e protetores realizado pela prefeitura de Lauro de Freitas. O pregão presencial previsto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), de Valença, no baixo sul baiano, foi alvo da mesma determinação. A decisão foi tomada em sessão realizada ontem por meio eletrônico. De acordo com informações do TCM, foi determinada a suspensão de todos os atos decorrentes da sessão de abertura dos envelopes com propostas das empresas concorrentes, além da suspensão dos certames licitatórios até a decisão final. De acordo com o órgão, as exigências de pneus de fabricação nacional violam a Lei de Licitações e frustram o caráter competitivo do certame.

Problema na Caixa da Graça

Já é incontável o número de reclamações por parte de clientes da Caixa Econômica Federal da Rua Euclides da Cunha, no bairro da Graça, em Salvador. Os clientes já fizeram reclamação por escrito à gerência por conta de um andarilho que vive dia e noite na porta e, muitas vezes, dentro da área dos caixas eletrônicos.

Segundo os clientes, a reclamação já foi feita por escrito e a Caixa informou que a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza já foi acionada. Mas quem precisa dos serviços desta Caixa tem pedido ação enérgica da agência, já que o andarilho anda importunando quem passa por lá.

POUCAS & BOAS

. Uma missa transmitida pelas redes sociais marcou ontem o dia dedicado às comemorações do padroeiro do povoado do Cantinho, Senhor do Aflitos, na zona rural de Barreiras. A missa, realizada excepcionalmente na catedral São João Batista, foi presidida pelo padre Manoel Aparecido, atual gestor da diocese de Barreiras, que está sem titular na cadeira do bispo. A mudança da programação dos festejos atendeu às determinações sanitárias para manter o distanciamento social e precaver a disseminação da Covid-19.

. Em Juazeiro serão encerradas hoje as inscrições para o edital do projeto Arte contra a Pandemia, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Seculte). A meta é atender 266 artistas que perderam seus trabalhos com o advento da pandemia nas áreas de literatura, artes cênicas, música, audiovisual, artes plásticas, dança, entre outras.

