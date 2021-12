Nova Barra é bonitinha mas carro não tem vez

A nova Barra, até agora a joia da coroa da administração de ACM Neto, é aprazível, bonitinha e apertadinha. Numa cidade em que o transporte público é uma lástima, chegar lá de carro é um sufoco. Não há onde estacionar.

ACM Neto detectou o problema e nos próximos 15 dias manda para a Câmara projeto de lei que cria o certificado de incentivo para o desenvolvimento (CID).A ideia é devolver impostos na forma de crédito tributário para quem investir da Barra até o Centro Histórico.

O desconto máximo será de 50%. A intenção principal é atrair empresários do ramo dos estacionamentos para tentar acabar o efeito colateral que a requalificação gerou, o aperto.

Sinal fechado

Sabe-se lá por que a torre repetidora de tevê de Bom Jesus da Lapa, que retransmite a TV Oeste, filiada da Globo, ficou fora do ar nos últimos quatro dias. A questão: a imagem de fundo para sinalizar que a transmissão estava sem sinal era de um comício de Paulo Souto.

O prefeito Eures Ribeiro (PV) confirma o fato. E o pessoal de Rui Costa vai para cima.

A vez de Dilma

Depois de Aécio Neves, que estará hoje em Ilhéus e Itabuna, e Marina, sábado em Salvador, quem agendou viagem para a Bahia foi Dilma. Virá quinta, sexta ou sábado da próxima semana para Salvador ou Feira.

Na terça, Dilma estará nos EUA, na reunião da ONU. A ideia é vir logo para cá.

Pela culatra

A assessoria de imprensa da Secretaria da Administração do estado esclarece um fato sobre o caso do Bahia Café Hall: não foi o estado quem acionou o empresário Guilhardo Lopes Filho para deixar o local e sim o inverso. Ou seja, o empresário foi à Justiça e perdeu.

O governo diz que pretende que o local continue um espaço de show. Não havendo entendimento com Guilhardo, vai licitar.

Guilhardo dará coletiva hoje. Ele diz que quis conversar e não foi acatado, mas o governo afirma que é o inverso.

Abacaxi rolado

Um ponto ficou em aberto na Lei de Organização Básica da PM que tramita na Assembleia: o dispositivo que submete militares infratores à Corregedoria da Polícia Civil, o que equivale a dar ao secretário da Segurança Pública autoridade para punir até coronéis. Nas negociações, as associações ligadas à PM deixaram claro que não aceitam.

O abacaxi ficou para depois das eleições.

Respeitável vacina

Somos Todos Guerreiros é o título da campanha que o Circo Picolino vai deflagrar na busca das milhares de pessoas (alunos, artistas, professores, produtores e o respeitável público) que passaram por sua lona em quase 30 anos de história. A ideia é fazer o chamado crowdfunding, a popular vaquinha, para a compra de uma nova lona e reforma geral.

A iniciativa também tem um objetivo não declarado, mas implícito: vacinar o Picolino contra uma possível tentação da prefeitura de Salvador de 'varrer' a área (em Pituaçu) no embalo da requalificação da orla.

De nascença

Jaques Wagner inaugura hoje (9h30) a Avenida Pinto de Aguiar, obra de R$ 63 milhões. É coisa de primeiro mundo, mas tem um probleminha: na ponta que vai dar na Paralela o viaduto Canô Veloso, estreitinho, é um funil. Ontem, o engarrafamento foi quilométrico.

A previsão é a construção de um túnel até a Avenida Gal Costa, sabe lá Deus quando.

Rui ganha uma

Após muitas derrotas, enfim Rui Costa ganhou uma na Justiça. Paulo Souto vai ter que tirar do ar a propaganda dizendo que ele é um dos deputados mais faltosos do Congresso.

Mentiras e Tiririca

Mais dois epigramas do poeta Antonio Lins, um sobre as mentiras que os candidatos 'vendem' e o outro sobre o fato de Tiririca liderar as pesquisas para deputado em São Paulo'.

A mentira é natural,

Mas a verdade resiste;

Pois ninguém pode afinal

Comprar o que não existe

O povo sabe votar?

Pergunta que me intriga

O voto é "par-lamentar"

Nesse tal de Tiririca

POUCAS & BOAS

Derrubaram o Ginásio Antônio Balbino e detonaram a piscina olímpica da Fonte Nova com a promessa de se fazer uma nova. Necas. O pessoal da natação diz que vive no desprezo total.

Eleições 2014: a aventura está no ar, é a coletânea de charges que o cartunista Borega vai lançar segunda (19h) na Livraria Saraiva do Salvador Shopping. Trata-se da exposição, com muito humor, dos bastidores das disputas que resultaram nas chapas envolvidas na disputa eleitoral deste ano.

O desembargador Eserval Rocha, presidente do TJ, vai receber hoje (10h) a Comenda Dois de Julho, a mais alta condecoração que a Assembleia concede. O deputado Carlos Gaban (DEM) tomou a iniciativa da homenagem.

Serra do Ramalho, na região de Bom Jesus da Lapa, realiza, de amanhã a domingo, a II Expo Serra. Dizem lá que vai ser a exposição de animais 'que mais vai dar bicho. Bicho político'.

Empresários e profissionais das áreas fiscal e contábil da região de Feira de Santana participam hoje (18h30) do seminário Novo panorama fiscal a partir da consolidação do Sped-Sistema Público de Escrituração Digital, que acontece das 8h30 às 12h30, no auditório da CDL de Feira. A iniciativa é da Secretaria da Fazenda em parceria com a Fieb, Fecomércio, Acefs, CDL-Feira e Sindicato das Empresas Contábeis.

