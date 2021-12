Nota digna de elogio no Judiciário baiano

A diminuição de mais de 50% dos recursos especiais e extraordinários interpostos junto ao Poder Judiciário da Bahia foi um esforço da 2ª vice-presidente da Corte, a desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, digno de elogio, como frisou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em nota oficial divulgada no início da noite desta segunda-feira, 27.

O mutirão organizado por Maria da Graça, com colaboração da presidência do Tribunal de Justiça da Bahia e mais três juízes substitutos do 2º Grau, conseguiu despachar nada menos do que cerca de 6.500 recursos, dos 13 mil que há tempos aguardavam análise e uma decisão. Tudo isso em apenas seis meses, num período em que a desembargadora ainda conseguiu distribuir novos processos.

Eficiência – No site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), a desembargadora aparece em uma foto sentada em sua mesa, rodeada de processos, empilhados em todos os cantos possíveis do gabinete. O elogio, no entanto, não exime o TJ-BA de se debruçar em novos esforços para dar andamento aos outros 50% dos recursos.

É falácia

A fila para realizar cirurgias nos hospitais estaduais é alvo de críticas dos adversários do candidado à reeleição ao governo do estado Rui Costa (PT), principalmente por José Ronaldo, do DEM, que a chama de “fila da morte”. Em visita ao A TARDE, Rui comentou o caso de uma senhora de Juazeiro que, segundo o demista, esperou sete anos na fila e morreu. “Isso é falácia, não existe ninguém sete anos em uma fila. Ninguém espera sete anos para fazer cirurgia emergencial”, rebateu o governador.

Fim do jejum

Depois de 26 dias, foi encerrada neste final de semana a greve de fome de sete militantes pela liberdade de Lula. Os participantes Jaime Amorim, Zonália Santos, Rafaela Alves, Frei Sergio Görgen, Luiz Gonzaga Silva (Gegê), Vilmar Pacífico e Leonardo Nunes Soares fizeram uma carta e um manifesto em agradecimento ao apoio recebido durante o jejum. No período, ficaram alojados no Centro Cultural de Brasília e realizaram atos no Supremo Tribunal Federal, ao pedir que sejam pautadas as ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs), que tratam da prisão de sentença judicial em 2º grau. A saúde dos grevistas foi acompanhada por quatro médicos e, durante um dos atos, dia 21, Zonália passou mal e foi levada a um hospital de Brasília.

Divergências

Em coletiva em Brasília ontem, o candidato do MDB ao Palácio do Planalto, Henrique Meirelles, falou sobre a saída do senador Romero Jucá (MDB) da liderança do governo por divergências quanto às ações na região de Roraima. “Eu entendo a reação do senador, porque a situação de Roraima é muito grave, muito séria, não tem condições de receber tanta gente, tanto refugiado. Por outro lado, é uma situação humanitária dramática”, disse. E opinou que a solução seria distribuir os refugiados em regiões com mais recursos que atendam a suas necessidades:

– O que temos que fazer, em primeiro lugar, dar condições para que estes refugiados sejam realocados em outros estados brasileiros, para dividir as cargas. Roraima está sobrecarregada e a população está sendo prejudicada, isso não é possível.

Meirelles foi além e afirmou que o Brasil não pode ajudar o atual regime da Venezuela, que, na avaliação dele, é o responsável por essa “tragédia humana de dimensões históricas”.

POUCAS & BOAS

* A 7ª edição da Festa dos Vaqueiros de Juazeiro vai reunir cerca de 300 vaqueiros do município e região do Vale do São Francisco. A abertura será dia 31 de agosto no Ginásio de Esportes Aloísio Viana. No dia 1º de setembro haverá cavalgada pelas ruas da cidade e, ao meio-dia, Missa dos Vaqueiros. Às 16h30 começa a festa na avenida Flaviano Guimarães. “A Festa dos Vaqueiros é Lei Municipal e valoriza a cultura do vaqueiro em nossa cidade, pois faz parte de nossa história desde seu início”, afirmou o secretário de Cultura, Turismo e Esportes de Juazeiro, Sérgio Fernandes.

