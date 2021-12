Nos 90 anos de ACM, livro para dar e deixar

Se vivo fosse, ACM completaria 90 anos dia 4 de setembro próximo. O Instituto ACM, mantido pela família, vai marcar a data com um festão, que tem como cereja do bolo o livro de nome provisório ACM em Cena.

O livro, que está sendo coordenado por Antonio Risério, intelectual de proa, com projeto gráfico de Eneas Guerra, vai ter mais de 100 depoimentos sobre ACM, um time que inclui personagens tão variáveis como da cantora Maria Bethânia ao jornalista Ricardo Noblat, de Delfim Neto ao publicitário Fernando Barros, de Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, a Clarindo Silva, da Cantina da Lua.

Com um detalhe: os personagens foram convidados com a ressalva de que ficassem livres para escrever o que bem entenderem, sem censura. É livro para a história.

Jornalistas que conviveram com ACM de perto dizem que ele nunca gostou de textos muito oficiais. Preferia sempre algo mais solto. Está sendo atendido. E Risério se habilita para fazer a biografia de ACM que Fernando Moraes disse que ia fazer e não fez.

Abaixo o desmonte

No meio das turbulências políticas emerge um fato preocupante para os baianos. A Câmara pautou para terça o projeto de convalidação dos benefícios fiscais. Já aprovada no Senado, a proposta evita o desmonte do setor industrial, principalmente das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que dependem dos incentivos e sofrem a ameaça da decisão do STF de julgar inconstitucionais 23 normas estaduais que reduziam alíquotas.

Se der o que o STF quer, a Ford voa, na Bahia, e a Fiat, em Pernambuco.

União nordestina — O deputado José Carlos Aleluia (DEM) chama a atenção:

— As bancadas da Bahia e do Nordeste precisam estar mobilizadas.

A Câmara está contaminada com dinheiro da corrupção. Está cheia de deputados eleitos com dinheiro roubado, de caixa 2, etc

Ele saiu comprando um monte de deputados Brasil afora

O salvador do garimpo

Raimundo Sobreira, cearense que adotou a Bahia, onde foi deputado estadual por três mandatos, passava os últimos tempos entre Salvador e Sento Sé, mais lá.

No comecinho deste mês, Sobreira assumiu a superintendência do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais (DNPM). No mesmíssimo eclodiu o garimpo de ametistas do Quixaba, em Sento Sé.

Sobreira desponta lá, onde está em visita oficial, como o salvador do garimpo.

Seca atroz

Lembra daquela história de Ponto Novo, onde o deputado Eduardo Salles (PP) chegou a sugerir um plebiscito para ver que tipo de uso seria dado ao que restava de água, se só familiar ou também para a irrigação?

Final: a água acabou para todos.

Epigrama do frigorífico

O escãndalo protagonizado pela JBS que abala a República, envolvendo o presidente Temer e detonando a carreira do senador Aécio Neves, é o alvo de Antonio Lins no epigrama de hoje. E não poderia ser diferente. É o prato da vez:

O propinado foi prolífico

Não deixou nada pra depois,

Só mesmo sendo um frigorífico

Para dar nome aos próprios bois

POLÍTICA COM VATAPÁ

O carro partido

A pedido de Gilca Freitas, do Cabula, que lembra o caso, mas não como o caso foi. Meados da década de 1970. Daniel Gomes, irmão do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, pai do ex-presidente da OAB-BA Dinailton Oliveira, pede ao presidente da Assembleia, Antonio Honorato, um carro oficial para viajar a Coaraci (na época não tinha carro para todo mundo, como hoje). Arranjaram-lhe um velho Opala preto, Daniel resmungou:

— Honorato, esse carro vai me deixar na mão...

— Vá, Daniel. Se quebrar, conserte que a Assembleia paga.

Viajou, o carro quebrou. Daniel ligou:

— Honorato, conforme o previsto, o carro quebrou...

— Ora, Daniel! Você me tirar da sessão pra dizer isso?! Parta o carro em dois, bote nas costas e venha embora!

Três dias depois, o Opala chegou na porta da Assembleia, cortado em dois, a maçarico, e o ofício encaminhando o veículo a Honorato:

"Sr. Presidente. Conforme manifesto desejo de V.Sa., eis aí o carro partido em dois. Esclareço que não deu para carregá-lo nas costas porque eu não aguentaria. Para suprir tal deficiência, contratei um caminhão. Com votos de elevada estima e consideração, subscrevo-me. Daniel Gomes, deputado".

