No velório de Farias, CNI prevê 2015 difícil

Dois representantes da direção da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) vieram a Salvador se despedir do presidente da Fieb, Carlos Gilberto Farias, falecido anteontem, cujo velório foi ontem (na Fieb).



José Carlos Lyra, presidente da Federação das Indústrias de Alagoas, e Rafael Lucchesi, diretor de tecnologia e inovação da CNI (além de diretor-geral do Senai), foram unânimes na previsão de que 2015 será um ano difícil para a economia e cobram que a presidente Dilma cumpra, ao menos, parte dos 42 itens apresentados pela CNI antes das eleições.



As pedidas - As regulações das políticas de terceirização e das concessões são os pontos em destaque. Os industriais cobram respostas rápidas. Dizem que Aloízio Mercadante, chefe da Casa Civil, esteve no Encontro Nacional da Indústria anteontem e se comprometeu a atender às demandas do segmento.

Todos estão à espera.



As pedidas - Antônio Ricardo Alban, que assume a presidência da Fieb com a morte de Farias, lamenta o fato de que o setor industrial já respondeu por 40% do PIB nacional e atualmente corresponde a apenas 12%.

- Não existe crescimento econômico sustentável sem uma indústria forte.



Políticos fora - No velório de Carlos Gilberto Farias teve muitos empresários, mas os políticos foram poucos. Até as 18h, só Paulo Souto e Pedro Alcântara.

Mas na mídia a presença foi maciça, a grande maioria distribuiu releases lamentando a morte do presidente da instituição.



Padrinho ausente - O secretário James Correia (Indústria e Comércio), guru da candidatura de Carlos Gilberto Farias à presidência da Fieb, soube da morte do amigo em viagem ao exterior. Disse que Farias, como empresário, foi um vitorioso, empregando na Agrovale mais de cinco mil pessoas.



Solla no bolo



O PT de São Paulo, que já dominava o Ministério da Saúde, com Alexandre Padilha, quer agora emplacar José de Filippi Júnior, secretário do prefeito Fernando Haddad.

No meio do ti-ti-ti apareceu o nome de Jorge Solla, agora deputado federal eleito.



Ópera-bufa



Políticos governistas não estão dando maiores pelotas para a denúncia do caso Dalva Sele, que dominou o horário eleitoral na última semana da campanha estadual na Bahia, no Conselho de Ética da Câmara, que acusa os deputados federais Rui Costa, Nelson Pelegrino e Afonso Florence.



Acham que mal vai dar tempo de a acusação, feita por DEM e PSDB, ser lida, sem falar que a denúncia 'é vazia', segundo os três.

Nelson Pelegrino deu o tom:



- A comissão aceitou a denúncia protocolarmente. Só para cumprir o regimento.

Aliás, é por se achar vítima no caso que Rui Costa ameaça processar ACM Neto.



Bolada governamental



Os 13 governadores eleitos que tiveram as prestações de contas divulgadas pelo TSE até o momento arrecadaram R$ 257.783.796 nesta eleição. O TSE ainda não liberou a tabulação dos outros 14. Com R$ 32,2 milhões, Rui Costa ocupa a terceira colocação no ranking.



À frente dele estão Geraldo Alckmin, de São Paulo (R$ 50,4 milhões), e Fernando Pimentel, de Minas Gerais (R$ 53,4 milhões).



Ajuda simbólica - Uma contribuição simbólica a Rui Costa e Robinson Almeida, na campanha, foi dada pelo colega de secretariado Manoel Vitório.

Ao governador ele deu R$ 3 mil e a Robson, que ficou como terceiro suplente de deputado federal na coligação petista, R$ 500.



Vitório, que é secretário da Fazenda, coordena a equipe de transição de Rui Costa.



Sufoco na emergência



Sobre a nota Sufoco na emergência, ontem publicada, a assessoria do Hospital Santa Isabel diz que o PA de adultos atende em regime de 24 horas, com equipe completa, mais de dois mil pacientes/mês, boa parte deles, pacientes muito críticos por ser referência em alta complexidade. O fechamento de outras unidades, como o Hospital Espanhol, agravou a situação em toda a rede, e lá, o que tem gerado uma espera maior do que a desejada.



O problema não é só lá. É da cidade.



Jorge Amado e outros



A jornalista Terezinha de Jesus diz que aplaude a inauguração do Memorial de Jorge Amado, que vai ocorrer hoje (abertura ao público só na próxima sexta), mas aproveita o ensejo para lembrar que a Bahia está devendo 'a um manancial de criaturas a merecerem tais homenagens'. E cita alguns: Caymmi, Carybé, mestre Pastinha, mestre Didi, Gregório de Matos (o sobrado onde ele nasceu, no Terreiro de Jesus), João Ubaldo, acervos de artistas plásticos, escravatura, candomblé, e por aí vai.



E diz que resta aguardar, com paciência, o despertar da sensibilidade dos nossos dirigentes para a atender a esses reclamos.



E haja paciência, Terezinha. Só para lembrar, Octávio Mangabeira era o nome da Fonte Nova e foi 'vendido' por uma cervejaria.



POUCAS & BOAS



Comandados pela presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Marielza Brandão, juízes baianos farão protesto hoje (9h) em frente ao Fórum Ruy Barbosa. Vão reclamar melhores condições de trabalho e reivindicar eleições diretas para a escolha da mesa diretora dos tribunais.



Matina, na região de Guanambi, foi a bola da vez para os bandidos que explodem caixas eletrônicos de bancos. Lá, a vítima foi o Bradesco, na madrugada de ontem. Em Livramento de Brumado, na mesma região, bandidos tentaram explodir o caixa do Banco do Brasil terça. A destruição foi parcial, não levaram o dinheiro. A moda bandida é o grande desafio de Rui Costa.



Aliás, os bancários, mesmo os novos, têm sido reticentes em assumir agências de pequenas cidades. Por um detalhe irônico: antes pacatas, agora são de alto risco. Terça última três bancários do BB foram sequestrados por bandidos em Tremedal. Anteontem, cinco funcionários do Bradesco foram sequestrados em Tapiramutá.



A seca que castiga o São Francisco começou a criar problemas até em povoações a borda do Lago de Sobradinho. Em Santana do Sobrado, povoado de Casa Nova, mesmo com sistema de abastecimento, os moradores dizem que estão bebendo 'água lamacenta'.

